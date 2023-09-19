Мартино об участии Месси в матче с «Торонто»: «У нас 6 игр за 18 дней, моя обязанность – заботиться о здоровье игроков. Он и Альба проведут тренировку, после нее решим, готовы ли они»

Херардо Мартино не уверен, что Лионель Месси будет готов к следующему матчу.

Месси из-за мышечного утомления пропустил предыдущий матч против «Атланты», в котором «Интер Майами» уступил со счетом 2:5. Ранее форвард не сыграл за сборную Аргентины в матче отбора на ЧМ-2026 с Боливией.

Следующий матч « » против « » пройдет 21 сентября.

«В нашей команде все игроки хотят играть в каждом матче. Таков наш менталитет. Нам предстоит много важных матчей в короткий промежуток времени, и одна из моих обязанностей как тренера – заботиться о своих игроках и помогать им принимать трудные решения, которые дадут нам наилучшие шансы сохранить здоровье каждого игрока в этой напряженной гонке.

Начиная со среды у нас будет 6 матчей за 18 дней, то есть по одному матчу каждые три дня, в том числе финал Открытого кубка США. Что касается и , то сегодня они оба проведут полноценную тренировку с командой, а после нее мы решим, насколько они готовы играть», – сказал главный тренер «Интер Майами».

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