Мартино об участии Месси в матче с «Торонто»: «У нас 6 игр за 18 дней, моя обязанность – заботиться о здоровье игроков. Он и Альба проведут тренировку, после нее решим, готовы ли они»

Теги МЛС ФК Торонто Лионель Месси травмы Херардо Мартино Жорди Альба Интер Майами Здоровье Футбол

Херардо Мартино не уверен, что Лионель Месси будет готов к следующему матчу.

Месси из-за мышечного утомления пропустил предыдущий матч против «Атланты», в котором «Интер Майами» уступил со счетом 2:5. Ранее форвард не сыграл за сборную Аргентины в матче отбора на ЧМ-2026 с Боливией.

Следующий матч «Интер Майами» против «Торонто» пройдет 21 сентября.

«В нашей команде все игроки хотят играть в каждом матче. Таков наш менталитет. Нам предстоит много важных матчей в короткий промежуток времени, и одна из моих обязанностей как тренера – заботиться о своих игроках и помогать им принимать трудные решения, которые дадут нам наилучшие шансы сохранить здоровье каждого игрока в этой напряженной гонке.

Начиная со среды у нас будет 6 матчей за 18 дней, то есть по одному матчу каждые три дня, в том числе финал Открытого кубка США. Что касается Месси и Альбы, то сегодня они оба проведут полноценную тренировку с командой, а после нее мы решим, насколько они готовы играть», – сказал главный тренер «Интер Майами».

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4 комментария

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Tore2016
Ответ Гномович!
А че играть, свои 5 левых пенальти забил, можно и отдыхать...ФИФА и его фанатка Инфантино выиграли для него ЗМ.
Весь мир видел, что он не забил Польше, а для тебя - забил... Надо же, истинный фанат Месси!
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