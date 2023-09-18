Лионель Месси: «У меня много ритуалов – за столом у каждого свое место, дома сразу снимаю кроссовки, люблю все сладкое»
Лионель Месси рассказал о своих привычках и любимых блюдах.
По словам 36-летнего аргентинца, он многое делает по заведенному порядку, не нарушая его.
«У меня много ритуалов. Прежде чем отправлюсь спать, я приготовлю все на столе на следующий день.
Завтрак... Каждый сидит на своем месте. Я всегда на одном и том же месте. Пусть у каждого будет свое место за столом – у ребят, у Антонелы, у меня.
Когда прихожу домой, сразу же снимаю кроссовки [и надеваю тапочки] – будь то у меня дома или у кого-то, кому я доверяю. У меня есть и другие [ритуалы], но я предпочитаю хранить молчание о них.
Я очень неприхотлив в еде: жаркое, отбивная по-милански, пасты, шоколад, дульсе де лече (десертное блюдо испанской, португальской и латиноамериканской кухни, используемое также как соус, бутербродная паста и начинка для кондитерских изделий – Sports.ru), мороженое.
Я люблю все сладкое, и все мне можно есть. Но я стараюсь есть поменьше.
Мате? Горячий и горький. Раньше я пил сладкий, но потом привык к горькому», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины.
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Фантастика!
Когда я просыпаюсь - я открываю глаза.
Когда я завтракаю - я ем.
Если из крана течет слишком горячая вода - добавляю холодной.
Когда я вижу коммент ригоберки - ставлю минус.
И это лишь малая часть
Он же не сказал ничего нового, это было и так понятно 🤷🏻