Лионель Месси: «У меня много ритуалов – за столом у каждого свое место, дома сразу снимаю кроссовки, люблю все сладкое»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Питание Футбол

Лионель Месси рассказал о своих привычках и любимых блюдах.

По словам 36-летнего аргентинца, он многое делает по заведенному порядку, не нарушая его.

«У меня много ритуалов. Прежде чем отправлюсь спать, я приготовлю все на столе на следующий день.

Завтрак... Каждый сидит на своем месте. Я всегда на одном и том же месте. Пусть у каждого будет свое место за столом – у ребят, у Антонелы, у меня.

Когда прихожу домой, сразу же снимаю кроссовки [и надеваю тапочки] – будь то у меня дома или у кого-то, кому я доверяю. У меня есть и другие [ритуалы], но я предпочитаю хранить молчание о них.

Я очень неприхотлив в еде: жаркое, отбивная по-милански, пасты, шоколад, дульсе де лече (десертное блюдо испанской, португальской и латиноамериканской кухни, используемое также как соус, бутербродная паста и начинка для кондитерских изделий – Sports.ru), мороженое.

Я люблю все сладкое, и все мне можно есть. Но я стараюсь есть поменьше.

Мате? Горячий и горький. Раньше я пил сладкий, но потом привык к горькому», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины.

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23 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Справедливости ради, он отличный семьянин
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Александр Александров
Хранит молчание о Кузе лакомке и колокольчике. Ведь это его секрет успеха на поле. Правильно делает.
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Роман
Порядочный семьянин, адекватный гражданин и лучший футболист за всю историю🐐💯
Фантастика!
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Artuom Batishev
Ответ Hell-On Earth
Снимать кроссовки при входе в дом считается ритуалом?
Многие в европейских странах и США/Канаде не снимают обувь. Как пришли с улицы, так и ходят в доме. Могут и на постель так запрыгнуть 😏 Для нас это дико конечно воспринимается.
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Роман
Ответ Hell-On Earth
Снимать кроссовки при входе в дом считается ритуалом?
В США где Месси сейчас живёт есть тема, что многие носят обувь в доме
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Hella black
Обычный человек получается 👏🏼
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Azamat Abdukadyroff
Ого ,много нового узнал про Месси)
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Patriarkh Kirill
Господа, нам с вами повезло, что мы увидели игры великих двух футболистов: Месси и Роналду. Оба лучшие, оба легенды.
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Никита Алексеев
Ответ Александр Александров
Хранит молчание о Кузе лакомке и колокольчике. Ведь это его секрет успеха на поле. Правильно делает.
Нормальные пацаны выбирают Кузю лакомкина, а не Читос
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Альфред
Лео красавчик!
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Alexander Tryapyshko
У меня тоже много ритуалов.
Когда я просыпаюсь - я открываю глаза.
Когда я завтракаю - я ем.
Если из крана течет слишком горячая вода - добавляю холодной.
Когда я вижу коммент ригоберки - ставлю минус.
И это лишь малая часть
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MR Hahn
А сладкий мате это какой?
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VERBLYUD
Ответ Patriarkh Kirill
Господа, нам с вами повезло, что мы увидели игры великих двух футболистов: Месси и Роналду. Оба лучшие, оба легенды.
При всем уважении, это и близко неравноценные футболисты. С натяжкой их такими можно было назвать в начале 2018 года, когда у обоих было одинаковое количество ЗМ и ЗБ, но после этого Лионель забрал еще 3 ЗМ, 2 ЗБ и ЧМ. Сейчас ставить Роналду в один ряд с Месси - это максимальное неуважение к Лео.
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Artuom Batishev
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Офтоп: Спортс, там Чеферин сказал очень важную вещь, а вы не постите. Почему?
А вам конкретно для чего эта новость? Для очередного срача?

Он же не сказал ничего нового, это было и так понятно 🤷🏻
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Бене Гессерит
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Офтоп: Спортс, там Чеферин сказал очень важную вещь, а вы не постите. Почему?
Потому что рот Чеферина не подключен напрямую к ленте новостей на сайте. Уже написали.
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Мурад Сабиев
Ответ Роман
Порядочный семьянин, адекватный гражданин и лучший футболист за всю историю🐐💯 Фантастика!
Вот он-Роман здорового человека!
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worn-out sneakers
У персонажа сериала "Теория большого взрыва" Шелдона Купера, тоже было своё место на диване
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Numunu
Ого, у нас есть общее 😂 Я тоже люблю сладкое и никогда не отказываю себе в этом. И, слава Богу, к 47 годам нет проблем с весом и с сахаром )
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Hell-On Earth
Снимать кроссовки при входе в дом считается ритуалом?
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