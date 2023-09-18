Лионель Месси рассказал о своих привычках и любимых блюдах.

По словам 36-летнего аргентинца, он многое делает по заведенному порядку, не нарушая его.

«У меня много ритуалов. Прежде чем отправлюсь спать, я приготовлю все на столе на следующий день.

Завтрак... Каждый сидит на своем месте. Я всегда на одном и том же месте. Пусть у каждого будет свое место за столом – у ребят, у Антонелы, у меня.

Когда прихожу домой, сразу же снимаю кроссовки [и надеваю тапочки] – будь то у меня дома или у кого-то, кому я доверяю. У меня есть и другие [ритуалы], но я предпочитаю хранить молчание о них.

Я очень неприхотлив в еде: жаркое, отбивная по-милански, пасты, шоколад, дульсе де лече (десертное блюдо испанской, португальской и латиноамериканской кухни, используемое также как соус, бутербродная паста и начинка для кондитерских изделий – Sports.ru), мороженое.

Я люблю все сладкое, и все мне можно есть. Но я стараюсь есть поменьше.

Мате? Горячий и горький. Раньше я пил сладкий, но потом привык к горькому», – сказал форвард « » и сборной .

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