Фанаты «Атланты» скандировали «Где Месси?» на матче с «Интер Майами». Команда без Лео уступила 2:5

Болельщики «Атланты Юнайтед» потроллили «Интер Майами» и Лионеля Месси.

« » одержала победу над «Интером» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата .

Во время игры фанаты хозяев скандировали «Где Месси?».

Аргентинский форвард « » пропустил эту игру из-за мышечного утомления.

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