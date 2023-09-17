Фанаты «Атланты» скандировали «Где Месси?» на матче с «Интер Майами». Команда без Лео уступила 2:5

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу болельщики Интер Майами Атланта Юнайтед Футбол

Болельщики «Атланты Юнайтед» потроллили «Интер Майами» и Лионеля Месси.

«Атланта» одержала победу над «Интером» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС.

Во время игры фанаты хозяев скандировали «Где Месси?».

Аргентинский форвард «Интер Майами» пропустил эту игру из-за мышечного утомления. 

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64 комментария

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Экспертное мнение
Однажды некоторые люди уже задавали подобный вопрос, после матча с СА. Потом Месси забрал кубок мира. Хорошая история.
+118
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Zed_patriot
он вас 4-0 унижал
+74
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Отец Абду
Ответ Экспертное мнение
Однажды некоторые люди уже задавали подобный вопрос, после матча с СА. Потом Месси забрал кубок мира. Хорошая история.
Это уже отдельная история...

Комменты хейтеров после проигрыша от СА: "Месси пешеход" , " Аргентина не выйдет из группы", "Ахахах, где же ваш Месси" , " опять без титула ЧМ без голов в плей-офф" и тд

Комменты хейтеров после победы Аргентины на ЧМ: " Месси подкупил", " ФИФА за Месси" :)

Они до сих пор не определились и не могут прийти в себя...
+54
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+40
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Oleg Olegov
Фанат «Торпедо» скандировал «Где Месси?» на матче с «Енисеем»
+30
-1
+29
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Игорь Климов
Ответ Zed_patriot
он вас 4-0 унижал
Да, было такое дело, Лео Месси в матче: 2 гола + 1 ассист.
+51
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+27
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Товарищ Бразаускас
Ответ Иван Лапин
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Так-то он эту Атланту уже рвал 4:0, у него 2/1 по голевым действияи
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Экспертное мнение
Ответ 3a_3eHuT
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Пенки вообще не помогают, Мбаппес с двумя пенками в финале пролетел, Кейн с двумя пенками с Францией пролетел. И лишь Месси смог организовать результативное действие в каждом матче плей-офф без учета пенок, вот и итог. Нужно уметь больше чем пенки.
+18
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Artem Ka
Ответ Roundabout
Тогда был Кубок лиг, регулярка МЛС все-таки гораздо более важный турнир.
Регулярный матч важнее вылета из кубка) ясно, понятно))
+10
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+9
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Доброжелатель98
Ответ 3a_3eHuT
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Пеналь нарисовали Авейру на ЧМ. ФИФА подтвердило. Наблюдали.
+13
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+9
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T622222
А был бы на поле они бы плакали 🤬
+16
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Sweeet
Партнеры без Месси не могут найти вход в клубный автобус, зато с ним научились телепортироваться
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RusDunkelheit
Ответ Zed_patriot
он вас 4-0 унижал
Я думаю они и не спорят. Посыл в том, что без Месси там некому играть
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devran sadik
2:5 похоже на "опять двадцать пять"...
Все вернется на свои круги...с возвращением Месси.
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devran sadik
Месси решил закрутить интригу по полной....у него есть свой сценарий...
Голливуд будет отдыхать... даже не знаю, какое название этому придумают, когда все свершится...♻️
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Гамарджоба Генацвале
Это тупость, а не троллинг. Вот если бы он в матче играл, то да.
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Audi
Фанаты фруктового утром увидев счет, тоже кричали: Где Месси? Что нам теперь писать????
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Din Rizaev
Ответ Иван Лапин
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https://youtu.be/dLvq89AF5vs?si=jrQa8E-GIbugRM3n
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Din Rizaev
Ответ yrok77
а ты мол пишешь истину? 🤣🤣🤡
урюк. тебе тоже понравился тот гол?
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OldCityFan
Без Месси МЛС никому не интересен
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Greatest Of All Time
А зачем он вам, когда его был на поле, вы горели 4:0. А сейчас радуйтесь что его не было и вы выиграли.
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МОНТЁР ТуПи
Ответ Иван Лапин
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он в сборной
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lemming
Сборище мазохистов. После 4-0 хотели продолжения банкета, а тут облом. Теперь фрустрируют.
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Anton Bredykhin
Ответ Гамарджоба Генацвале
Это тупость, а не троллинг. Вот если бы он в матче играл, то да.
Это не тупость, люди отвалили огромное бабло чтобы увидеть Месси, и они недовольны
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Доброжелатель98
Где Месси?. Это простой вопрос. Готовится к финалу очередного Кубка. Он умный. А вот в СА на вопрос : Где Роналду? - на трибунах отвечают : Месси, Месси!. Наблюдали, слышали. Даже реакция дырчатого понравилась всем. Всем, кроме бутылок на бровке. 😄😄😄🤭🤭🤭..
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Анатолий Magicbrain
Ну тут ничего удивительного в новости, как ни крути. Вот если бы они скандировали «где Сапогов?!» это был бы номер!)
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