Фанаты «Атланты» скандировали «Где Месси?» на матче с «Интер Майами». Команда без Лео уступила 2:5
Болельщики «Атланты Юнайтед» потроллили «Интер Майами» и Лионеля Месси.
«Атланта» одержала победу над «Интером» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС.
Во время игры фанаты хозяев скандировали «Где Месси?».
Аргентинский форвард «Интер Майами» пропустил эту игру из-за мышечного утомления.
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Комменты хейтеров после проигрыша от СА: "Месси пешеход" , " Аргентина не выйдет из группы", "Ахахах, где же ваш Месси" , " опять без титула ЧМ без голов в плей-офф" и тд
Комменты хейтеров после победы Аргентины на ЧМ: " Месси подкупил", " ФИФА за Месси" :)
Они до сих пор не определились и не могут прийти в себя...
Все вернется на свои круги...с возвращением Месси.
Голливуд будет отдыхать... даже не знаю, какое название этому придумают, когда все свершится...♻️