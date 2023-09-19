Форвард «Вест Хэма» Антонио: «Мы будем выше «Ливерпуля» в этом сезоне, думаю. Матч против них в следующем туре – за 6 очков»

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Вулверхэмптон Микаил Антонио Футбол

Микаил Антонио считает, что «Вест Хэм» будет выше «Ливерпуля» в этом сезоне АПЛ.

«Думаю, в этом сезоне мы финишируем выше «Ливерпуля». Вот так я скажу.

Я смотрел игру [«Ливерпуля» против «Вулверхэмптона»], потому что она была до нашего матча, и «Вулвс» могли удержать победу! У них было довольно много моментов. В эти выходные мы встречаемся [с «Ливерпулем»], и это будет матч за шесть очков. Мы их возьмем!» – сказал форвард «Вест Хэма» в подкасте Footballer’s Football.

После 5 туров «Ливерпуль» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков. «Вест Хэм» с 10 очками идет на 6-й строчке.

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24 комментария

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llolishe
Эрик Тен Хааг:Манчестер Юнайтед будет выше Лутона
+33
-9
+24
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Balt39
А они понимают, что своим лепетом только мотивируют соперников???
+18
-2
+16
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Ansu Fati
Ответ llolishe
Эрик Тен Хааг:Манчестер Юнайтед будет выше Лутона
И игра против них 11 ноября будет за 6 очков))
+13
0
+13
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#SharkTeam
Ответ Balt39
А они понимают, что своим лепетом только мотивируют соперников???
Это только мы на спортсе понимаем
+7
-1
+6
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KIK90
Ошибаешься Антонио. Не стой ноги встал чтоле. Во первых на Энфилде вы явно не выйграете. во вторых в конце сезона твоя команда явно не будет выше Ливерпуля.
+3
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+3
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Stop1991
обычно после таких слов, Ливерпуль своих соперников просто разносят)
+3
0
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Джанлука Нальюка
По факту будет классический автобус от мойеса как и во всех остальных матчах с ливерпулем
+6
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Трент 66
Их даже никакой Ливерпуль в прошлом сезоне без проблем 2 раза обыграл, че он несет)
+3
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Расул Сабиров
ничего такого не будет,потому что я думаю Ливерпуль в этом сезоне может побороться с арсеналом и сити.Но нужно признаться что соперничать с сити в данном этапе футбола это что то с чем то.🙂
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Hush_hush
Шальной
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Gunner_14
Смешно
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Майк Фил
Ливер вам может накидать шесть голов)))
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KIK90
бухой наверное был когда коммент довал
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хавбек+
с командами Мойеса если не атаковать не проиграешь, во много зависит от соперника)
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Ахмед Абдухаликов
время покажет
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ilyystylEupp
Ответ llolishe
Эрик Тен Хааг:Манчестер Юнайтед будет выше Лутона
че?
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JohnnyMulka
Ответ llolishe
Эрик Тен Хааг:Манчестер Юнайтед будет выше Лутона
А вот не факт
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S. A.
Оптимист)
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anshef
Остапа понесло!
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morozilnik
Вот это мотивация в начале сезона! Плох тот солдат что не мечтает стать генералом.
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