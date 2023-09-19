Форвард «Вест Хэма» Антонио: «Мы будем выше «Ливерпуля» в этом сезоне, думаю. Матч против них в следующем туре – за 6 очков»
Микаил Антонио считает, что «Вест Хэм» будет выше «Ливерпуля» в этом сезоне АПЛ.
«Думаю, в этом сезоне мы финишируем выше «Ливерпуля». Вот так я скажу.
Я смотрел игру [«Ливерпуля» против «Вулверхэмптона»], потому что она была до нашего матча, и «Вулвс» могли удержать победу! У них было довольно много моментов. В эти выходные мы встречаемся [с «Ливерпулем»], и это будет матч за шесть очков. Мы их возьмем!» – сказал форвард «Вест Хэма» в подкасте Footballer’s Football.
После 5 туров «Ливерпуль» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков. «Вест Хэм» с 10 очками идет на 6-й строчке.
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