Форвард «Вест Хэма» Антонио: «Мы будем выше «Ливерпуля» в этом сезоне, думаю. Матч против них в следующем туре – за 6 очков»

Микаил Антонио считает, что «Вест Хэм» будет выше «Ливерпуля» в этом сезоне АПЛ.

«Думаю, в этом сезоне мы финишируем выше «Ливерпуля». Вот так я скажу.

Я смотрел игру [«Ливерпуля» против « »], потому что она была до нашего матча, и «Вулвс» могли удержать победу! У них было довольно много моментов. В эти выходные мы встречаемся [с « »], и это будет матч за шесть очков. Мы их возьмем!» – сказал форвард « » в подкасте Footballer’s Football.

После 5 туров «Ливерпуль» занимает 3-е место в турнирной таблице , набрав 13 очков. «Вест Хэм» с 10 очками идет на 6-й строчке.

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