Только «Реал» и «Ливерпуль» набрали по 9 очков в топ-5 лиг в матчах, уступая в счете

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Реал» одержал волевую победу над «Сосьедадом» (2:1) в 5-м туре Ла Лиги.

Мадридцы и «Ливерпуль» – единственные на старте сезона клубы в топ-5 лиг Европы, набравшие 9 очков в матчах, по ходу которых они проигрывали.

Последний раз в Примере за первые 5 туров это удавалось сделать «Сарагосе» – в чемпионате-2004/05.

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1 комментарий

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войд
Два величайших клуба своих стран
Уверен,что они оформят титулы чемпионов в конце сезона)
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