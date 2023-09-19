«Барса» и «Антверпен» обсудят трансферную стоимость Вермерена сегодня. Бельгийцы оценивают 18-летнего опорника в 20 млн евро

Теги Барселона Ла Лига высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Антверпен Артюр Вермерен Футбол

«Барселона» и «Антверпен» обсудят возможный трансфер Артюра Вермерена.

Ранее стало известно, что каталонский клуб заинтересован в подписании 18-летнего полузащитника. «Блауграна» видит в нем игрока, который сможет занять позицию в опорной зоне.

Сегодня «Барселона» примет «Антверпен» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы считают эту игру проверкой уровня Вермерена. 

Перед матчем руководство «Барсы» встретится с представителями «Антверпена». Стороны обсудят возможную трансферную стоимость игрока. Источники в бельгийском клубе оценивают опорника в 20 миллионов евро. 

Кроме того, представители «Барселоны» поговорят с агентом Вермерена о планах игрока насчет дальнейшей карьеры. Они обсудят требования хавбека для перехода в новый клуб. 

В чемпионате Бельгии Вермерен провел 32 матча, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами. Статистику футболиста можно найти здесь

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CriminalJoint62
Вермален стал легендой Барселоны, теперь очередь Вермерена
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Денег нет , но состав не слабее чем у того же Мадрида 🤣
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Хорошая мотивация проявить себя сегодня
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2vdhrvmmzf
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Боюсь вам больше не стоит заниматься юмором
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Формусатий
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
У Барсы, впрочем, как и у Реала, сейчас шикарная молодежь. Разница лишь в том, что одни потратили хренолярд, а другие показывают чудеса изворотливости.
Другие показывают чудеса изворотливости потому что потратили тот же «хренолярд» несколько лет назад, только вот без выхлопа.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
У Барсы, впрочем, как и у Реала, сейчас шикарная молодежь. Разница лишь в том, что одни потратили хренолярд, а другие показывают чудеса изворотливости.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Ответ CriminalJoint62
Вермален стал легендой Барселоны, теперь очередь Вермерена
С Вермаленом не сравнится никто. Сыграть 3 матча и завоевать требл вряд ли кому нибудь удастся))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Неплохой трансфер. Да и Вермерен играет у Марка который в своё время был крутым опорником хоть и играл грязно
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
|phantom|
Рановато, по-моему, ему ещё в топ-клуб идти. Переход в Брайтон, который ним вроде тоже интересуется, смотрится более логичным продолжением карьеры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий