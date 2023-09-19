«Барса» и «Антверпен» обсудят трансферную стоимость Вермерена сегодня. Бельгийцы оценивают 18-летнего опорника в 20 млн евро
«Барселона» и «Антверпен» обсудят возможный трансфер Артюра Вермерена.
Ранее стало известно, что каталонский клуб заинтересован в подписании 18-летнего полузащитника. «Блауграна» видит в нем игрока, который сможет занять позицию в опорной зоне.
Сегодня «Барселона» примет «Антверпен» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы считают эту игру проверкой уровня Вермерена.
Перед матчем руководство «Барсы» встретится с представителями «Антверпена». Стороны обсудят возможную трансферную стоимость игрока. Источники в бельгийском клубе оценивают опорника в 20 миллионов евро.
Кроме того, представители «Барселоны» поговорят с агентом Вермерена о планах игрока насчет дальнейшей карьеры. Они обсудят требования хавбека для перехода в новый клуб.
В чемпионате Бельгии Вермерен провел 32 матча, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами. Статистику футболиста можно найти здесь.
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