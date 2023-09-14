«Барселона» следит за хавбеком «Антверпена» Вермереном, стоящим 15-20 млн евро. «МЮ», «Ливерпулю» и «Аяксу» он тоже интересен

«Барселона» заинтересована в подписании Артюра Вермерена.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы присматриваются к полузащитнику с прошлого сезона. Скауты трижды были на матчах « », также в клубе систематически изучают видеозаписи выступлений футболиста.

Также на 18-летнего хавбека, контракт которого рассчитан до 2025 года, претендуют « », « », « » и « ». Сумма потенциального трансфера оценивается в 15-20 млн евро.

В прошлом сезоне Вермерен провел 26 игр в чемпионате Бельгии и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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