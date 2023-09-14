«Барселона» следит за хавбеком «Антверпена» Вермереном, стоящим 15-20 млн евро. «МЮ», «Ливерпулю» и «Аяксу» он тоже интересен

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Барселона высшая лига Бельгия возможные трансферы Антверпен Брайтон Артюр Вермерен Футбол

«Барселона» заинтересована в подписании Артюра Вермерена.

По данным Mundo Deportivo, каталонцы присматриваются к полузащитнику с прошлого сезона. Скауты трижды были на матчах «Антверпена», также в клубе систематически изучают видеозаписи выступлений футболиста.

Также на 18-летнего хавбека, контракт которого рассчитан до 2025 года, претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Брайтон» и «Аякс». Сумма потенциального трансфера оценивается в 15-20 млн евро.

В прошлом сезоне Вермерен провел 26 игр в чемпионате Бельгии и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Bazilic
Если не опорник, то даже рассматривать смысла нет. Атакующих у самих лет на 10 вперед хватит
+6
0
+6
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Владимир Синельщиков
Ответ Bazilic
Если не опорник, то даже рассматривать смысла нет. Атакующих у самих лет на 10 вперед хватит
нет, ты не прав!!!
+6
0
+6
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Bazilic
Ответ Владимир Синельщиков
нет, ты не прав!!!
Не спасибо
+6
0
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Игорь Сидоренко
Вермален? Уф…)
+4
0
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Lux_Vid Александров
Боули вошёл в чат.

130 миллионов на 9 лет и аренда в Дерби Каунти
+4
0
+4
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Владимир Синельщиков
Ответ Bazilic
Если не опорник, то даже рассматривать смысла нет. Атакующих у самих лет на 10 вперед хватит
да, ты прав!!!
+4
0
+4
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Bazilic
Ответ Владимир Синельщиков
да, ты прав!!!
Спасибо
+4
0
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Bazilic
Если не опорник, то даже рассматривать смысла нет. Атакующих у самих лет на 10 вперед хватит
+3
0
+3
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SaH4r.
я вздрогнул, когда ошибочно прочитал Вермален
+3
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Крестьян Роналду
Ответ Игорь Сидоренко
Вермален? Уф…)
тоже так прочитал)) подумал, что вернуть захотели талисман
+3
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Фёдор Кузнецов
Перейдёт в Аякс и через год в МЮ
+2
-2
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gPk
Ответ Bazilic
Если не опорник, то даже рассматривать смысла нет. Атакующих у самих лет на 10 вперед хватит
Опорник
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0
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Стаут
Ответ Bazilic
Если не опорник, то даже рассматривать смысла нет. Атакующих у самих лет на 10 вперед хватит
не опорник
0
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