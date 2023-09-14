«Барселона» следит за хавбеком «Антверпена» Вермереном, стоящим 15-20 млн евро. «МЮ», «Ливерпулю» и «Аяксу» он тоже интересен
«Барселона» заинтересована в подписании Артюра Вермерена.
По данным Mundo Deportivo, каталонцы присматриваются к полузащитнику с прошлого сезона. Скауты трижды были на матчах «Антверпена», также в клубе систематически изучают видеозаписи выступлений футболиста.
Также на 18-летнего хавбека, контракт которого рассчитан до 2025 года, претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Брайтон» и «Аякс». Сумма потенциального трансфера оценивается в 15-20 млн евро.
В прошлом сезоне Вермерен провел 26 игр в чемпионате Бельгии и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Лимит расходов «Барсы» срезали на 378 млн, «Реал» прибавил больше всех. Новый потолок от Ла Лиги
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
130 миллионов на 9 лет и аренда в Дерби Каунти