Хави: «Барсе» не повезло с жеребьевкой ЛЧ в прошлом году. Хотим сделать шаг вперед в турнире, который не брали с 2015-го»

Теги Барселона Хави Ла Лига высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА Антверпен Футбол

Тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от игры в Лиге чемпионов.

Завтра каталонский клуб стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против «Антверпена».

«В прошлом году нам не повезло с жеребьевкой, группа была очень сложной («Барселона» попала в группу к «Баварии», «Интеру» и «Виктории» Пльзень – Sports.ru). В этом сезоне нужно доказывать. Завтра мы сыграем против чемпиона Бельгии, это очень хорошая команда. Нужно доказать, что в Лиге чемпионов мы готовы конкурировать с кем угодно.

Игрокам легко, они очень вовлечены в подготовку к этому турниру. Это видно по их лицам. Пусть наслаждаются. Мы обещаем болельщикам, что будем работать и жертвовать собой, чтобы подарить им удовольствие, как в субботу («Барселона» разгромила «Бетис» со счетом 5:0 – Sports.ru). Хотим, чтобы такие результаты стали стабильными. В этой игре команда и болельщики проявили себя на 10 из 10.

У меня нет ощущения, что «Барса» потеряла статус. Когда мы приезжали к «Баварии» и «Интеру», я замечал, что к нам относятся с уважением. Да, мы должны выигрывать больше, но в прошлом году мы победили в Ла Лиге. Нужно сделать шаг вперед в Лиге чемпионов, которую мы не выигрывали с 2015 года», – сказал Хави.

Матч «Барселоны» с «Антверпеном» состоится завтра, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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34 комментария

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Tun
Хоть и правда не повезло, Барса должна из любой группы выходить
+11
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instasamka
Интер который дошел до финала и в финале был хорош с Сити и Бавария, которая Бавария всегда. Группа конечно была жестокая для тренера и команды которая только строилась
+13
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+10
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ljolik888
Из группы выйдут сто процентов , но а потом как карта ляжет .
+9
-5
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JURAVLI
сейчас есть Сити и все остальные. если с ними не встретиться, то можно дойти даже до финала.
+5
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Франческо Тортик
Соперников каталуны по группе выбирали исходя из уровня самой каталуны. Чтобы не было дисбаланса. Группа смерти, так сказать.
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Экспертное мнение
Ответ saynaraboy
Не хочу тебя разочаровывать, но Барсу на пике, мы видели при Пепе, сейчас эти времена давно прошли, ты или не смотришь матчи Сити, или очень веришь в Барсу, там даже коэффициенты будут разгромные, как бы не повторилось 8-2
Речь не об этом, именно для Ман Сити Барса максимально неудобна, лень объяснять дилетантам такие вещи. Если вдруг встреча состоится, сам всё увидишь. Год назад Барса и Сити уже сыграли 3-3, пусть и товарняк, но это был товарняк для обеих сторон, и Барса была не лучшая.
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#SharkTeam
Ответ Экспертное мнение
Уверен, что Ман Сити удобный соперник для Барсы. Сити копирует философию Барсы, и этого достаточно чтобы уничтожать всех в АПЛ и делать треблы. Однако, против самой Барсы это не сработает, у Барсы стиль в ДНК. Копия всегда остается копией, МС вернется в свой деревянный футбол как только уйдет Пеп, но Барса не меняется по стилю кто бы не тренировал - эталонная работа с мячом.
Удобный чтобы отхватить разгром?
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#SharkTeam
Ответ Экспертное мнение
Стиль Пепа и есть стиль Барсы)) Просто Пеп взял эти знания и отнес британским туземцам, теперь и вовсе вся Европа пытается копировать этот стиль, автобусы в прошлом.
Пеп уже далеко эволюционировал со времён барсы
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saynaraboy
Ответ Меган Лайф
А так же мю, интер, псж)
Тут думаю фифти на фифти
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saynaraboy
Ответ Экспертное мнение
Уверен, что Ман Сити удобный соперник для Барсы. Сити копирует философию Барсы, и этого достаточно чтобы уничтожать всех в АПЛ и делать треблы. Однако, против самой Барсы это не сработает, у Барсы стиль в ДНК. Копия всегда остается копией, МС вернется в свой деревянный футбол как только уйдет Пеп, но Барса не меняется по стилю кто бы не тренировал - эталонная работа с мячом.
Не хочу тебя разочаровывать, но Барсу на пике, мы видели при Пепе, сейчас эти времена давно прошли, ты или не смотришь матчи Сити, или очень веришь в Барсу, там даже коэффициенты будут разгромные, как бы не повторилось 8-2
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Пётр Иванов
Ответ Меган Лайф
А так же мю, интер, псж)
Против всех 3 соперников, кого ты назвал, у барсы очень успешная история матчей
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Меган Лайф
Ответ Экспертное мнение
Уверен, что Ман Сити удобный соперник для Барсы. Сити копирует философию Барсы, и этого достаточно чтобы уничтожать всех в АПЛ и делать треблы. Однако, против самой Барсы это не сработает, у Барсы стиль в ДНК. Копия всегда остается копией, МС вернется в свой деревянный футбол как только уйдет Пеп, но Барса не меняется по стилю кто бы не тренировал - эталонная работа с мячом.
Это барса копирует стиль Пепа)
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Меган Лайф
Ответ saynaraboy
Главное не попасть на Ман Сити в 1/8, а то можно чемоданы сразу паковать
А так же мю, интер, псж)
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saynaraboy
Ответ AnMe
Или баварию Хоть там и кризис, но все же Остальных можно переиграть, но от удачи тоже зависит (если конечно травм не будет)
Согласен
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AnMe
Ответ saynaraboy
Главное не попасть на Ман Сити в 1/8, а то можно чемоданы сразу паковать
Или баварию
Хоть там и кризис, но все же
Остальных можно переиграть, но от удачи тоже зависит (если конечно травм не будет)
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Makar Tert
Ответ Меган Лайф
Это вы про группу с бенфикой?
и Динамо Киев
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Bazilic
Ответ Tun
Хоть и правда не повезло, Барса должна из любой группы выходить
Так она бы и вышла, несмотря на огромное количество травм основных игроков
Но там и судьи постарались, с Баварией украли пенальти, с Интером вообще позорище было
+3
-3
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Makar Tert
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Для начала бы из группы выйти 😏
для начала судья должен ошибиться, чтобы было потом на кого спихнуть
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Karl0709
Надеюсь Барселона дойдёт до финала, а там как карта ляжет.
или как Барса ляжет
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Родя Раскольников
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Для начала бы из группы выйти 😏
Проход до финала подразумевает выход из группы. Шок, но таков регламент турнира.
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Yoursistersboyfriend
В 1/8 отлетят сразу. Последний раз когда из группы вышли (3 года назад) как раз по традиции отлетели с разгромом, от парижан
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Бахти 86
Барселона с Месси в составе вылетала от Ювентуса, Ромы ,Атлетико, Ливерпуля . Без Месси им ЛЧ век не видать.
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jam.football
можно все, что угодно говорить до матча. Посмотрим повезло ли Барсе, когда она сыграет все игры в группе
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saynaraboy
Главное не попасть на Ман Сити в 1/8, а то можно чемоданы сразу паковать
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