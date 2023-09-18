Хави: «Барсе» не повезло с жеребьевкой ЛЧ в прошлом году. Хотим сделать шаг вперед в турнире, который не брали с 2015-го»

Тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от игры в Лиге чемпионов.

Завтра каталонский клуб стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против « ».

«В прошлом году нам не повезло с жеребьевкой, группа была очень сложной (« » попала в группу к «Баварии», «Интеру» и «Виктории» Пльзень – Sports.ru). В этом сезоне нужно доказывать. Завтра мы сыграем против чемпиона Бельгии, это очень хорошая команда. Нужно доказать, что в Лиге чемпионов мы готовы конкурировать с кем угодно.

Игрокам легко, они очень вовлечены в подготовку к этому турниру. Это видно по их лицам. Пусть наслаждаются. Мы обещаем болельщикам, что будем работать и жертвовать собой, чтобы подарить им удовольствие, как в субботу («Барселона» разгромила «Бетис» со счетом 5:0 – Sports.ru). Хотим, чтобы такие результаты стали стабильными. В этой игре команда и болельщики проявили себя на 10 из 10.

У меня нет ощущения, что «Барса» потеряла статус. Когда мы приезжали к «Баварии» и «Интеру», я замечал, что к нам относятся с уважением. Да, мы должны выигрывать больше, но в прошлом году мы победили в . Нужно сделать шаг вперед в Лиге чемпионов, которую мы не выигрывали с 2015 года», – сказал .

Матч «Барселоны» с «Антверпеном» состоится завтра, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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