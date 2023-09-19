Зарема о Бакаеве: «Семак стал еще одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование. Кто теперь не потолок: Клаудиньо? Или Вендел тоже не Марадона?»

Зарема Салихова высказалась о возможном уходе Зелимхана Бакаева из «Зенита».

Сообщалось, что 27-летний полузащитник близок к переходу в «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды.

вспомнила высказывание Бакаева двухлетней давности. Тогда он прокомментировал претензии Виктора Мозеса, возникшие во время матча с «Наполи»: «Мозесу ответил, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать. Не буду менять свой стиль». 4 года назад заявил: «Для меня Промес не потолок».

«Вот и стал еще одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование. Кто теперь не потолок: ? Или Вендел тоже не Марадона?

Получается, что лучшим тренером для Бакаева стал Кононов, а лучшим клубом – тульский «Арсенал», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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