Зарема о Бакаеве: «Семак стал еще одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование. Кто теперь не потолок: Клаудиньо? Или Вендел тоже не Марадона?»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Зелимхан Бакаев Клаудиньо Вендел Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о возможном уходе Зелимхана Бакаева из «Зенита».

Сообщалось, что 27-летний полузащитник близок к переходу в «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды. 

Салихова вспомнила высказывание Бакаева двухлетней давности. Тогда он прокомментировал претензии Виктора Мозеса, возникшие во время матча с «Наполи»: «Мозесу ответил, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать. Не буду менять свой стиль». 4 года назад Зелимхан заявил: «Для меня Промес не потолок».

«Вот и Семак стал еще одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование. Кто теперь не потолок: Клаудиньо? Или Вендел тоже не Марадона?

Получается, что лучшим тренером для Бакаева стал Кононов, а лучшим клубом – тульский «Арсенал», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЦСКА1960
Ответ Nogoi89
Ну кинуть человеку в след хорошую лопату .авна, это в нас традиция такая.
Он заслужил
+62
-19
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nogoi89
Ну кинуть человеку в след хорошую лопату .авна, это в нас традиция такая.
+43
-10
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Может тренер Аль-Вахды наконец раскроет этот бриллиант)
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
У Заремы потрясающая сверхспособность - быть умной задним числом. Если игрок раскрылся или успешно продан (Ларссон, Кофрие) - говорить "это я, я этого игрока рекомендовала купить, это я молодец", если наоборот затух - "ну и правильно что его отпустили, я же говорила", а если хорошо заиграл в другой команде, как Рассказов - "гнобят у нас своих за ошибки". Хотя, когда тот же Рассказов косячил - я не помню от неё слов поддержки "своему воспитаннику", как и Кофрие, когда косячил и удалялся, а когда Ларссон перестал быть положительным персонажем для Спартака - она помалкивала в тряпочку о своей причастности к трансферу.
И с Бакаевым - что бы она говорила, если бы у него в Зените дела на лад пошли? Или предпочла бы отмалчиваться?
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zer
так-то Бакаев не бездарь, сезон в Арсенале и после него сезон в Спартаке вполне годные были. но уже давно он деградирует и зачем его Зенит брал - вообще непонятно
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VIPmd
Ответ Nogoi89
Добрее надо быть, все по молодости хрень несут. Его уже жизнь на землю посадила.
Не все. Бывают люди и с мозгами
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nogoi89
Ответ ЦСКА1960
Он заслужил
Добрее надо быть, все по молодости хрень несут. Его уже жизнь на землю посадила.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justburn
Ответ Кузя Гитарист
Ышыды быля Зелимчику надо в Ангушт
Я догадывался, что роль в Универе не пройдет бесследно, но чтобы так....
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheFrosty
Классно тётка накидывает.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кузя Гитарист
Ышыды быля Зелимчику надо в Ангушт
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ justburn
Я догадывался, что роль в Универе не пройдет бесследно, но чтобы так....
Не комментарий, а шняга шняжная🤓
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KKA
Ответ Dmitry Orlov
У Заремы потрясающая сверхспособность - быть умной задним числом. Если игрок раскрылся или успешно продан (Ларссон, Кофрие) - говорить "это я, я этого игрока рекомендовала купить, это я молодец", если наоборот затух - "ну и правильно что его отпустили, я же говорила", а если хорошо заиграл в другой команде, как Рассказов - "гнобят у нас своих за ошибки". Хотя, когда тот же Рассказов косячил - я не помню от неё слов поддержки "своему воспитаннику", как и Кофрие, когда косячил и удалялся, а когда Ларссон перестал быть положительным персонажем для Спартака - она помалкивала в тряпочку о своей причастности к трансферу. И с Бакаевым - что бы она говорила, если бы у него в Зените дела на лад пошли? Или предпочла бы отмалчиваться?
Флюгер )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Ответ Dmitry Orlov
У Заремы потрясающая сверхспособность - быть умной задним числом. Если игрок раскрылся или успешно продан (Ларссон, Кофрие) - говорить "это я, я этого игрока рекомендовала купить, это я молодец", если наоборот затух - "ну и правильно что его отпустили, я же говорила", а если хорошо заиграл в другой команде, как Рассказов - "гнобят у нас своих за ошибки". Хотя, когда тот же Рассказов косячил - я не помню от неё слов поддержки "своему воспитаннику", как и Кофрие, когда косячил и удалялся, а когда Ларссон перестал быть положительным персонажем для Спартака - она помалкивала в тряпочку о своей причастности к трансферу. И с Бакаевым - что бы она говорила, если бы у него в Зените дела на лад пошли? Или предпочла бы отмалчиваться?
Вспоминая его уход два года назад - всё по делу она говорит.
Даже Мостовой часто по делу говорит, ну и Зарема старается временами.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джульетта Джульетта
Честно говоря, я был крайне удивлен, когда "Зенит" позарился на это дарование, ибо вопреки восторженным отзывам комментаторов и прочих специалистов, видел у него гораздо больше нелогичных (в плохом смысле) действий, запарывающих хорошие атаки, чем каких-либо перспектив. Скорость и желание идти в обводку, конечно, похвальны, но надо еще иметь хоть какой-то талант к дриблингу, как, к примеру, если кто помнит, у Гуцаева, чего я у Бакаева, простите, не замечал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.President
Практически в Вальхаллу отправили Бакаева)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Chistyakov
Ответ Фут.Боль
Может тренер Аль-Вахды наконец раскроет этот бриллиант)
Ну если серьёзно, на этот раз всё по делу навалила Зарема)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Alex1104
Вспоминая его уход два года назад - всё по делу она говорит. Даже Мостовой часто по делу говорит, ну и Зарема старается временами.
Я обращаю внимание не только на то, ЧТО она говорит, но и КОГДА она это говорит. Когда ситуация такая, что её слова получат одобрение и согласие.
А когда игрок, которого "она советовала приобрести" оказывается косячным или не очень хорошим, или раскритикованный ей игрок показывает хорошую игру где-то - она предпочитает отмалчиваться.

А когда Бакаев не смог в Зените пробиться в состав - она говорит то, с чем общественное мнение и так прекрасно согласуется. Это называется популизм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Ответ Фут.Боль
Может тренер Аль-Вахды наконец раскроет этот бриллиант)
не брилиант, а звезда российского футбола))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry_1986
Какой бы он не был плохой, и в силу юного возраста чего бы не наговорил, хоть и был во многом не прав, но он сделал себя сам и всё что у него есть заработанное, его по праву. И та же Зарема на фоне своих высказываний про гороскопы и буквы Р, а так же того, что все ее достижения это голые части тела за деньги на всеобщее обозрение, просто никто на его фоне. Не ей уж точно, кого то из людей сделавших себя самим осуждать... ИМХО
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
*** Ruslan ***
Ответ T622222
Раздвигать 🤣
Тут не поспоришь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ветер
Следующая остановка у Бакаева, пасти верблюдов. Дорого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Аксанов
Бакаев через месяц: "для меня Халед Бутти не потолок. Сказал Абдулле Аль-Карби, что он тоже не Марадона, чтобы что-то мне рассказывать".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartak16(region)
ну тут все по делу сказано.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Пичугин
Надо теперь по другому говорить:Ты тоже не Мостовой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Ответ Nogoi89
Добрее надо быть, все по молодости хрень несут. Его уже жизнь на землю посадила.
Два года назад ему было 25. Молодость, конечно, но уже и думать можно хоть немного.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий