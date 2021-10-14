Зелимхан Бакаев: «Мозесу ответил, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать. Не буду менять свой стиль»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, что ответил полузащитнику Виктору Мозесу, когда тот попросил больше играть в пас в матче Лиги Европы с «Наполи» (3:2).
– Мозес говорил тебе, что ты не Марадона...
– А я ему ответил, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать. Как-то так.
– Это повлияло на тебя?
– Я не придал этому значения. Я не буду менять свой стиль. Лучшее, что я умею, – обыгрывать. Этим и буду пользоваться.
– Если бы он не сказал тебе, то сегодня ты пропустил бы мяч?
– Да, конечно. В любом случае пропустил бы. Если я вижу своего партнера – всегда отдаю. Если не отдал – не увидел. Я не жадный футболист.
– Что с твоим контрактом?
– Ничего. Еще время есть. Я не знаю. Насчет этого вообще не думаю. Этим занимаются агенты, а я сосредоточен на футболе. Тем более, что сейчас очень важный период для клуба, для меня и для сборной России, – сказал Бакаев.
«Мозес в перерыве говорил Бакаеву: ты не Марадона, играй в пас». Артем Ребров – о победе над «Наполи»