Зелимхан Бакаев: «Мозесу ответил, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать. Не буду менять свой стиль»

Полузащитник рассказал, что ответил полузащитнику , когда тот попросил больше играть в пас в матче Лиги Европы с «Наполи» (3:2).

– Мозес говорил тебе, что ты не Марадона...

– А я ему ответил, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать. Как-то так.

– Это повлияло на тебя?

– Я не придал этому значения. Я не буду менять свой стиль. Лучшее, что я умею, – обыгрывать. Этим и буду пользоваться.

– Если бы он не сказал тебе, то сегодня ты пропустил бы мяч?

– Да, конечно. В любом случае пропустил бы. Если я вижу своего партнера – всегда отдаю. Если не отдал – не увидел. Я не жадный футболист.

– Что с твоим контрактом?

– Ничего. Еще время есть. Я не знаю. Насчет этого вообще не думаю. Этим занимаются агенты, а я сосредоточен на футболе. Тем более, что сейчас очень важный период для клуба, для меня и для сборной России, – сказал Бакаев.

«Мозес в перерыве говорил Бакаеву: ты не Марадона, играй в пас». Артем Ребров – о победе над «Наполи»