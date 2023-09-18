Бакаев вылетел в Абу-Даби. «Зенит» ведет переговоры об уходе хавбека в аренду («СЭ»)

Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ.

По информации « », Бакаев вылетел в Абу-Даби. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что « » ведет переговоры об уходе 27-летнего полузащитника на правах аренды.

В Абу-Даби выступает три клуба высшей лиги ОАЭ – « », « » и «Бани Яс». Отметим, что трансферное окно в ОАЭ открыто до 21 сентября.

перешел в «Зенит» из «Спартака» в прошлом году. В Мир РПЛ-2023/24 полузащитник провел 4 матча. Его подробная статистика доступна здесь.

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