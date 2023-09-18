Бакаев вылетел в Абу-Даби. «Зенит» ведет переговоры об уходе хавбека в аренду («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Аль-Джазира высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Бани Яс Зелимхан Бакаев Спорт-Экспресс Футбол

Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ.

По информации «СЭ», Бакаев вылетел в Абу-Даби. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Зенит» ведет переговоры об уходе 27-летнего полузащитника на правах аренды.

В Абу-Даби выступает три клуба высшей лиги ОАЭ – «Аль-Вахда», «Аль-Джазира» и «Бани Яс». Отметим, что трансферное окно в ОАЭ открыто до 21 сентября.

Зелимхан Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» в прошлом году. В Мир РПЛ-2023/24 полузащитник провел 4 матча. Его подробная статистика доступна здесь.

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24 комментария

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Leon Betov
Вылетел на переговоры с шейхом Мансуром перед переходом в Сити. Удачи Зелемхану!
+53
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Shumi-jr
Какой анекдот сегодня Медведев расскажет ?
+12
0
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Lev Sultanov
Ответ Невский баклан
Зиля обосрался, не уровень он Зенита, ему надо было уходить в Краснодар, Локо, Динамо.
прикол в том, что он натуральным образом оказался никому не нужен.
+10
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moDelta
Ответ counsel
считаешь,что ОАЭ и Катар - это одна страна?
Как же неуместно вы попытались подколоть, учитывая, что шейх Мансур - зам президента ОАЭ. Учите матчасть, голубчик)
+10
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Невский баклан
Зиля обосрался, не уровень он Зенита, ему надо было уходить в Краснодар, Локо, Динамо.
+11
-2
+9
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Иван Ларин
как заметил в интервью личные странности, типа люблю дорогие машины, но вообще я не такой карточка у папы, так то и вылезло уже и на карьерном уровне. Ментально слаб потому что лжив.
+6
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Махмуд Адылов
Ответ Shumi-jr
Какой анекдот сегодня Медведев расскажет ?
Встретились как то Русский Араб и Ингуш )
+5
-1
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tvorog8088
Даже Зенит не смог удовлетворить его амбиции)
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Артем Гладских
удачи ему.
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Caerly
Ну и пусть абудабывает. Увы.
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Барыга блинами
Будет играть против Андреса Иньесты и Пако Алькасера)
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Filipp Gorski
Аль-Джазира по именам самая интересная
Да и там Фернандо играет. Будут вместе по полю бегать
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инок
Слова Карпина не пропали даром..)
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Инженер Управляющий
Ответ counsel
считаешь,что ОАЭ и Катар - это одна страна?
Катар это Аль-Хелайфи из ПСЖ
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karaDENIZZZ
Так и раскрыл свой потенциал, который когда-то казался большим, среди футболистов с российским паспортом. Что же, удачи Зелимхан.
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Данко Лазович
дасвиданя.
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Николай Повалюхин
Детокс)
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napoli_14
Игрок-самодур, по факту. Необучаемый.
Если попадет в команду где будет примой - то может и делать красиво. Но в командах топ-уровня, где нужно встраиваться в механизм, бесполезен.

Ну, на полях ОАЭ вполне может пойти, с учетом того, как там играют защитники.
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