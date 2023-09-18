Бакаев вылетел в Абу-Даби. «Зенит» ведет переговоры об уходе хавбека в аренду («СЭ»)
Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ.
По информации «СЭ», Бакаев вылетел в Абу-Даби. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Зенит» ведет переговоры об уходе 27-летнего полузащитника на правах аренды.
В Абу-Даби выступает три клуба высшей лиги ОАЭ – «Аль-Вахда», «Аль-Джазира» и «Бани Яс». Отметим, что трансферное окно в ОАЭ открыто до 21 сентября.
Зелимхан Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» в прошлом году. В Мир РПЛ-2023/24 полузащитник провел 4 матча. Его подробная статистика доступна здесь.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Да и там Фернандо играет. Будут вместе по полю бегать
Если попадет в команду где будет примой - то может и делать красиво. Но в командах топ-уровня, где нужно встраиваться в механизм, бесполезен.
Ну, на полях ОАЭ вполне может пойти, с учетом того, как там играют защитники.