Зелимхан Бакаев: «Без разницы, что Промес играл под 10-м номером. Для меня Куинси не потолок»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром» (1:2) в рамках Кубка Париматч Премьер.
– Сбор сбором, а проигрывать всегда неприятно. Даже если бы это был не турнир. Всегда хочется выигрывать.
– В целом, какие ощущения от игры «Спартака»?
– Мы проиграли. Здесь не может быть никаких ощущений. Позитивных там... Негативные ощущения. Будем делать выводы. И в следующий раз сделаем все, чтобы этого не повторилось.
– Расскажите про свой гол.
– Пошла контратака, Луис Адриано мне отдал, меня никто не встречал, я спокойно ударил и забил.
– 10-й номер вам выдали или сами попросили? Это ответственность, под этим номером играл Куинси Промес.
– 10-й номер – мой. Мне его доверили руководство и тренерский штаб.
– То есть так и сказали: «Вот 10-й номер, будешь под ним играть»?
– Пусть это останется секретом – как я получил номер.
– Но после Куинси вам важно играть под десяткой, соответствовать этому уровню?
– Мне без разницы, кто под этим номером играл. Куинси или еще кто-то. Не смотрю на других, уверен в себе. Для меня Квинси – не потолок.
– Есть уверенность, что предстоящий сезон – ваш, что в нем будете себя проявлять?
– Хочу этого. Посмотрим. Не буду загадывать, не знаю, что случится завтра. Но буду отдаваться на 100 процентов для успеха команды – чтобы болельщики были нами довольны, – сказал Бакаев.