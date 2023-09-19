Защитник «Локо» Морозов о переходе Изидора в «Зенит»: «Он мало игрового времени получал. Если так и дальше будет, значит, был прав»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Вильзон Изидор Евгений Морозов Футбол

Евгений Морозов высказался о переходе Вильзона Изидора из «Локомотива» в «Зенит».

В дебютной игре за сине-бело-голубых форвард забил победный гол «Рубину» (3:0) в Мир РПЛ.

— Многие отмечают, что ушел Изидор и впереди у «Локомотива» стало поскуднее. Вам так не кажется?

— Вильзон — хороший футболист, он пригодится командам. Но не считаю, что без него прям стало скуднее.

— Как вы поняли его поступок?

— Захотел — ушел, это его дело. Не осуждаю его, это его выбор, он тут мало игрового времени получал. Может, реально за ним ушел. Вот, вышел в старте. Если так и дальше будет, значит, он был прав, — сказал защитник «Локомотива».

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8 комментариев

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ltkmaby
Ответ Apol
Галактионов слишком "молодежный" тренер, Локо это может аукнуться. Трансферов для усиления ему так и не подвезли
Тренер должен развивать игроков, тем более «молодежный», а не ждать готовых. Просто недотренер он, разве у тех же Крыльев состав сильнее 😄
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ltkmaby
Ответ Михаил Опякин
Захотел-ушел при действующем контракте. Нехорошо как-то.
Что нехорошего, если игрок не видит для себя перспективы при этом якобы тренера.
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schwein
Это конечно прикольно, когда игрок команды условно с 5го места из-за отсутствия игровой практики уходит к чемпиону страны и получает там место практически в старте. И ведь не портит картины.
Сразу возникают вопросы к его предыдущему клубу.
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Restart Serdobsk
Ответ Apol
Галактионов слишком "молодежный" тренер, Локо это может аукнуться. Трансферов для усиления ему так и не подвезли
неужели это ещё кто-то видит ...
что данный тренер за 10 месяцев работы смог поставить игру команды, главными отличиями которой являются сквозняк в центре обороны , полное отсутствие интеллекта команды в построении атаки, когда локо при малейшем давлении со стороны соперника пуляет мяч в строну дзюбы и так сойдёт.
локо обладает лучшими русскоязычными краями, но при этом эффективность оч слабая, в центре обороны качество решили заменить количеством , лепить из димы баринова восьмерку - верх кретинизма (так как дима проиграл борьба за шестого номера карпукасу, а ставить диму в основу нужно - ведь это же капитан ). наличие в составе миранчука и жемалетдинова , которые и на 30% своих возможностей не играют - вопрос к адекватности тренера. как и то, что усилением игры считается выпустить куликова и рыбчинского ( классных ребят, воспитанников) - уровень которых адекватно располагается где-то между балтикой и факелом.
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Apol
Галактионов слишком "молодежный" тренер, Локо это может аукнуться. Трансферов для усиления ему так и не подвезли
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Сергей Жарковский
Морозов несомненно прав, у игрока есть выбор в какой команде играть, если поступило достойное предложение, почему не воспользоваться шансом.
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goleodor
Ответ Apol
Галактионов слишком "молодежный" тренер, Локо это может аукнуться. Трансферов для усиления ему так и не подвезли
Галактионов слишком беспонтовый, а не молодежный тренер. Такое ощущение, что у него нет контакта с игроками совсем. И Локо это уже аукается.
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