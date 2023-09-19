Защитник «Локо» Морозов о переходе Изидора в «Зенит»: «Он мало игрового времени получал. Если так и дальше будет, значит, был прав»

Евгений Морозов высказался о переходе Вильзона Изидора из «Локомотива» в «Зенит».

В дебютной игре за сине-бело-голубых форвард забил победный гол «Рубину» (3:0) в Мир РПЛ.

— Многие отмечают, что ушел Изидор и впереди у «Локомотива» стало поскуднее. Вам так не кажется?

— — хороший футболист, он пригодится командам. Но не считаю, что без него прям стало скуднее.

— Как вы поняли его поступок?

— Захотел — ушел, это его дело. Не осуждаю его, это его выбор, он тут мало игрового времени получал. Может, реально за ним ушел. Вот, вышел в старте. Если так и дальше будет, значит, он был прав, — сказал защитник « ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS