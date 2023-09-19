Широков об игроках «Леон Сатурн: «Чего меня бояться? Я их пока не бил. Иногда хочется поругаться»

Теги Леон Сатурн Роман Широков Вторая лига Б Футбол

Роман Широков ответил на вопрос, боятся ли его игроки «Леон Сатурн».

«Я не знаю, боятся или нет. Наверное, больше применимо пока «уважают». Чего меня бояться? Я их пока не бил (смеется).

А если уж про судей, то, как по мне, по Второй лиге судят отлично. Понятно, что есть ошибки, и это абсолютно нормальное явление.

Если про футболистов… Наверное, они по задаткам такие же, как ребята, которые играют выше. Просто те выполняют это быстрее и схватывают тоже, чем которые есть у нас.

Иногда – да, хочется поругаться, но я понимаю, что не все могут делать то, что делали на поле ребята, с которыми я играл», — сказал гендиректор и и.о. главного тренера «Леон Сатурн» в эфире телеканала «Россия 24».

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6 комментариев

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T622222
Если бы он сел тогда, то не шутил бы, а то ходит бравый, но он свое найдет… Омерзительный персонах - отвращение вызывает
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Давид Кочинян
Раменчане, а почему Кононов так резко ушёл?
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Oleg Olegov
Похоже, что Широков и Ротенберг это один и тот же человек.
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Demyan Grachev
когда ему уже ######## слტмают?
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avk7874
Только в России и некоторых банановых республиках Мурзилка котороый совершил уголовное преступление, может спокойно об этом рассуждать.
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Кузбасс
Ответ Давид Кочинян
Раменчане, а почему Кононов так резко ушёл?
Видимо, его, в отличии от игроков, Широков успел побить...
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