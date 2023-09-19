Широков об игроках «Леон Сатурн: «Чего меня бояться? Я их пока не бил. Иногда хочется поругаться»

Роман Широков ответил на вопрос, боятся ли его игроки «Леон Сатурн».

«Я не знаю, боятся или нет. Наверное, больше применимо пока «уважают». Чего меня бояться? Я их пока не бил (смеется).

А если уж про судей, то, как по мне, по лиге судят отлично. Понятно, что есть ошибки, и это абсолютно нормальное явление.

Если про футболистов… Наверное, они по задаткам такие же, как ребята, которые играют выше. Просто те выполняют это быстрее и схватывают тоже, чем которые есть у нас.

Иногда – да, хочется поругаться, но я понимаю, что не все могут делать то, что делали на поле ребята, с которыми я играл», — сказал гендиректор и и.о. главного тренера « » в эфире телеканала «Россия 24».

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