Широков о работе главным тренером в «Леон Сатурн»: «Стечение обстоятельств. Кононов ушел, пришлось примерять на себя новую роль»

Теги Леон Сатурн Роман Широков Вторая лига Б Олег Кононов Футбол

Роман Широков рассказал, почему стал главным тренером «Сатурна».

«Главный тренер — это стечение обстоятельств (смеется). Если брать хронологию, то сначала пошел учиться, а потом стал спортивным директором. У нас просто не принято обучаться, некоторые говорят, что в России это не надо. Но я другого мнения придерживался.

А здесь [в «Леон Сатурн»] вроде неплохо все сформировали, тренерский штаб, и даже на первом месте шли. А потом для меня лично необъяснимая история. Главный тренер [Кононов] ушел, поэтому в экстренном порядке пришлось примерять на себя роль главного тренера.

Еще повезло, что я учиться пошел, а то и этой возможности бы не было», — сказал гендиректор «Леон Сатурн» в эфире телеканала «Россия 24».

После 9 матчей «Леон Сатурн» занимает в таблице LEON Второй лиги Б (группа 3) 2-е место.

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1 комментарий

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Sergio Potter
Верните Нюхача Лева
Он знает как работать с этой немецкой машиной
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