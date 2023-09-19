Широков о работе главным тренером в «Леон Сатурн»: «Стечение обстоятельств. Кононов ушел, пришлось примерять на себя новую роль»

Роман Широков рассказал, почему стал главным тренером «Сатурна».

«Главный тренер — это стечение обстоятельств (смеется). Если брать хронологию, то сначала пошел учиться, а потом стал спортивным директором. У нас просто не принято обучаться, некоторые говорят, что в России это не надо. Но я другого мнения придерживался.

А здесь [в « »] вроде неплохо все сформировали, тренерский штаб, и даже на первом месте шли. А потом для меня лично необъяснимая история. Главный тренер [ ] ушел, поэтому в экстренном порядке пришлось примерять на себя роль главного тренера.

Еще повезло, что я учиться пошел, а то и этой возможности бы не было», — сказал гендиректор «Леон Сатурн» в эфире телеканала «Россия 24».

После 9 матчей «Леон Сатурн» занимает в таблице LEON Второй лиги Б (группа 3) 2-е место.

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