Федотов о Гайче в «Ризеспоре»: «Он не помог бы ЦСКА. Ему еще нужно дальнейшее развитие и игровая практика»
Владимир Федотов высказался о переходе Адольфо Гайча из ЦСКА в аренду в «Ризеспор».
— Агент Гайча заявил, что решение отправить Адольфо в Турцию исключительно желание руководства ЦСКА, сам игрок хотел остаться в клубе. Как на самом деле?
— Мы смотрим за Адольфо — он ездит по арендам и развивается. Но пока после возвращения из Италии Гайч нам дал понять, что прямо сейчас не помог бы нам: ему еще нужно дальнейшее развитие.
А также игровая практика, которую, надеемся, он будет получать в «Ризеспоре», — сказал главный тренер ЦСКА.
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Если даже предположить аховую ситуацию, в которой вылетят Зе и Чалов, то есть Давила как минимум, до зимы должно хватить.
Казались игроками, которые помогут бороться за медали, а оказалось что в той трансферной кампании самым лучшим приобретением оказался Зайнутдинов
Как можно без игрового времени форму набрать чисто на тренировках…ты выпускаешь его на 3-5 минут в конце и дал ему недавно тайм один🤦🏼
Ладно бы у нас были Думбия и Вагнер, смысл под ними сидеть…ну тут то…Чалов и Зе🤦🏼
Я помню, когда к нам приехал толстый и расстренированный Рондон, кстати формально на замену Гайчу, так вот там было видно, что он не в форме: где-то не успел, где-то технический брак, однако буквально по каждому действию на поле было понятно, что Соломон большой мастер. Как он ставил корпус, как открывался, как чувствовал партнеров, в целом действовал грамотно. Короче, в том случае был вопрос сугубо набора формы, а в случае с Гайчем очевиден низкий уровень футболиста, помноженный на плохую форму