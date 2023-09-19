Федотов о Гайче в «Ризеспоре»: «Он не помог бы ЦСКА. Ему еще нужно дальнейшее развитие и игровая практика»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ризеспор высшая лига Турция Владимир Федотов Адольфо Гайч Футбол

Владимир Федотов высказался о переходе Адольфо Гайча из ЦСКА в аренду в «Ризеспор».

— Агент Гайча заявил, что решение отправить Адольфо в Турцию исключительно желание руководства ЦСКА, сам игрок хотел остаться в клубе. Как на самом деле?

— Мы смотрим за Адольфо — он ездит по арендам и развивается. Но пока после возвращения из Италии Гайч нам дал понять, что прямо сейчас не помог бы нам: ему еще нужно дальнейшее развитие.

А также игровая практика, которую, надеемся, он будет получать в «Ризеспоре», — сказал главный тренер ЦСКА.

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21 комментарий

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parfumer.01
Конечно, Валентиныч! У нас же нападающих полно! Например, если Зе или Чалов сломается, то, конечно, есть Мухин 🤦‍♂️
+22
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+16
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Юрий Тюмин
У вас и Бистрович хуже Кучаева не как не вольется в наш клуб а в других он забивает
+10
-2
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N. Vidich
То есть он деградирует в ЦСКА? Ведь когда его покупали же наверняка считали что он развит как футболист? Или как?
+8
0
+8
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Shuller18
Ответ parfumer.01
Конечно, Валентиныч! У нас же нападающих полно! Например, если Зе или Чалов сломается, то, конечно, есть Мухин 🤦‍♂️
А толку от форварда Гайча? Он что есть, что его нет. С тем же успехом любой из нас мог бы выйти на поле, профит примерно тот же.
Если даже предположить аховую ситуацию, в которой вылетят Зе и Чалов, то есть Давила как минимум, до зимы должно хватить.
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krasno-siniyman
Гайч, Фукс, Эджуке
Казались игроками, которые помогут бороться за медали, а оказалось что в той трансферной кампании самым лучшим приобретением оказался Зайнутдинов
+5
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Abu Ibrahim
Рискуют не попасть в зону ЛЧ ?
фэнтази лч
+5
-1
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Wizard Harry
Так ты смотри за ним у нас, своими глазами, развивай игрока, ты же тренер…выпускай его в кубке, дай ему хоть какое-то время🤦🏼
Как можно без игрового времени форму набрать чисто на тренировках…ты выпускаешь его на 3-5 минут в конце и дал ему недавно тайм один🤦🏼
Ладно бы у нас были Думбия и Вагнер, смысл под ними сидеть…ну тут то…Чалов и Зе🤦🏼
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Алексей Полиенков
Ответ N. Vidich
То есть он деградирует в ЦСКА? Ведь когда его покупали же наверняка считали что он развит как футболист? Или как?
Да это вообще АТАС! Ничем иным, кроме распила, покупку Адольфо Гайча невозможно объяснить! Настолько он слабый и несуразный игрок, что нужно быть ну совсем профнепригодным как скаут, чтобы его покупку рекомендовать!
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Алексей Полиенков
Ответ Wizard Harry
Так ты смотри за ним у нас, своими глазами, развивай игрока, ты же тренер…выпускай его в кубке, дай ему хоть какое-то время🤦🏼 Как можно без игрового времени форму набрать чисто на тренировках…ты выпускаешь его на 3-5 минут в конце и дал ему недавно тайм один🤦🏼 Ладно бы у нас были Думбия и Вагнер, смысл под ними сидеть…ну тут то…Чалов и Зе🤦🏼
Не умеют у нас обычно игроков развивать тренеры в большинстве своём. Видимо их этому не учат. Все как один уверены, что в клубах им уже готовых мастеров поставлять должны, которых нужно только на поле расставить.
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Злобный Конь
Пока что никакой помощи от самого Федотова
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Abu Ibrahim
Ответ parfumer.01
Конечно, Валентиныч! У нас же нападающих полно! Например, если Зе или Чалов сломается, то, конечно, есть Мухин 🤦‍♂️
Рискуют не попасть в зону ЛЧ ?
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Sunnyboy
По сравнению с великим Зе любой"не помошник"
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riverman1980
Ответ parfumer.01
Конечно, Валентиныч! У нас же нападающих полно! Например, если Зе или Чалов сломается, то, конечно, есть Мухин 🤦‍♂️
так даже Мухин забивает брльше Гайча
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@rtrblk
Ответ parfumer.01
Конечно, Валентиныч! У нас же нападающих полно! Например, если Зе или Чалов сломается, то, конечно, есть Мухин 🤦‍♂️
Набабкин подстрахует)
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mvpaq
Ответ Юрий Тюмин
У вас и Бистрович хуже Кучаева не как не вольется в наш клуб а в других он забивает
Все дело в паспорте. Чертов лимит все портит
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TresModiosVir
Ответ N. Vidich
То есть он деградирует в ЦСКА? Ведь когда его покупали же наверняка считали что он развит как футболист? Или как?
брали на вырост
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Алексей Полиенков
Ответ krasno-siniyman
Гайч, Фукс, Эджуке Казались игроками, которые помогут бороться за медали, а оказалось что в той трансферной кампании самым лучшим приобретением оказался Зайнутдинов
А сейчас похоже что история повторяется, и лучшим трансферов будет Файзуллаев, над покупкой которого многие (включая меня) смеялись. Келвен не впечатляет, Давила не феерит и выглядит слабее Медины пока.
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Wizard Harry
Ответ Алексей Полиенков
Не умеют у нас обычно игроков развивать тренеры в большинстве своём. Видимо их этому не учат. Все как один уверены, что в клубах им уже готовых мастеров поставлять должны, которых нужно только на поле расставить.
О том и речь. А к нас еще и с деньгами вечные проблемы. Откуда такие замашки, когда 2 средней паршивости нападающих на весь сезон, отпускаем третьего с формулировкой «не видим развития»🤷🏼‍♂️
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Shuller18
Ответ Wizard Harry
Так ты смотри за ним у нас, своими глазами, развивай игрока, ты же тренер…выпускай его в кубке, дай ему хоть какое-то время🤦🏼 Как можно без игрового времени форму набрать чисто на тренировках…ты выпускаешь его на 3-5 минут в конце и дал ему недавно тайм один🤦🏼 Ладно бы у нас были Думбия и Вагнер, смысл под ними сидеть…ну тут то…Чалов и Зе🤦🏼
Да причём тут форма, если Гайч плох абсолютно во всём? Он мало забивает, причем не только в ЦСКА, ужасно борется, играет будто отдельно от команды сам по себе, технически тоже подкован слабо.
Я помню, когда к нам приехал толстый и расстренированный Рондон, кстати формально на замену Гайчу, так вот там было видно, что он не в форме: где-то не успел, где-то технический брак, однако буквально по каждому действию на поле было понятно, что Соломон большой мастер. Как он ставил корпус, как открывался, как чувствовал партнеров, в целом действовал грамотно. Короче, в том случае был вопрос сугубо набора формы, а в случае с Гайчем очевиден низкий уровень футболиста, помноженный на плохую форму
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