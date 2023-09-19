Федотов о Гайче в «Ризеспоре»: «Он не помог бы ЦСКА. Ему еще нужно дальнейшее развитие и игровая практика»

Владимир Федотов высказался о переходе Адольфо Гайча из ЦСКА в аренду в «Ризеспор».

— Агент Гайча заявил, что решение отправить в Турцию исключительно желание руководства , сам игрок хотел остаться в клубе. Как на самом деле?

— Мы смотрим за Адольфо — он ездит по арендам и развивается. Но пока после возвращения из Италии Гайч нам дал понять, что прямо сейчас не помог бы нам: ему еще нужно дальнейшее развитие.

А также игровая практика, которую, надеемся, он будет получать в « », — сказал главный тренер ЦСКА.

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