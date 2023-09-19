Булыкин об условном отстранении Слуцкого: «Он уже давно перешел из футбола в шоу-бизнес, где нет правил»

Дмитрий Булыкин высказался об условном отстранении Леонида Слуцкого на год.

« уже давно перешел из футбола в шоу-бизнес и живет уже по правилам шоу-бизнеса, где нет правил. Тут обсуждать нечего, но ко всем нужно относиться уважительно и со всеми уважительно общаться. Иначе футбол бы превратился в Медиалигу и были бы драки в каждом матче.

Были у меня подобные ситуации с провокациями болельщиков? Конечно. У всех случается. У кого-то настроение было не очень, у кого-то проигранный матч, и он разочарован. В пылу разговора можно сказать что-то грубое, но не так, чтобы было чересчур по отношению к другому человеку. Потому что все мы понимаем, что каждый делает свою работу и каждый пытается создать ажиотаж», — сказал экс-игрок сборной России.

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