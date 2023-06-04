«Слуцкий – ужасный вариант для «Динамо». Он перешел в шоу-бизнес». Булыкин о тренере для бело-голубых
Дмитрий Булыкин считает ужасным решением возможный приход Леонида Слуцкого в «Динамо».
«Слуцкий – ужасный вариант для «Динамо» как тренер. Думаю, что бело-голубые не рассматривают его кандидатуру, да и Леонид Викторович не рассматривает уже футбол. Слуцкий перешел в шоу-бизнес.
У «Динамо» провальный сезон. Они проиграли матч в честь столетия клуба, да и сезон закончили на девятом месте. За Кубок также не поборолись. В следующем году им надо порадовать болельщиков, иначе могут возникнуть вопросы к руководству.
Они сейчас выбирают тренера, который даст результат. Посмотрим, кто это будет. Я всегда был за российский специалистов, потому что иностранцы хорошего уровня сейчас к нам не поедут.
Поэтому «Динамо» нужно обратить внимание на отечественных тренеров и в следующем сезоне показать результат. Иначе у всех возникнут вопросы к спортивному директору и руководству клуба», – сказал бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин.
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Как будто, если ушел на какое-то время, то тренерское дело он сразу забыл. Карпин успел поработать на Матч ТВ и ничего - вернулся к тренерству.
Слуцкий в любом случае остается топовым российским тренером с опытом работы в иностранных клубах. У нас таких на пересчет.
Так что для любого клуба он остается интересным вариантом.
Они дружат с тех пор как играли вместе за одну команду.
Посмотрел в ютубе шоу которое они на пару ведут с Дзюбой, такой гнили ещё не видел,,, просто нет уважение к этим людям 👎ему собак в питомнике нельзя доверить, ничему хорошему не научит