«Слуцкий – ужасный вариант для «Динамо». Он перешел в шоу-бизнес». Булыкин о тренере для бело-голубых

Теги Дмитрий Булыкин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Дмитрий Булыкин считает ужасным решением возможный приход Леонида Слуцкого в «Динамо».

«Слуцкий – ужасный вариант для «Динамо» как тренер. Думаю, что бело-голубые не рассматривают его кандидатуру, да и Леонид Викторович не рассматривает уже футбол. Слуцкий перешел в шоу-бизнес.

У «Динамо» провальный сезон. Они проиграли матч в честь столетия клуба, да и сезон закончили на девятом месте. За Кубок также не поборолись. В следующем году им надо порадовать болельщиков, иначе могут возникнуть вопросы к руководству.

Они сейчас выбирают тренера, который даст результат. Посмотрим, кто это будет. Я всегда был за российский специалистов, потому что иностранцы хорошего уровня сейчас к нам не поедут.

Поэтому «Динамо» нужно обратить внимание на отечественных тренеров и в следующем сезоне показать результат. Иначе у всех возникнут вопросы к спортивному директору и руководству клуба», – сказал бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин.

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45 комментариев

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Evgeny Valyaev
"Ушел в шоу-бизнес"

Как будто, если ушел на какое-то время, то тренерское дело он сразу забыл. Карпин успел поработать на Матч ТВ и ничего - вернулся к тренерству.

Слуцкий в любом случае остается топовым российским тренером с опытом работы в иностранных клубах. У нас таких на пересчет.

Так что для любого клуба он остается интересным вариантом.
+44
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Очки Дани Алвеса
Ответ Evgeny Valyaev
"Ушел в шоу-бизнес" Как будто, если ушел на какое-то время, то тренерское дело он сразу забыл. Карпин успел поработать на Матч ТВ и ничего - вернулся к тренерству. Слуцкий в любом случае остается топовым российским тренером с опытом работы в иностранных клубах. У нас таких на пересчет. Так что для любого клуба он остается интересным вариантом.
Тем более для Динамо. Ладно бы его сватали в ЦСКА обратно или в Зенит, или даже в Спартак. Но Динамо, которое на 9м месте финишировало, и которое сливает весну за весной…
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+27
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Макс Фет
Ответ Фан Рубина
Нынешний Слуцкий - это "тренер" для отправки команд на очищение Пердивом. Успехи остались 12-15 лет назад.
Слуцкий это лучше чем сербский ноунейм
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T622222
Мостовой скоро ксиву получит
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Доктор Броманталь
Ответ Евгений Матыцын
Позорище если Слуцкий станет тренером Динамо 🤭 Посмотрел в ютубе шоу которое они на пару ведут с Дзюбой, такой гнили ещё не видел,,, просто нет уважение к этим людям 👎ему собак в питомнике нельзя доверить, ничему хорошему не научит
А вот футболисты которых Слуцкий тренировал отзываются о нем очень хорошо. Тот же Эдегор и Хвича.
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юра георгиевский
Ответ Evgeny Valyaev
"Ушел в шоу-бизнес" Как будто, если ушел на какое-то время, то тренерское дело он сразу забыл. Карпин успел поработать на Матч ТВ и ничего - вернулся к тренерству. Слуцкий в любом случае остается топовым российским тренером с опытом работы в иностранных клубах. У нас таких на пересчет. Так что для любого клуба он остается интересным вариантом.
///......... . Лёня-бегемотик -«топовый», в смысле : он любую команду по «топ»ит в каком-нибудь болоте, что вряд ли она оттуда вылезет./Как это случилось с Рубином и Слуцким, из РПЛ плавно ТОПанулся в ФНЛ/.
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Архитектор Мендисабаль
Снова варюжки не снял, а туда же...
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dreamstep
Слуцкий это то что надо для Динамо из российских тренеров. От футбола отдохнул, будет стараться достигнуть результат после Рубина. Остальные достойные русские либо заняты (Федотов, Галактионов), либо сильно ниже уровнем.
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Рембо
Ответ T622222
Мостовой скоро ксиву получит
ему ещё тренироваться на кошках
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justbored
Ответ dreamstep
Слуцкий это то что надо для Динамо из российских тренеров. От футбола отдохнул, будет стараться достигнуть результат после Рубина. Остальные достойные русские либо заняты (Федотов, Галактионов), либо сильно ниже уровнем.
вот в Раменское и пожалуйста.
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Ответ Evgeny Valyaev
"Ушел в шоу-бизнес" Как будто, если ушел на какое-то время, то тренерское дело он сразу забыл. Карпин успел поработать на Матч ТВ и ничего - вернулся к тренерству. Слуцкий в любом случае остается топовым российским тренером с опытом работы в иностранных клубах. У нас таких на пересчет. Так что для любого клуба он остается интересным вариантом.
Не для любого.
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Recreated
Динамо тоже переходит!
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Доктор Броманталь
Ответ TaR
И денег сейчас у Динамо много - самое то для Газзаева)))
Я очень хочу чтобы Газзаев снова начал тренировать. У него пресс-конференции огненные.
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TaR
Ответ Доктор Броманталь
Газзаева уговорите возобновить карьеру. Он свой, родной, динамовец.
И денег сейчас у Динамо много - самое то для Газзаева)))
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Доктор Броманталь
Ответ Recreated
А чем плохи Абаскаль, Личка, Ивич!??
Тем что могут сбежать в любой момент.
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Vedved
Ответ T622222
Мостовой скоро ксиву получит
Ээээ не, спасибо - не надо)
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Viktor Martunov
Ответ Доктор Броманталь
Газзаева уговорите возобновить карьеру. Он свой, родной, динамовец.
Родной? Алании, Локо, Армии да. Гуся с Шемберасом увëл после 0:6 Айнтрахту, позорник он а не мен.
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Доктор Броманталь
Ответ Viktor Martunov
Родной? Алании, Локо, Армии да. Гуся с Шемберасом увëл после 0:6 Айнтрахту, позорник он а не мен.
Газзаев с Семиным играли за Динамо.
Они дружат с тех пор как играли вместе за одну команду.
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2vdhrvmmzf
Ответ Evgeny Valyaev
"Ушел в шоу-бизнес" Как будто, если ушел на какое-то время, то тренерское дело он сразу забыл. Карпин успел поработать на Матч ТВ и ничего - вернулся к тренерству. Слуцкий в любом случае остается топовым российским тренером с опытом работы в иностранных клубах. У нас таких на пересчет. Так что для любого клуба он остается интересным вариантом.
Человек отправивший в фнл клуб уровня Рубина и даже в фнл бывший 4ым топовый, ясно
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TaR
Ответ Evgeny Valyaev
"Ушел в шоу-бизнес" Как будто, если ушел на какое-то время, то тренерское дело он сразу забыл. Карпин успел поработать на Матч ТВ и ничего - вернулся к тренерству. Слуцкий в любом случае остается топовым российским тренером с опытом работы в иностранных клубах. У нас таких на пересчет. Так что для любого клуба он остается интересным вариантом.
И это говорит Булыкин, который то в политике, то советник президента в Локомотиве, то в РФС)
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Recreated
Ответ Красная стрела
Уверен, что замечательный вариант для Динамо. Они перепробовали кучу иностранцев и что вышло? Брать очередного кота в мешке? А от Лёни понятно, что ждать. Уровень держит. Да и в медийности команда прибавит. А то в этом плане , она многое потеряла 🤷‍♂️Скоро так болельщиков не останется.
А чем плохи Абаскаль, Личка, Ивич!??
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justbored
Фанбои Слуцкого как всегда активнее всех. Поклонников Динамо среди них не наблюдается, что характерно.
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Viktor Martunov
Ответ Доктор Броманталь
Газзаев с Семиным играли за Динамо. Они дружат с тех пор как играли вместе за одну команду.
В разное время уточняю.
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Евгений Матыцын
Позорище если Слуцкий станет тренером Динамо 🤭
Посмотрел в ютубе шоу которое они на пару ведут с Дзюбой, такой гнили ещё не видел,,, просто нет уважение к этим людям 👎ему собак в питомнике нельзя доверить, ничему хорошему не научит
+2
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Доктор Броманталь
Газзаева уговорите возобновить карьеру. Он свой, родной, динамовец.
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