«Слуцкий – ужасный вариант для «Динамо». Он перешел в шоу-бизнес». Булыкин о тренере для бело-голубых

Дмитрий Булыкин считает ужасным решением возможный приход Леонида Слуцкого в «Динамо».

«Слуцкий – ужасный вариант для « » как тренер. Думаю, что бело-голубые не рассматривают его кандидатуру, да и Леонид Викторович не рассматривает уже футбол. Слуцкий перешел в шоу-бизнес.

У «Динамо» провальный сезон. Они проиграли матч в честь столетия клуба, да и сезон закончили на девятом месте. За Кубок также не поборолись. В следующем году им надо порадовать болельщиков, иначе могут возникнуть вопросы к руководству.

Они сейчас выбирают тренера, который даст результат. Посмотрим, кто это будет. Я всегда был за российский специалистов, потому что иностранцы хорошего уровня сейчас к нам не поедут.

Поэтому «Динамо» нужно обратить внимание на отечественных тренеров и в следующем сезоне показать результат. Иначе у всех возникнут вопросы к спортивному директору и руководству клуба», – сказал бывший нападающий «Динамо» .

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