Защитник «Пари НН» Живоглядов перед «Спартаком»: «Сделаем все, чтобы добиться успеха. Попытаемся выйти из группы в Кубке»

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Дмитрий Живоглядов Пари НН Футбол

Дмитрий Живоглядов высказался в преддверии матча «Пари НН» со «Спартаком».

«Мы доказали, что с нами не будет легко никому. Поэтому сделаем все, чтобы добиться успеха в матче со «Спартаком».

Попытаемся выйти из этой группы в Кубке, хоть нас и считают в ней аутсайдерами», – сказал защитник «Пари НН».

Матч 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России «Пари НН» – «Спартак» пройдет сегодня, начало – в 17:15 по московскому времени.

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1 комментарий

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Вячеслав Припузов
Легко не будет, но Спартак победит, других вариантов нет!
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