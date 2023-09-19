Защитник «Пари НН» Живоглядов перед «Спартаком»: «Сделаем все, чтобы добиться успеха. Попытаемся выйти из группы в Кубке»

Дмитрий Живоглядов высказался в преддверии матча «Пари НН» со «Спартаком».

«Мы доказали, что с нами не будет легко никому. Поэтому сделаем все, чтобы добиться успеха в матче со « ».

Попытаемся выйти из этой группы в Кубке, хоть нас и считают в ней аутсайдерами», – сказал защитник «Пари НН».

Матч 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России « » – «Спартак» пройдет сегодня, начало – в 17:15 по московскому времени.

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