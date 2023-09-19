Нагельсманн сомневается насчет работы в сборной Германии – в «Баварии» он получал на 3 млн евро в год больше

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу отставки Юлиан Нагельсманн деньги Футбол

Юлиан Нагельсманн пока не готов возглавить сборную Германии по финансовым причинам.

Немецкий футбольный союз (DFB) предлагает 36-летнему специалисту зарплату в размере около 4 млн евро в год, тогда как в «Баварии» он зарабатывал около 7 млн за сезон.

Контракт Нагельсманна с мюнхенским клубом, несмотря на отставку в марте, продолжает действовать, и «Бавария» по-прежнему выплачивает тренеру зарплату, но в меньшем объеме – 5 млн в год.

Агенты Нагельсманна предложили чемпионам Германии выплатить ему дополнительную компенсацию перед назначением в сборную, но мюнхенцев это не устраивает.

При этом отступные за Нагельсманна составляют 10 млн евро, но «Бавария» готова бесплатно отпустить его в Бундестим, если DFB полностью покроет зарплату тренера.

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