Нагельсманн сомневается насчет работы в сборной Германии – в «Баварии» он получал на 3 млн евро в год больше

Юлиан Нагельсманн пока не готов возглавить сборную Германии по финансовым причинам.

Немецкий футбольный союз (DFB) предлагает 36-летнему специалисту зарплату в размере около 4 млн евро в год, тогда как в «Баварии» он зарабатывал около 7 млн за сезон.

Контракт Нагельсманна с мюнхенским клубом, несмотря на отставку в марте, продолжает действовать, и «Бавария» по-прежнему выплачивает тренеру зарплату, но в меньшем объеме – 5 млн в год.

Агенты Нагельсманна предложили чемпионам Германии выплатить ему дополнительную компенсацию перед назначением в сборную, но мюнхенцев это не устраивает.

При этом отступные за Нагельсманна составляют 10 млн евро, но « » готова бесплатно отпустить его в Бундестим, если DFB полностью покроет зарплату тренера.

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