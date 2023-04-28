«Тоттенхэм» хочет назначить Нагельсманна, но этому препятствуют компенсация «Баварии» и большие требования тренера по зарплате
«Тоттенхэм» хочет назначить Юлиана Нагельсманна, но пока сталкивается с препятствиями.
Как пишет The Telegraph, экс-тренер «Баварии» и «РБ Лейпциг» занимает высокую позицию в шорт-листе «Тоттенхэма», в который всего входят четыре тренера.
Серьезным препятствием для приглашения 35-летнего тренера стал финансовый фактор – «Тоттенхэму» придется выплатить значительную компенсацию «Баварии», с которой тренер все еще связан контрактом, а также удовлетворять финансовые запросы немца.
В соглашении Нагельсманна с «Баварии» не было отступных, поэтому «Тоттенхэму» придется договариваться с мюнхенцами, которые продолжают платить ему 12 млн евро в год. Срок контракта Юлиана с «Баварией» рассчитан еще на три года.
Нагельсманн заинтересован в работе с «Тоттенхэмом», но для назначения ему придется на компромисс.
На данный момент неизвестно, кто еще входит в шорт-лист «Тоттенхэма». Клуб проявлял интерес к тренеру «Селтика» Энджу Постекоглу, бывшему тренеру «Барселоны» Луису Энрике, а также к Роберто Де Дзерби, который работает с «Брайтоном». Арне Слот из «Фейеноорда» также, вероятно, будет в списке кандидатов.
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А люди, которые готовы висеть на контракте и ничего не делать, не становятся тренерами топов. Не тот склад