«Тоттенхэм» хочет назначить Нагельсманна, но этому препятствуют компенсация «Баварии» и большие требования тренера по зарплате

«Тоттенхэм» хочет назначить Юлиана Нагельсманна, но пока сталкивается с препятствиями.

Как пишет The Telegraph, экс-тренер «Баварии» и «РБ Лейпциг» занимает высокую позицию в шорт-листе «Тоттенхэма», в который всего входят четыре тренера.

Серьезным препятствием для приглашения 35-летнего тренера стал финансовый фактор – «Тоттенхэму» придется выплатить значительную компенсацию «Баварии», с которой тренер все еще связан контрактом, а также удовлетворять финансовые запросы немца.

В соглашении с «Баварии» не было отступных, поэтому «Тоттенхэму» придется договариваться с мюнхенцами, которые продолжают платить ему 12 млн евро в год. Срок контракта Юлиана с «Баварией» рассчитан еще на три года.

Нагельсманн заинтересован в работе с « », но для назначения ему придется на компромисс.

На данный момент неизвестно, кто еще входит в шорт-лист «Тоттенхэма». Клуб проявлял интерес к тренеру « » Энджу Постекоглу, бывшему тренеру «Барселоны» , а также к Роберто Де Дзерби, который работает с « ». Арне Слот из «Фейеноорда» также, вероятно, будет в списке кандидатов.

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