«Тоттенхэм» хочет назначить Нагельсманна, но этому препятствуют компенсация «Баварии» и большие требования тренера по зарплате

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«Тоттенхэм» хочет назначить Юлиана Нагельсманна, но пока сталкивается с препятствиями.

Как пишет The Telegraph, экс-тренер «Баварии» и «РБ Лейпциг» занимает высокую позицию в шорт-листе «Тоттенхэма», в который всего входят четыре тренера.

Серьезным препятствием для приглашения 35-летнего тренера стал финансовый фактор – «Тоттенхэму» придется выплатить значительную компенсацию «Баварии», с которой тренер все еще связан контрактом, а также удовлетворять финансовые запросы немца.

В соглашении Нагельсманна с «Баварии» не было отступных, поэтому «Тоттенхэму» придется договариваться с мюнхенцами, которые продолжают платить ему 12 млн евро в год. Срок контракта Юлиана с «Баварией» рассчитан еще на три года.

Нагельсманн заинтересован в работе с «Тоттенхэмом», но для назначения ему придется на компромисс.

На данный момент неизвестно, кто еще входит в шорт-лист «Тоттенхэма». Клуб проявлял интерес к тренеру «Селтика» Энджу Постекоглу, бывшему тренеру «Барселоны» Луису Энрике, а также к Роберто Де Дзерби, который работает с «Брайтоном». Арне Слот из «Фейеноорда» также, вероятно, будет в списке кандидатов.

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13 комментариев

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Los Galácticos
Хасан с Каном два клоуна, им после увольнения надо будет познакомиться с Боули, он их обязательно пристроит в своем клубе. Я понимаю еще пойти на такой шаг ради приглашения Клоппа, но Тухель это явно не тот клиент ради которого стоило идти на такие риски.
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Пирс Морган
После такого цирка, талантливые тренеры 10 раз подумают, прежде чем идти в бундеслигу
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udiekemen
Нагельсман: да нуу нахер
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Антон Фалафель
Ничосе, распиаренный гик с раздутой личкой
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#SharkTeam
Это дичь какая-то, что тренер после отстранения не может просто на другую работу пойти.
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ChipsRobber
Бавария: отдайте нам Кейна и мы обо всем договоримся.
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U
Ответ #SharkTeam
Это дичь какая-то, что тренер после отстранения не может просто на другую работу пойти.
Ну так он на контракте. Ему ж деньги платят.
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U
Ответ #SharkTeam
Ну а он хочет поменять работу. Почему в его случае нельзя написать заявление и через 2 недели быть свободным? Надо ему в суд подать, возможно действия баварии незаконны. Ведь он по факту отстранен
Потому, что это не трудовой договор, а контракт, в котором прописаны в том числе взаимные обязательства и условия расторжения. Его, думаю, и рады были б отправить на мороз сейчас, но он тогда очень сильно потеряет в деньгах. Оно ему надо?
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#SharkTeam
Ответ U
Потому, что это не трудовой договор, а контракт, в котором прописаны в том числе взаимные обязательства и условия расторжения. Его, думаю, и рады были б отправить на мороз сейчас, но он тогда очень сильно потеряет в деньгах. Оно ему надо?
Я знаю прекрасно. Ну да ему надо. Как и всем остальным которые после неустойки не сидят сложа руки а идут в новое место. Неустойка в таких случаях перестает выплачиваться. Общая практика, только вот бавария решила хитростью блеснуть и отличиться в худшую сторону.
А люди, которые готовы висеть на контракте и ничего не делать, не становятся тренерами топов. Не тот склад
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waleri
Ответ #SharkTeam
Это дичь какая-то, что тренер после отстранения не может просто на другую работу пойти.
Видимо для Мюнхена 12 млн евро в год в течение 3-х лет тренеру, который может все это время наслаждаться закатами на условной Мальорке - это такой аттракцион неслыханной щедрости.
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U
Ответ #SharkTeam
Я знаю прекрасно. Ну да ему надо. Как и всем остальным которые после неустойки не сидят сложа руки а идут в новое место. Неустойка в таких случаях перестает выплачиваться. Общая практика, только вот бавария решила хитростью блеснуть и отличиться в худшую сторону. А люди, которые готовы висеть на контракте и ничего не делать, не становятся тренерами топов. Не тот склад
Во-первых, на "висели на контрактах" в свое время многие великие тренеры. Ну а если про топов... его вообще-то в Тоттенхэм зовут. Или за счастье это потренировать он еще и приплатить должен?
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