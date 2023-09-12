«Бавария» готова бесплатно отпустить Нагельсманна в сборную Германии, если DFB полностью покроет зарплату тренера

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу возможные трансферы Ханс-Йоахим Ватцке Немецкий футбольный союз Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» готова бесплатно отпустить Юлиана Нагельсманна в сборную Германии.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер мюнхенцев является главным претендентом на аналогичный пост в национальной команде. 

Хотя Нагельсманн был освобожден от обязанностей тренера «Баварии» еще весной, у него все еще есть действующий контракт с клубом. По информации Bild, «Бавария» готова отпустить Юлиана в сборную Германии, не требуя компенсации. 

Клуб готов отпустит Нагельсманна при двух условиях. Первое: Немецкий футбольный союз (DFB) должен провести товарищескую игру, которая была согласована еще при назначении Ханс-Дитера Флика в сборную.

Второе условие заключается в том, что DFB должен полностью покрыть зарплату Нагельсманна.

Отмечается, что вице-президент DFB Ханс-Йоахим Ватцке связался с «Баварией», чтобы узнать у клуба, считают ли они Нагельсманна подходящим кандидатом на пост тренера сборной, исходя из своего опыта работы с ним. Союз еще должен согласовать условия сотрудничества с самим тренером. 

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16 комментариев

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rigobersong
Нагельсман как-то скучно, лучше бы Магата позвали, куда веселее:)
+23
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+12
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МТБ
Ответ Эрик Оганезов
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В смысле "не заплатили зарплату"?
Его не выгнали, а отстранили. ДЕньги он получает.
+11
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King_X
То, как Юлиана Хакан и Оливер скинули, думая что придаст импульс во всех Кубках, а на деле везде налажали (и даже в Бундеслиге, если б БД не была такой бесхребетной и слабовольной командой) - это один из самых смешных моментов прошлого сезона 😂
Так еще и з/п параллельно платили, угар
+13
-5
+8
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ногабога
Ответ rigobersong
Нагельсман как-то скучно, лучше бы Магата позвали, куда веселее:)
Прощай, футбол)) Если вместо Нагельсмана немцы сейчас позовут в сборную Магата, есть вероятность окончательного превращения бундесманшафт в подразделение бундесвера))
+5
-1
+4
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Слончик
А самого Нагельсманна спросили?
Идти щас в сборную это свою карьеру подставлять, времени слишком мало до домашнего ЧЕ. Сейчас скорее тот же Феллер или Магат пойдут - ветераны без особых тренерских перспектив.
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МТБ
Могли бы просто обменять на Флика
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Антиглор17
А я бы на Магата посмотрел, это было бы эпично 😁
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S. A.
Какой-то бредовый контракт
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<~Inter~>
Вроде с самим Нагельсманном ещё не договорились
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Bayern Munich Mia San Mia
Бавария всё ещё вычищает то дерьмово, что после себя оставили Кан и Салихамиджич
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TravenS
Ответ rigobersong
Вообще Магат классный тренер, просто сейчас все думают, что это какой-то старик, работает дедовскими методами и на фоне Нагельсмана выглядит слабым тренером, но если посмотреть биографию то чем Нагельсман лучше-то?:) Чемпионство с Баварией и Магат брал, в Вольфсбурге вообще построил фееричный атакующий футбол от которого вся Европа кайфовала Максимович, Графите, Джеко разносили Баварию и забивали пятками:) Так что железный Феликс еще даст фору метеросексуалу:))
А подходит ли ему формат сборных? Он прежде всего славится нагрузками на тренировках, благодаря которым команда летает на поле. В сборной не так много времени, чтобы поставить физику, нужную ему
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Harryck
Ответ Семён Жуйло
Не понял я, что значит " DFB должен полностью покрыть зарплату Нагельсманна." Когда он становится тренером сборной, контракт с Баварией автоматически утрачивает силу, и Бавария больше ничего платить не должна. ДФБ должна оплатить уже выплаченную зарплату? За весь период или только с момента увольнения?
Нет, просто у него контракт с "Баварией" еще долгий и соответственно они владеют правами на него и сейчас платят полностью зарплату. Тут могут быть пока вообще разные условия его участия в сборной, в том числе даже аренда. "Бавария" просто платила компенсацию за него "Лейпцигу" и сейчас имеют право на компенсацию если он уйдет в условный "Реал", но сборной они готовы сделать исключение, главное чтобы по условиям их освободили от зарплатой обязанности в сторону Юлиана.
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