«Бавария» готова бесплатно отпустить Нагельсманна в сборную Германии, если DFB полностью покроет зарплату тренера

«Бавария» готова бесплатно отпустить Юлиана Нагельсманна в сборную Германии.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер мюнхенцев является главным претендентом на аналогичный пост в национальной команде.

Хотя Нагельсманн был освобожден от обязанностей тренера «Баварии» еще весной, у него все еще есть действующий контракт с клубом. По информации Bild, « » готова отпустить в сборную Германии, не требуя компенсации.

Клуб готов отпустит Нагельсманна при двух условиях. Первое: Немецкий футбольный союз (DFB) должен провести товарищескую игру, которая была согласована еще при назначении Ханс-Дитера Флика в сборную.

Второе условие заключается в том, что DFB должен полностью покрыть зарплату Нагельсманна.

Отмечается, что вице-президент DFB Ханс-Йоахим Ватцке связался с «Баварией», чтобы узнать у клуба, считают ли они Нагельсманна подходящим кандидатом на пост тренера сборной, исходя из своего опыта работы с ним. Союз еще должен согласовать условия сотрудничества с самим тренером.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS