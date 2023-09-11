Месси о Ромеро: «Лучший защитник мира на данный момент. Его присутствие в обороне – лучшее, что может со мной случиться»

Лионель Месси назвал своего партнера по сборной Аргентины лучшим защитником мира.

Нападающий « » и сборной высказался об игре после матча с Эквадором (1:0).

«Я думаю, что на данный момент он лучший защитник в мире. Он играл очень хорошо и, на мой взгляд, был лучшим игроком матча.

Его присутствие в обороне – лучшее, что может со мной случиться. Он всегда призывает меня идти вперед, потому что он всегда хочет играть один на один со своим соперником.

Я привык не оглядываться назад, и это очень хорошо для атакующего игрока», – сказал в эфире Telemundo.

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