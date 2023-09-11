Месси о Ромеро: «Лучший защитник мира на данный момент. Его присутствие в обороне – лучшее, что может со мной случиться»

Теги МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Тоттенхэм Интер Майами Кристиан Ромеро Футбол

Лионель Месси назвал своего партнера по сборной Аргентины лучшим защитником мира.

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины высказался об игре Кристиана Ромеро после матча с Эквадором (1:0).

«Я думаю, что на данный момент он лучший защитник в мире. Он играл очень хорошо и, на мой взгляд, был лучшим игроком матча. 

Его присутствие в обороне – лучшее, что может со мной случиться. Он всегда призывает меня идти вперед, потому что он всегда хочет играть один на один со своим соперником.

Я привык не оглядываться назад, и это очень хорошо для атакующего игрока», – сказал Месси в эфире Telemundo.

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18 комментариев

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Leon Betov
Ромеро хороший защитник, но до защитников МЛС не дотягивает
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Aleksey Yashin
Ромеро - лучший защитник
Де Пауль - лучший охранник
+13
-1
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Роналдо зе ориджинал
Ответ rigobersong
Месси из средних защитников делает Чемпионов Мира, роналду из лучших защитников мира, таких как Диаш, делает клоунов в сборной:) Вот и вся разница между ГОАТом и распиаренным ноунеймом:)
Местами тебя даже жаль
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TAGAY
Ответ Roman
Ромеро - самый грязный защитник в мире. Вечно бьет исподтишка, симулирует, провоцирует, играет грубо.
Ты прям про Рамоса и Пепе описал )
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Барберис
Ответ Roman
Ромеро - самый грязный защитник в мире. Вечно бьет исподтишка, симулирует, провоцирует, играет грубо.
И однажды он толкнул пацана и отнял у него бублик.

То ли дело все остальные защитники!

Примут, кофе угостят, короткий путь к воротам подскажут....
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Timam
Ответ Роналдо зе ориджинал
Местами тебя даже жаль
Разве он не прав???
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Timam
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Было бы чем хвастаться. Роналду, хоть может похвастаться тем, что удостоился чести посидеть на скамейке запасных такой великой сборной, как Португалия, на чемпионат мира, на минуточку, и даже выходил с замены в нескольких матчах. Понятно, что такую звезду как Гонсало Рамуш, было почти невозможно вытеснить из нападения, но Роналду проявлял характер, трудолюбие, и пытался.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Понятно, что будет аргентинцев возвышать.«Ромеро - лучший защитник в мире», «Де Пауль - лучший полузащитник в мире», «Марадонна - лучший футболист в истории». «Ди Мария - лучший игрок сборной»
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Timam
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Metallurg111
Ромеро очень хорош в этом сезоне. Глаза не могут нарадоваться
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Artem Ka
Легко выиграть ЧМ с лучшим защитником в мире. Шах и мат мессифаны))
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Leon Betov
Ответ AnMe
И не говори Про саудовских вообще промолчу ахахах) Или это в одну сторону работает? 😁😁😁
В одну. Где в млс защитники уровня Лапорта, Кулибали, Ибанеза?
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андрей кольцов
Ответ TAGAY
Ты прям про Рамоса и Пепе описал )
Пепе всегда воткрытую фолил, никого не стесняясь
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