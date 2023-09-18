Изидор о дебюте и 1-м голе за «Зенит»: «Улыбка вернулась»

Вильзон Изидор прокомментировал дебют в составе «Зенита».

Французский нападающий вышел на матч против «Рубина» (3:0) в Мир в стартовом составе сине-бело-голубых. Он открыл счет в этой игре.

«Первая игра. Первый гол. Первая победа. Улыбка вернулась, так что продолжаю работать», – написал Изидор.

Вильзон перешел в «Зенит» из «Локомотива» на правах аренды 9 сентября. Петербуржцы будут обязаны выкупить форварда.

Шикарный дебют Изидора в «Зените»: победный гол на 8-й минуте. Хоть и спорный

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