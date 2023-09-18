Изидор о дебюте и 1-м голе за «Зенит»: «Улыбка вернулась»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор прокомментировал дебют в составе «Зенита».

Французский нападающий вышел на матч против «Рубина» (3:0) в Мир РПЛ в стартовом составе сине-бело-голубых. Он открыл счет в этой игре. 

«Первая игра. Первый гол. Первая победа. Улыбка вернулась, так что продолжаю работать», – написал Изидор. 

Вильзон перешел в «Зенит» из «Локомотива» на правах аренды 9 сентября. Петербуржцы будут обязаны выкупить форварда. 

Шикарный дебют Изидора в «Зените»: победный гол на 8-й минуте. Хоть и спорный

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9 комментариев

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Артём Амирджанян
Ответ Альберт Сафиуллин
Изидор>Мбаппе
Заболотный>Весь мир
+1
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+1
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Доктор Верховцев
Но где-то грустит одна тётя Оля...
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Альберт Сафиуллин
Изидор>Мбаппе
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disharmony666
Красава, с Зенитом станешь чемпионом
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igls54
Когда в следующем туре забьет Локо - не просто улыбнется, а поржет
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инок
Изидор молодец! Пожалуй самый быстрый гол от новичка в Зените. Продолжай в том же духе...
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Alex8007
Лицемер
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Антимосковский
Ответ Пикачу82
Изидор о первой зарплате в клубе «Зенит»: «Улыбка вернулась»
думаю он и в локомотиве не за еду играл, но игра в зените на Крестовском после черкизовского рынка это небо и земля
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