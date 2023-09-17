Вильзон Изидор: «Играть за «Зенит» – настоящее счастье для любого футболиста»

Вильзон Изидор заявил, что с радостью выступает за «Зенит», после гола «Рубину».

– , поздравляем! Гол в первом матче за новую команду – это ли не дебют мечты?

– Да, конечно! Я по-настоящему счастлив от того, каким получился мой дебют: во-первых, мы выиграли, а во-вторых, мне удалось забить. Это мой первый гол за этот большой клуб, и я действительно счастлив. Идеальный дебют!

– Ожидали ли вы, что выйдете сегодня в стартовом составе?

– Немного! А вообще мы очень плотно работали на этой неделе с Тимо, Виллиамом и главным тренером – они объясняли мне, как я должен играть. Поэтому я ожидал, что, возможно, начну матч на скамейке, но они доверили мне место в старте. Надеюсь, что я смог оправдать их доверие.

– Что вы почувствовали, когда узнали, что выйдете в стартовом составе?

– Радость, счастье! Я думаю, что для любого футболиста играть за эту команду – настоящее счастье. Вот и я был просто счастлив, не было никакого давления, я понимал, что должен просто сделать свою работу.

– Как бы вы оценили ваше взаимодействие с партнерами по команде?

– С партнерами? Они действительно сильно мне помогли в адаптации. На поле каждый пытается со мной общаться – особенно , , . Моя адаптация складывается как нельзя лучше. Надеюсь, дальше будет так же и я смогу показывать себя еще лучше.

– Это ваш первый официальный матч более чем за месяц. Удовлетворены ли вы своим физическим состоянием?

– Не буду врать: мне пришлось тяжеловато, потому что я не играл уже довольно много. Сегодня я показал, что могу сыграть 60 минут на хорошем уровне. После я попросил у тренера замену, потому что начал уставать. Думаю, в целом я в порядке и уже к следующей неделе выйду на свой привычный уровень.

– Расскажите про ваш гол чуть подробнее, пожалуйста.

– Мантуан отдал мне идеальную передачу, а все остальное было делом техники. Я много раз смотрел, как подобные голы забивал Тьерри Анри. Это гол в моем стиле, я умею забивать такие мячи. Идеально, что удалось забить сегодня, надеюсь, что таких голов будет еще много.

– Со стороны показалось, что гол дался вам очень легко. Так ли это?

– Я мог бы ответить да, но, как я сказал, я смотрел очень много видео и очень много тренировался забивать такие мячи. Ни один гол не дается легко.

– посвятите первый гол, забитый в зенитовской футболке?

– В первую очередь моей семье, моей девушке и моим друзьям, которые мотивируют меня каждый день. А во вторую очередь – Малкому, потому что перед матчем он написал мне: «Сегодня ты забьешь, я уверен».

Я подумал: «Окей, посмотрим». Оказалось, он был прав, так что я посвящаю этот гол ему, – сказал новичок «Зенита».

Шикарный дебют Изидора в «Зените»: победный гол на 8-й минуте. Хоть и спорный

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