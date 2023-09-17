Вильзон Изидор: «Играть за «Зенит» – настоящее счастье для любого футболиста»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Дуглас Сантос Малком Матео Кассьерра Клаудиньо Вильзон Изидор Густаво Мантуан Футбол

Вильзон Изидор заявил, что с радостью выступает за «Зенит», после гола «Рубину».

Вильзон, поздравляем! Гол в первом матче за новую команду – это ли не дебют мечты?

– Да, конечно! Я по-настоящему счастлив от того, каким получился мой дебют: во-первых, мы выиграли, а во-вторых, мне удалось забить. Это мой первый гол за этот большой клуб, и я действительно счастлив. Идеальный дебют!

– Ожидали ли вы, что выйдете сегодня в стартовом составе?

– Немного! А вообще мы очень плотно работали на этой неделе с Тимо, Виллиамом и главным тренером – они объясняли мне, как я должен играть. Поэтому я ожидал, что, возможно, начну матч на скамейке, но они доверили мне место в старте. Надеюсь, что я смог оправдать их доверие.

– Что вы почувствовали, когда узнали, что выйдете в стартовом составе?

– Радость, счастье! Я думаю, что для любого футболиста играть за эту команду – настоящее счастье. Вот и я был просто счастлив, не было никакого давления, я понимал, что должен просто сделать свою работу.

– Как бы вы оценили ваше взаимодействие с партнерами по команде?

– С партнерами? Они действительно сильно мне помогли в адаптации. На поле каждый пытается со мной общаться – особенно Дуглас, Клаудиньо, Матео. Моя адаптация складывается как нельзя лучше. Надеюсь, дальше будет так же и я смогу показывать себя еще лучше.

– Это ваш первый официальный матч более чем за месяц. Удовлетворены ли вы своим физическим состоянием?

– Не буду врать: мне пришлось тяжеловато, потому что я не играл уже довольно много. Сегодня я показал, что могу сыграть 60 минут на хорошем уровне. После я попросил у тренера замену, потому что начал уставать. Думаю, в целом я в порядке и уже к следующей неделе выйду на свой привычный уровень.

– Расскажите про ваш гол чуть подробнее, пожалуйста.

– Мантуан отдал мне идеальную передачу, а все остальное было делом техники. Я много раз смотрел, как подобные голы забивал Тьерри Анри. Это гол в моем стиле, я умею забивать такие мячи. Идеально, что удалось забить сегодня, надеюсь, что таких голов будет еще много.

– Со стороны показалось, что гол дался вам очень легко. Так ли это?

– Я мог бы ответить да, но, как я сказал, я смотрел очень много видео и очень много тренировался забивать такие мячи. Ни один гол не дается легко.

Кому посвятите первый гол, забитый в зенитовской футболке?

– В первую очередь моей семье, моей девушке и моим друзьям, которые мотивируют меня каждый день. А во вторую очередь – Малкому, потому что перед матчем он написал мне: «Сегодня ты забьешь, я уверен».

Я подумал: «Окей, посмотрим». Оказалось, он был прав, так что я посвящаю этот гол ему, – сказал новичок «Зенита».

Шикарный дебют Изидора в «Зените»: победный гол на 8-й минуте. Хоть и спорный

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36 комментариев

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Алекс 777
Ответ Красный чай
Счастье для счета в банке.
ты посмотри чем локо на поле занимается, конечно он счастлив наконец то в футбол поиграть
+61
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+55
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Камбоджа Иванов
Справедливости ради, никогда не понимал почему Локо не давал ему играть и почти постоянно выпускал во вторых таймах
+52
-4
+48
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Nick Crosier
Как многие и хотели.Зенит настоящая империя зла.Марио,бегущий праздновать голы в ворота ЦСКА, Изидор,говорящий,что вот оно счасть.Быть в составе Зенита. Дзюба,который с Зенитом добился всего в России и стал лучшим бомбордиром,будучи воспитанником Спартака.Какой великий сюжет. И сколько горящих пож.
+29
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Камбоджа Иванов
Ответ Дядя ТУРА
все очевидно, потому что Дзюба. у Галактионова нет яиц усадить его на лавку
Изидор был в Локо до перехода Дзюбы
+17
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+16
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quasififa
Ответ KOT_B_yHTAX
Стало быть играть за ЛОКО- это стремак?
Сейчас посмотрел матч с Оренбургом. Думаю, что в настоящий момент это даже хуже.
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Дядя ТУРА
Ответ Камбоджа Иванов
Справедливости ради, никогда не понимал почему Локо не давал ему играть и почти постоянно выпускал во вторых таймах
все очевидно, потому что Дзюба. у Галактионова нет яиц усадить его на лавку
+17
-3
+14
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Карл_Иваныч
Ответ Красный чай
Счастье для счета в банке.
Тут комбо: игрок сразу по переходу, получил игровую практику и в перспективе деньги, "Зенит" получил, как минимум, приличного игрока ротации и одновременно укоротил скамейку "Локомотива". "Локомотив" получил возможность "побеждать Дзюбой единым" - что только что и показал влетев 0-2 "Оренбургу".
А не за "счёт в банке" только рабы работают.
+13
-1
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IceBear27
Ответ Великий Алонсо
Вранье. Счастье не за Зенит играть, а получать огромные бабки
Получать хорошую зарплату, иметь реальный шанс выигрывать трофеи (пусть и внутри страны). Что не так?)
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KOT_B_yHTAX
Стало быть играть за ЛОКО- это стремак?
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Карл_Иваныч
Ответ Великий Алонсо
Вранье. Счастье не за Зенит играть, а получать огромные бабки
Хорошие деньги за хорошую работу - что не так?
+5
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Комплексы Провинциала
сектантам не говорите
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Карл_Иваныч
А теперь ждём вагон нытья от "Локомотива" о дзюбозависмости и отсутствии атаки...
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Камбоджа Иванов
Ответ Дядя ТУРА
посмотри его статистику до
Да я все матчи Локо смотрел и смотрю, потому что в семье болеют за Локо.
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Авраам Линкольн
Ответ Дядя ТУРА
все очевидно, потому что Дзюба. у Галактионова нет яиц усадить его на лавку
и сегодня Дзюба был лучшим, но увы партнёры
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brace
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Alex8007
Когда получил первую зарплату на золотую карточку Газпромбанка😌
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Дядя ТУРА
Ответ Камбоджа Иванов
Изидор был в Локо до перехода Дзюбы
посмотри его статистику до
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unreality
Ответ Дядя ТУРА
посмотри его статистику до
Не такая уж и плохая статистика, учитывая что он в Локо играл. Все же статистика атакующих игроков сильно привязана к общему уровню команды.
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Юрий Луговой
Ответ Камбоджа Иванов
Изидор был в Локо до перехода Дзюбы
да, только если помните, у него травмы были. когда он был здоров, он играл практически постоянно, ещё до Дзюбы и до Галактионова.
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newjersey
Ответ Alex8007
Когда получил первую зарплату на золотую карточку Газпромбанка😌
Ну да везде ж за спасибо играют. И за ромбик еще
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GC oK
Ответ Alex8007
Когда получил первую зарплату на золотую карточку Газпромбанка😌
Это даже звучит намного привлекательнее, чем бонусная карта РЖД
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