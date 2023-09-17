Семак об офсайдах «Зенита»: «Статистический выхлоп нужно оценивать сквозь призму эффективных действий. Ничего страшного»

Теги Зенит Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия судьи тактика видеоповторы Вильзон Изидор Сочи Футбол

Сергей Семак объяснил большое количество офсайдов у игроков «Зенита».

В 8-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Рубин» в гостях со счетом 3:0. После матча главный тренер казанцев Рашид Рахимов заявил, что гол Вильзона Изидора на 8-й минуте был забит из офсайда: «Почему не проверили, не понимаю – посчитали, что они не могут так часто быть вне игры, видимо»

– До этого матча «Зенит» был второй командой после «Сочи» по количеству попаданий в офсайд. Не было ли у вас в связи с этим индивидуального разговора с нападающими играть более внимательно в этом аспекте?

– Ничего страшного. Думаю, это неплохой показатель. Статистический выхлоп нужно оценивать сквозь призму эффективных действий. Если игроки открываются, значит хотят открываться вперед, попадают в офсайд достаточно часто. Думаю, ничего страшного в этом нет, специально на эту тему не разговаривали, – сказал главный тренер «Зенита».

Рахимов о голе Изидора: «Был офсайд, видно даже по линии травы. Почему не проверили, не понимаю – посчитали, что они не могут так часто быть вне игры, видимо»

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11 комментариев

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fatei4
«Статистический выхлоп нужно оценивать сквозь призму эффективных действий». (с) Стэтхем
+15
-2
+13
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Николай Кошкин
Эк загнул)
+9
0
+9
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Н.Ф.
«Статистический выхлоп нужно оценивать сквозь призму эффективных действий»

https://www.youtube.com/watch?v=7tsmsDnm6eU
+4
0
+4
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Карл_Иваныч
Рубиновые бегают медленно - вот и офсайды.
+1
0
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Дмитрий Иванов
Интересно, он репетировал эту фразу или экспортном выдал?)
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Камбоджа Иванов
Ответ Roman Araslanov
Согласен с Богданычем. Ничего страшного, правилами можно и подтереться, питерские всё равно схавают)
После подаренного пенальти в матче с Зенитом все не успокоитесь? Эксперты футбольных правил
+6
-6
0
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Катя_СПб
Ответ Нейтральный критик
С точки зpения банальной эpудиции каждый индивидуум, кpитически мотивиpующий абстpакцию, не может игноpиpовать кpитеpии утопического субьективизма, концептуально интеpпpетиpуя общепpинятые дефанизиpующие поляpизатоpы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической матеpиальной классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов, pешает пpоблему усовеpшенствования фоpмиpующих геотpансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коpеллиpующих аспектов.
Вот правильно.
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