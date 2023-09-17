Семак об офсайдах «Зенита»: «Статистический выхлоп нужно оценивать сквозь призму эффективных действий. Ничего страшного»

Сергей Семак объяснил большое количество офсайдов у игроков «Зенита».

В 8-м туре Мир «Зенит» обыграл « » в гостях со счетом 3:0. После матча главный тренер казанцев Рашид Рахимов заявил, что гол на 8-й минуте был забит из офсайда: «Почему не проверили, не понимаю – посчитали, что они не могут так часто быть вне игры, видимо»

– До этого матча «Зенит» был второй командой после « » по количеству попаданий в офсайд. Не было ли у вас в связи с этим индивидуального разговора с нападающими играть более внимательно в этом аспекте?

– Ничего страшного. Думаю, это неплохой показатель. Статистический выхлоп нужно оценивать сквозь призму эффективных действий. Если игроки открываются, значит хотят открываться вперед, попадают в офсайд достаточно часто. Думаю, ничего страшного в этом нет, специально на эту тему не разговаривали, – сказал главный тренер « ».

Рахимов о голе Изидора: «Был офсайд, видно даже по линии травы. Почему не проверили, не понимаю – посчитали, что они не могут так часто быть вне игры, видимо»

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