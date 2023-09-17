Рахимов о голе Изидора: «Был офсайд, видно даже по линии травы. Почему не проверили, не понимаю – посчитали, что они не могут так часто быть вне игры, видимо»
Рашид Рахимов считает, что гол Вильзона Изидора засчитан ошибочно.
В 8-м туре Мир РПЛ «Рубин» уступил «Зениту» на своем поле со счетом 0:3. Счет в матче на 8-й минуте открыл Вильзон Изидор, для которого этот матч стал дебютным в составе клуба из Петербурга.
«Нам показалось, что при первом годе был офсайд, и потом мы посмотрели – там, в принципе, он был. Почему его не проверили, я не понимаю, потому что там даже по линии травы видно, что голова и корпус впереди во время паса. Видимо, посчитали, что не могут так часто они быть в офсайде», – сказал главный тренер «Рубина».
Также Рахимов оценил работу «Рубина» в прошедшее трансферное окно.
«То, что мы сейчас взяли игроков – конечно же, немного опоздали. У нас были определенные проблемы, надо все-таки с пониманием отнестись к этому моменту. В клубе тоже хотели, искали возможности усилиться. Немножко поздно у нас получилось, но ничего не поделаешь, теперь придется в цейтноте все это вписывать в команду. А так все нормально», – сказал Рахимов.
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Во-первых, по линии травы видно как раз обратное - чистый гол.
Во-вторых, так как сейчас у нас нет офсайдных линий, то в спорных ситуациях договорились оставлять решение судьи на поле. Судья гол засчитал, никакого явного вне игры нет и в помине, ВАР не вмешивается. Все верно.
https://imgbb.com/QYZLkYB
Нога защитника Рубина была отставлена назад... из-за этого и не получилось внеигры
Потому из и нет, что если посмотреть видео видно аккурат по линии газона, что защитник и нападающий на одной линии
А как обьяснить 18 пропущенных мячей за 8 туров?(рекорд Рубина, 21 пропущенный мяч за 30 туров). А как обьяснить слабую импотентную атаку и почти полное отсутствие реально опасных подходов? Как обьяснить низкую реализацию? Как обьяснить низчайшего уровня класс игроков Рубина? Неужели все судьи портят, в каждом туре с каждым соперником?
Вообще Рахимосу бы меньше на судей гнать. Стоит сказать спасибо за шаровую победу над Крыльями, иначе вообще сидели бы с 3 очками на последнем месте. Что не отменяет, что с КС победа вообще не по игре и так рандомно побеждать не получится на регулярной основе. Тренер-болтун, как и Пончелло. Ну Пончелло вывел Рубин в ФНЛ и даже там обделался, а Рахимос все же уровень ФНЛ "потянул", так что наверное он получше. Но это все равно выбор между двумя сортами... не самых приятных субстанций.
P.s. Менеджмент Рубина - откровенное дно. Кто-то всерьез решил, что Рахимос, это подходящий тренер для решения каких-то СЕРЬЕЗНЫХ задач в РФПЛ? Тренер, который никогда не показывал результата на уровне РФПЛ, это тренер, который внезапно будучи уже старым, покажет результат и успех на уровне РФПЛ? Или у Вас НЕТ ЦЕЛИ, показывать какой-то результат... Вы просто хотите играть в РФПЛ из года в год, болтаясь на 12-13 местах, кое-как не вылетая?(ну такой Рубин лично мне не интересен). При этом даже с такой задачей, пока ситуация не очень, Рубин вылетает прямо сейчас с 99% вероятностью. Ну и непонятно, а что по составу? Да, я понимаю, что санкции, СВО, нет денег, хотим себе еще 20-ую яхту и 30-ый коттедж, но может все-таки немного бабла подкинут и купить каких-то игроков для РФПЛ? А если у Вас совсем нет денег, ну закрывайте лавочку тогда целиком и не позорьте имя клуба, ну или играйте в ФНЛ пока нет финансов для нормальных игроков по меркам слабого нынешнего РФПЛ. Я не прошу найти нового Ансальди или Наваса, или откопать Сибайю, или транжирить деньги и покупать Карлоса Эдуардо или еще каких громких трансферов... Но Вы всерьез заставляете меня смотреть на Кабутова, Зотова, Ашмуратова, Грицаенко и Костюкова? Вот на этих игроков должен смотреть тот, кто смотрел за простите меня Федоровым и Харламовым(да, они сильнее были, чем нынешние игроки многократно)? Ладно хоть Костюкова сплавили, но там 80% состава надо сплавлять.
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