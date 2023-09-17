Рахимов о голе Изидора: «Был офсайд, видно даже по линии травы. Почему не проверили, не понимаю – посчитали, что они не могут так часто быть вне игры, видимо»

Теги Зенит Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия судьи видеоповторы Вильзон Изидор ТАСС Футбол

Рашид Рахимов считает, что гол Вильзона Изидора засчитан ошибочно.

В 8-м туре Мир РПЛ «Рубин» уступил «Зениту» на своем поле со счетом 0:3. Счет в матче на 8-й минуте открыл Вильзон Изидор, для которого этот матч стал дебютным в составе клуба из Петербурга.

«Нам показалось, что при первом годе был офсайд, и потом мы посмотрели – там, в принципе, он был. Почему его не проверили, я не понимаю, потому что там даже по линии травы видно, что голова и корпус впереди во время паса. Видимо, посчитали, что не могут так часто они быть в офсайде», – сказал главный тренер «Рубина».

Также Рахимов оценил работу «Рубина» в прошедшее трансферное окно.

«То, что мы сейчас взяли игроков – конечно же, немного опоздали. У нас были определенные проблемы, надо все-таки с пониманием отнестись к этому моменту. В клубе тоже хотели, искали возможности усилиться. Немножко поздно у нас получилось, но ничего не поделаешь, теперь придется в цейтноте все это вписывать в команду. А так все нормально», – сказал Рахимов.

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85 комментариев

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TravenS
Сколько слепых в комментариях) будь это гол в ворота зенита, офсайдом тут бы не пахло 😂
+61
-23
+38
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Eugene Leonov
Ответ Анатолий Забелин
А зачем? Тут другое, гол на 8 минуте убил игру Рубина. Так бывает.
8 минута для Зенита становится ключевой, то карточки ломают игру, то офсайды
+39
-4
+35
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Виктор
А почему не удалили Кабутова он не хочет спросить?
+44
-16
+28
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fil_spb
"Был офсайд, видно даже по линии травы. Почему не проверили, не понимаю"

Во-первых, по линии травы видно как раз обратное - чистый гол.

Во-вторых, так как сейчас у нас нет офсайдных линий, то в спорных ситуациях договорились оставлять решение судьи на поле. Судья гол засчитал, никакого явного вне игры нет и в помине, ВАР не вмешивается. Все верно.
+52
-28
+24
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arspurs9
Все ждём офсайдные линии, что бы отпадали все вопросы.
+25
-6
+19
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Fjordy
Где офсайд по линии травы?

https://imgbb.com/QYZLkYB
+23
-8
+15
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Анатолий Забелин
Ответ Виктор
А почему не удалили Кабутова он не хочет спросить?
А зачем? Тут другое, гол на 8 минуте убил игру Рубина. Так бывает.
+24
-10
+14
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Удар Кержакова
Посмотрите гол Тюкавина в ворота Зенита в недавнем матче. Там тоже со всех повторов казалось, что голова в оффсайде, но тогда никаких вопросов не было к боковому. И тут момент спорный в пользу атаки трактовали.
+14
0
+14
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воробей джек
По моему все чисто.
+16
-2
+14
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MAXIMum1
Ответ Сергей Лимонников
Особенно вот здесь https://yandex.ru/images/touch/search?img_url=https%3A%2F%2Fcdn4.telegram-cdn.org%2Ffile%2FjIPEx9ANYMJXIOBj6AhXOLBN0OSmcmuQ26LbIZKdbJwME3CTVHgNJD4YM4t9E0BQTUl05_oxbKcrU6gB2FghYAhUjhhrdrdUCjzHIvAYLAZqFYDqz62Bnqqc17hrAeCiP4yRNzXOHQL9_2v_MVzF2y9WGCbz58ZF-dndvbKxiyR0MeaUxh7c_mx-VkkxlKOZb6dXfsLS4kQ2tQtpzeibOS6N5c_iOfIEyH_sOzjwW63e4ffZ-xX4ruA0TTmiqqWPffC8jzPTnwJEzvtxml6bXj1R9ympMYi7EMvHuQDCP8LuIjScQPcTW_-QoqnIs7k_JAgNUsfgGjd90lLzbb8igw.jpg&lr=20&pos=18&rpt=simage&source=tabbar&text=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83
Прикольно там линии нарисованы. С графическим редактором можно любую атаку в офсайд превратить.
+8
-1
+7
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tony
Ответ Xm.md
Кто-то по правилам, кто-то по понятиям
Это да. По другому и не объяснить почему Кабутов и Зотов ушли с поля без вторых желтых карточек за свою грубейшую игру в этом матче.
+9
-3
+6
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amur.
Чуш
Нога защитника Рубина была отставлена назад... из-за этого и не получилось внеигры
+7
-2
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SMART789
Если бы был офсайд здесь бы уже 200 стоп кадров показали

Потому из и нет, что если посмотреть видео видно аккурат по линии газона, что защитник и нападающий на одной линии
+14
-9
+5
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Pasta
То есть судьи засудили Рубин? Судья испортил Рубину игру?

А как обьяснить 18 пропущенных мячей за 8 туров?(рекорд Рубина, 21 пропущенный мяч за 30 туров). А как обьяснить слабую импотентную атаку и почти полное отсутствие реально опасных подходов? Как обьяснить низкую реализацию? Как обьяснить низчайшего уровня класс игроков Рубина? Неужели все судьи портят, в каждом туре с каждым соперником?

Вообще Рахимосу бы меньше на судей гнать. Стоит сказать спасибо за шаровую победу над Крыльями, иначе вообще сидели бы с 3 очками на последнем месте. Что не отменяет, что с КС победа вообще не по игре и так рандомно побеждать не получится на регулярной основе. Тренер-болтун, как и Пончелло. Ну Пончелло вывел Рубин в ФНЛ и даже там обделался, а Рахимос все же уровень ФНЛ "потянул", так что наверное он получше. Но это все равно выбор между двумя сортами... не самых приятных субстанций.

P.s. Менеджмент Рубина - откровенное дно. Кто-то всерьез решил, что Рахимос, это подходящий тренер для решения каких-то СЕРЬЕЗНЫХ задач в РФПЛ? Тренер, который никогда не показывал результата на уровне РФПЛ, это тренер, который внезапно будучи уже старым, покажет результат и успех на уровне РФПЛ? Или у Вас НЕТ ЦЕЛИ, показывать какой-то результат... Вы просто хотите играть в РФПЛ из года в год, болтаясь на 12-13 местах, кое-как не вылетая?(ну такой Рубин лично мне не интересен). При этом даже с такой задачей, пока ситуация не очень, Рубин вылетает прямо сейчас с 99% вероятностью. Ну и непонятно, а что по составу? Да, я понимаю, что санкции, СВО, нет денег, хотим себе еще 20-ую яхту и 30-ый коттедж, но может все-таки немного бабла подкинут и купить каких-то игроков для РФПЛ? А если у Вас совсем нет денег, ну закрывайте лавочку тогда целиком и не позорьте имя клуба, ну или играйте в ФНЛ пока нет финансов для нормальных игроков по меркам слабого нынешнего РФПЛ. Я не прошу найти нового Ансальди или Наваса, или откопать Сибайю, или транжирить деньги и покупать Карлоса Эдуардо или еще каких громких трансферов... Но Вы всерьез заставляете меня смотреть на Кабутова, Зотова, Ашмуратова, Грицаенко и Костюкова? Вот на этих игроков должен смотреть тот, кто смотрел за простите меня Федоровым и Харламовым(да, они сильнее были, чем нынешние игроки многократно)? Ладно хоть Костюкова сплавили, но там 80% состава надо сплавлять.
+8
-5
+3
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luu
Ответ z.e.r.o
Комментарий скрыт
Где очевидность?
https://imageup.ru/img68/4528830/5.jpg.html
+4
-1
+3
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lemming
Ответ TravenS
Сколько слепых в комментариях) будь это гол в ворота зенита, офсайдом тут бы не пахло 😂
так офсайдом и здесь не пахнет.
+12
-9
+3
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MAXIMum1
Кстати, подобные моменты проверяют на ВАР. Почему об этом не знает Рахимов?
+3
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schwein
Ответ Сергей Лимонников
Особенно вот здесь https://yandex.ru/images/touch/search?img_url=https%3A%2F%2Fcdn4.telegram-cdn.org%2Ffile%2FjIPEx9ANYMJXIOBj6AhXOLBN0OSmcmuQ26LbIZKdbJwME3CTVHgNJD4YM4t9E0BQTUl05_oxbKcrU6gB2FghYAhUjhhrdrdUCjzHIvAYLAZqFYDqz62Bnqqc17hrAeCiP4yRNzXOHQL9_2v_MVzF2y9WGCbz58ZF-dndvbKxiyR0MeaUxh7c_mx-VkkxlKOZb6dXfsLS4kQ2tQtpzeibOS6N5c_iOfIEyH_sOzjwW63e4ffZ-xX4ruA0TTmiqqWPffC8jzPTnwJEzvtxml6bXj1R9ympMYi7EMvHuQDCP8LuIjScQPcTW_-QoqnIs7k_JAgNUsfgGjd90lLzbb8igw.jpg&lr=20&pos=18&rpt=simage&source=tabbar&text=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83
Так и чё? Голова находится почти на высоте двух метров над землёй. Через неё нельзя проводить линию, там огромные искажения перспективы.
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Sankt-Gallen
Мясная школа ... Во всём виноваты судьи!!!
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Давид Agabekyan
Рахимову пора обратно в студию матч ТВ, а то уже совсем бред несёт. По линии травы как раз-таки видно что офсайда нет, или у Рахимова какие-то персональные повторы и другим линии на траве?
+8
-6
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Назар Игорь
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Визжат, только не радостно, некоторые ковиды после каждой победы Зенита.
+3
-1
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amur.
Ответ MAXIMum1
Блин, ты где такое видишь??? У тебя косоглаие или ещё что?
Это из общества слепых
+2
0
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tolstiy
рахимов за столько лет вара так и не понял, что- все голы проверяют.... проверили- всё чисто...
+2
0
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Senchas
ввиду отсутствия офсайдных линий доверяют решению бокового. по повтору нельзя 100% скзаать - был офсайд или нет
+7
-5
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6tspey7tb5
Так как нет линий то главное решение за линейным. А он, а он, ну вы поняли))))
+2
0
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