Рахимов о голе Изидора: «Был офсайд, видно даже по линии травы. Почему не проверили, не понимаю – посчитали, что они не могут так часто быть вне игры, видимо»

Рашид Рахимов считает, что гол Вильзона Изидора засчитан ошибочно.

В 8-м туре Мир «Рубин» уступил « » на своем поле со счетом 0:3. Счет в матче на 8-й минуте открыл , для которого этот матч стал дебютным в составе клуба из Петербурга.

«Нам показалось, что при первом годе был офсайд, и потом мы посмотрели – там, в принципе, он был. Почему его не проверили, я не понимаю, потому что там даже по линии травы видно, что голова и корпус впереди во время паса. Видимо, посчитали, что не могут так часто они быть в офсайде», – сказал главный тренер «Рубина».

Также Рахимов оценил работу « » в прошедшее трансферное окно.

«То, что мы сейчас взяли игроков – конечно же, немного опоздали. У нас были определенные проблемы, надо все-таки с пониманием отнестись к этому моменту. В клубе тоже хотели, искали возможности усилиться. Немножко поздно у нас получилось, но ничего не поделаешь, теперь придется в цейтноте все это вписывать в команду. А так все нормально», – сказал Рахимов.

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