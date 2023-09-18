Тюкавин о том, в какую лигу из топ-5 перешел бы: «Сложно сказать, но, наверное, Испания»
Константин Тюкавин назвал европейский чемпионат, в котором хотел бы поиграть.
– Захарян говорил, что ты способен заиграть в Европе. В какую лигу из топ-5 пошел бы?
– Сложно сказать, но, наверное, Испания, – сказал полузащитник «Динамо».
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