Тюкавин о том, в какую лигу из топ-5 перешел бы: «Сложно сказать, но, наверное, Испания»

Теги премьер-лига Россия Ла Лига Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин назвал европейский чемпионат, в котором хотел бы поиграть.

– Захарян говорил, что ты способен заиграть в Европе. В какую лигу из топ-5 пошел бы?

– Сложно сказать, но, наверное, Испания, – сказал полузащитник «Динамо». 

Тюкавин о том, что удивило Захаряна в Испании: «Не буду говорить – неприлично»

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3 комментария

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JD19881401
Я смотрел как он принимал мяч в последней игре, там на два метра отлетело) это, конечно, Испания...тут ближе ФНЛ пока что
+4
-2
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Alex1005
Гоу в сельту
+1
0
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валя_стакан
Ответ JD19881401
Я смотрел как он принимал мяч в последней игре, там на два метра отлетело) это, конечно, Испания...тут ближе ФНЛ пока что
Посмотри как он принял пас со своей половины поля, когда забивал зениту перед ударом в девятку
0
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