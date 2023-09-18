Тюкавин о том, в какую лигу из топ-5 перешел бы: «Сложно сказать, но, наверное, Испания»

Константин Тюкавин назвал европейский чемпионат, в котором хотел бы поиграть.

– Захарян говорил, что ты способен заиграть в Европе. В какую лигу из топ-5 пошел бы?

– Сложно сказать, но, наверное, , – сказал полузащитник « ».

Тюкавин о том, что удивило Захаряна в Испании: «Не буду говорить – неприлично»

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