Гоцук о пенальти в матче с «Динамо»: «Судьи говорят, что стопроцентный, но мне кажется – нет. Не понимаю, как в такой контактной игре могут быть такие эпизоды»

Кирилл Гоцук считает, что судьи ошиблись, назначив пенальти в ворота «Пари НН».

Защитник « » сыграл в подкате против в своей штрафной, и арбитр назначил пенальти. На 8-й минуте его реализовал Федор Смолов.

«Если честно, судьи говорят, что был стопроцентный пенальти, я просто не понимаю трактовки этого эпизода, на эмоциях. Тюкавин перепрыгивает мяч в сторону моей ноги, я ее машинально поднимаю, думая, что это будет прострел.

Я не понимаю, как в такой контактной игре могут быть такие эпизоды. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это не пенальти», – сказал Гоцук в эфире программы «Все на !» после ничьей с « » (1:1).

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