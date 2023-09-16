Гоцук о пенальти в матче с «Динамо»: «Судьи говорят, что стопроцентный, но мне кажется – нет. Не понимаю, как в такой контактной игре могут быть такие эпизоды»
Кирилл Гоцук считает, что судьи ошиблись, назначив пенальти в ворота «Пари НН».
Защитник «Пари НН» сыграл в подкате против Константина Тюкавина в своей штрафной, и арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти. На 8-й минуте его реализовал Федор Смолов.
«Если честно, судьи говорят, что был стопроцентный пенальти, я просто не понимаю трактовки этого эпизода, на эмоциях. Тюкавин перепрыгивает мяч в сторону моей ноги, я ее машинально поднимаю, думая, что это будет прострел.
Я не понимаю, как в такой контактной игре могут быть такие эпизоды. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это не пенальти», – сказал Гоцук в эфире программы «Все на Матч!» после ничьей с «Динамо» (1:1).
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К тому же, в разных странах свой стиль судейства, не надо обобщать. То, что поставят в Испании могут проигнорировать в Англии.
"Да - это мой косяк."(?) Да, возможно, один раз из ста такой ответ прозвучит.