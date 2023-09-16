Гоцук о пенальти в матче с «Динамо»: «Судьи говорят, что стопроцентный, но мне кажется – нет. Не понимаю, как в такой контактной игре могут быть такие эпизоды»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Кирилл Гоцук Пари НН Матч ТВ Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Футбол

Кирилл Гоцук считает, что судьи ошиблись, назначив пенальти в ворота «Пари НН».

Защитник «Пари НН» сыграл в подкате против Константина Тюкавина в своей штрафной, и арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти. На 8-й минуте его реализовал Федор Смолов.

«Если честно, судьи говорят, что был стопроцентный пенальти, я просто не понимаю трактовки этого эпизода, на эмоциях. Тюкавин перепрыгивает мяч в сторону моей ноги, я ее машинально поднимаю, думая, что это будет прострел.

Я не понимаю, как в такой контактной игре могут быть такие эпизоды. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это не пенальти», – сказал Гоцук в эфире программы «Все на Матч!» после ничьей с «Динамо» (1:1).

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19 комментариев

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Doronya
А мы тут тоже не понимаем, как в такой не опасной ситуации, когда мяч уходит в аут, на грани штрафной можно лететь в подкате в ноги
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Жорег Борщофф
"Тюкавин перепрыгивает мяч в сторону моей ноги, я ее машинально поднимаю". Я даже не знаю, как это прокомментировать. На уровне "мяч летит в створ ворот, я его машинально отбиваю рукой. За что пенальти?"
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Дзюбиньо
💯 пенальти
+7
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MstAndreev
Четко объяснил, за что пенальти. Но не понял, за что пенальти. Сложный человек. Противоречивый)
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Жорег Борщофф
Ответ artem saribekyan
Не утрируй... За бугром в 70 случаях из100 такие пенальти не назначают; было ясно, что Тюкавин ситуацию не контролировал, мячом не владел, на игрока пошел сам сознательно в поиске пенальти.
Поэтому перепрыгивал, ага, именно так и нарываются на пенальти. То, что Гоцук задирал свои заготовки вообще во внимание не принимаем.
К тому же, в разных странах свой стиль судейства, не надо обобщать. То, что поставят в Испании могут проигнорировать в Англии.
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ДМ-1чемпион
Биополярочка какая-то у Гоцука! Признается что сбил в штрафной Тюкавина (специально подняв ногу) и говорит что это не пенальти! Лучше бы промолчал.
+6
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Marienburg
Шура Балаганов: "Товарищи, я же машинально"
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Удар Кержакова
У нас пенальти в каждом матче РПЛ. Хуже Ла Лиги стали.
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Eugene88
Гоцук раз за разом привозит голы в свои ворота, но капитан и типа лидер
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dimur
Всегда удивляют вопросы журналистов игроку привёзшему пенальти. Что ожидается в ответ?
"Да - это мой косяк."(?) Да, возможно, один раз из ста такой ответ прозвучит.
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Marienburg
Ответ Удар Кержакова
У нас пенальти в каждом матче РПЛ. Хуже Ла Лиги стали.
А были лучше?
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Удар Кержакова
Ответ Marienburg
А были лучше?
В плане сопливости нарушений я имею ввиду, а не по уровню игры.
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Marienburg
Ответ Удар Кержакова
В плане сопливости нарушений я имею ввиду, а не по уровню игры.
Я это, конечно, понял, но в последнем предложении со скрытым смыслом в чём именно повод для юмора присутствует
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steinbek567
Ответ artem saribekyan
Это и не пенальти! Кукуляк ,,подыграл" Динамо... В 20 см.от лицевой Тюкавин бросает мяч и бросается в сторону ноги защитника. Да не будь и защитника, Тюкавин ничего бы и не сделал: мяч уходил , а догнать его возможности не было никак. Здравого смысла в решении арбитра не было в этот эпизоде.Кукуляк большим судьей не будет никогда: решений самостоятельно принимать не может...
эмм, только мяч за линию не ушел, даже после падения Тюкавина
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Абдаллах аль-Кутба
Ответ ДМ-1чемпион
Биополярочка какая-то у Гоцука! Признается что сбил в штрафной Тюкавина (специально подняв ногу) и говорит что это не пенальти! Лучше бы промолчал.
Это не отменяет тот факт,что твоя команда играла как куча
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Абдаллах аль-Кутба
Ответ Eugene88
Гоцук раз за разом привозит голы в свои ворота, но капитан и типа лидер
Таких двое, еще "Бара"
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