Тюкавин о том, что удивило Захаряна в Испании: «Не буду говорить – неприлично»
Константин Тюкавин не стал рассказывать, что удивило Арсена Захаряна в Испании.
– С Арсеном переписываемся.
– Что его удивило в Испании?
– Не буду говорить – неприлично.
– А если из приличного?
– По нам скучает.
– По тебе – больше всех?
– Надеюсь. Может, еще по Ярику [Гладышеву], – сказал нападающий «Динамо».
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