Тюкавин о том, что удивило Захаряна в Испании: «Не буду говорить – неприлично»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Арсен Захарян Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин не стал рассказывать, что удивило Арсена Захаряна в Испании.

– С Арсеном переписываемся.

– Что его удивило в Испании?

– Не буду говорить – неприлично.

– А если из приличного?

– По нам скучает.

– По тебе – больше всех?

– Надеюсь. Может, еще по Ярику [Гладышеву], – сказал нападающий «Динамо».

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20 комментариев

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Мартинелли
Ответ Антимосковский
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Сразу видно нашего «патриота» - первая мысль его связана с лгбт, ну тянет его эта тема, очень интересует
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&_Bishep_&
И так, конкурс оригинальных версий, что могло удивить Захарян открыт.
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Мексиканская песня
- Эй, дэвушка, можна с вами познакомиццца?
- Полиция.
+8
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onegin2007
Рубли не принимают? Или как мало за них евро дают?
+6
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Joker17
Ответ &_Bishep_&
И так, конкурс оригинальных версий, что могло удивить Захарян открыт.
Говорят там во время матчей игрокам прям бегать нужно...
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Hong Kil
Возможно его удивила "прописка", которой подвергают новичков-армян.
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h4ww7xkqkz
Ответ onegin2007
Рубли не принимают? Или как мало за них евро дают?
Неприлично мало
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вовочка6762
Удивился что армян в Испании меньше чем в Москве ?
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Spaten
Заинтриговал
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Eric_Cartman
Хамон с дыней? Но ведь это очень вкусно же!
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Мексиканская песня
Ему сказали, что он футболист.
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Харламов Никита
Ответ Мартинелли
Сразу видно нашего «патриота» - первая мысль его связана с лгбт, ну тянет его эта тема, очень интересует
у кого подобные мысли возникают В ПЕРВУЮ очередь, на СтоТыщМильенов процентов - сам ЛАТЕНТНЫЙ ....... ;)
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Антимосковский
Ответ Харламов Никита
у кого подобные мысли возникают В ПЕРВУЮ очередь, на СтоТыщМильенов процентов - сам ЛАТЕНТНЫЙ ....... ;)
проблема лгбт не в сексуальных перверсиях, а в созданной вокруг этого культуре, так что даже если я начну няшиться под хвостик, это никак не отменит правдивость моих слов:)
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Антимосковский
Ответ Мартинелли
Сразу видно нашего «патриота» - первая мысль его связана с лгбт, ну тянет его эта тема, очень интересует
а у тебя о чем мысли, когда слышишь об удивительно-неприличном для россиянина, переехавшего в страну с другими порядками?
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Фут.Боль
Ответ &_Bishep_&
И так, конкурс оригинальных версий, что могло удивить Захарян открыт.
Удивил неприлично высокий уровень футбола после РПЛ.
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Japonskiy Magnitofon
Ответ &_Bishep_&
И так, конкурс оригинальных версий, что могло удивить Захарян открыт.
Отсутствие армянской диаспоры в Сан-Себастьяне.)
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Артем Гладских
Правильно, Захаряну удачи в сосьедаде, а Тюкавину в динамо!
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