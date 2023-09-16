Константин Тюкавин не стал рассказывать, что удивило Арсена Захаряна в Испании.

– С Арсеном переписываемся.

– Что его удивило в ?

– Не буду говорить – неприлично.

– А если из приличного?

– По нам скучает.

– По тебе – больше всех?

– Надеюсь. Может, еще по Ярику [Гладышеву], – сказал нападающий « ».

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