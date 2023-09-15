Зиньковский, Чалов, Сергеев, Миранчук, Тюкавин, Кордоба – среди претендентов на приз «Джентльмен года»

Объявлены номинанты на премию «Джентльмен года» за 2023 год.

На приз претендуют: (« »), («Спартак»), (ЦСКА), (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Михаил Кержаков («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»), Сергей Петров («Краснодар»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Евгений Чернов («Ростов»), Юрий Газинский («Урал»), Тимофей Маргасов («Сочи»), Игорь Калинин («Факел»), Лукас Вера («Оренбург»).

На первом этапе до 15 октября за кандидатов голосуют болельщики на сайте «Комсомольской правды». На втором этапе из тройки лучших по версии болельщиков жюри выберет победителя.

В 2022-м «Джентльменом года» был назван полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

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