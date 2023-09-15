Зиньковский, Чалов, Сергеев, Миранчук, Тюкавин, Кордоба – среди претендентов на приз «Джентльмен года»

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Объявлены номинанты на премию «Джентльмен года» за 2023 год.

На приз претендуют: Антон ЗиньковскийСпартак»), Александр Селихов («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА), Константин Кучаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Михаил Кержаков («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»), Сергей Петров («Краснодар»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Евгений Чернов («Ростов»), Юрий Газинский («Урал»), Тимофей Маргасов («Сочи»), Игорь Калинин («Факел»), Лукас Вера («Оренбург»).

На первом этапе до 15 октября за кандидатов голосуют болельщики на сайте «Комсомольской правды». На втором этапе из тройки лучших по версии болельщиков жюри выберет победителя.

В 2022-м «Джентльменом года» был назван полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

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34 комментария

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Kenny De Schepper
Игроки спартака в этой номинации априори лишние
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seversever
После того как ее получил Дзюба, эта премия себя полностью дискредитировала.
+8
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St.7
А как на нее номинируются?Что нужно делать,чтобы попасть в этот список?Смысл этой награды?Название еще смешнее не могли придумать?)
+9
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Красная стрела
Ответ St.7
А как на нее номинируются?Что нужно делать,чтобы попасть в этот список?Смысл этой награды?Название еще смешнее не могли придумать?)
Что смешного? «Редакция газеты «Комсомольская правда» при вручении приза руководствуется несколькими субъективными критериями: 1) является ли футболист лидером команды, 2) как он относится к соперникам и арбитрам, 3) как общается со зрителями и журналистами»
Сейчас это вполне актуально. Видя ныряльщиков, хамов.
+7
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Дед Щукарь порожняк не гонит
По каким критериям идёт отбор? Смокинг дарят давно, а за что, не понятно.
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seversever
Ответ Красная стрела
Дзюба самый жесткий прокол. Особенно учитывая и прошлые скандалы, и как пошла его история дальше. Ну может попался в период его пиара в Зените. Продвигали, так сказать. Чтоб прижился.
В начале 2015 года его папарацци застукали с Орзул, а в конце этого же года он получил премию джентельмен года. Вот это прикол.
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Лирой Дженкинс
Миша Кержаков сильно баллов набрал думаю, за свое поведение на поле и вне его, особенно в эпизоде с Заболотным
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Красная стрела
Редакция газеты «Комсомольская правда» при вручении приза руководствуется несколькими субъективными критериями: 1) является ли футболист лидером команды, 2) как он относится к соперникам и арбитрам, 3) как общается со зрителями и журналистами (с)
Ну вот наш Чернов явно не лидер прям. Но смокинг ему будет к лицу. 😊А Калинин из Факела? Тот ещё джентльмен и игрок дубовый.)
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Счастье жить
Ответ Красная стрела
Раньше крутые игроки конечно получали.Тихонов, Аленичев, Кириченко, Семак,Хохлов. И были на главной странице в том же Советском спорте в костюме😁А сейчас претенденты обмельчали конечно. Скорее приз можно назвать вежливая серость года🤷‍♂️
Андрей Тихонов тот еще джентльмен, конечно

свою престарелую бабушку выкинул на мороз из собственого дома, одел галстук-бабочку, и пошел получать приз «джентльмен года», красавец прям

бгг
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Чемпион Людей
Кучаев очень по-джентельменски сидит на лавке, всех пропускает в старт
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Ярик01
Ответ seversever
После того как ее получил Дзюба, эта премия себя полностью дискредитировала.
Да и Глушаков, такого позора общения с женой в росфутболе не было
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Roman Araslanov
Ответ Kenny De Schepper
Игроки спартака в этой номинации априори лишние
Когда такое пишет фанат фк Газпром это просто смешно.
P.s что тебе Медведев и другие теннисисты из России такого плохого сделали, что ты их грязью поливаешь?
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Красная стрела
Ответ seversever
В начале 2015 года его папарацци застукали с Орзул, а в конце этого же года он получил премию джентельмен года. Вот это прикол.
Ну у вас и память! Респект просто💪🏻
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Красная стрела
Ответ seversever
После того как ее получил Дзюба, эта премия себя полностью дискредитировала.
Дзюба самый жесткий прокол. Особенно учитывая и прошлые скандалы, и как пошла его история дальше. Ну может попался в период его пиара в Зените. Продвигали, так сказать. Чтоб прижился.
+1
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Красная стрела
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
По каким критериям идёт отбор? Смокинг дарят давно, а за что, не понятно.
Редакция газеты «Комсомольская правда» при вручении приза руководствуется несколькими субъективными критериями: 1) является ли футболист лидером команды, 2) как он относится к соперникам и арбитрам, 3) как общается со зрителями и журналистами (с)
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Красная стрела
Ответ Счастье жить
Андрей Тихонов тот еще джентльмен, конечно свою престарелую бабушку выкинул на мороз из собственого дома, одел галстук-бабочку, и пошел получать приз «джентльмен года», красавец прям бгг
Ничего не знаю о этой истории 🤷‍♂️
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Красная стрела
Что смешного? «Редакция газеты «Комсомольская правда» при вручении приза руководствуется несколькими субъективными критериями: 1) является ли футболист лидером команды, 2) как он относится к соперникам и арбитрам, 3) как общается со зрителями и журналистами» Сейчас это вполне актуально. Видя ныряльщиков, хамов.
Всё разъяснил, а то я клиент. поспешил отправить 🤝
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ St.7
А как на нее номинируются?Что нужно делать,чтобы попасть в этот список?Смысл этой награды?Название еще смешнее не могли придумать?)
Действительно, не знаешь как и рассуждать, какие для этого должны быть критерии 🤔
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Олег Сагайдачный
Роша! Где Вилиан? Футбольный Отелло.
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Алмаз Хазиев
Кордоба, он и вратарей прощает при исполнении пенальти, истинный джентльмен
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Rudenzik
Чалов не забивает с игры, тем самым проявляет уважение к вратарям, чем не джентльмен, по-моему вполне заслуживает награды
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