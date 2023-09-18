Харри Кейн: «От «Баварии» ждут побед во всех турнирах. В ЛЧ нужно хорошо начать – это задает тон»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Харри Кейн перед стартом Лиги чемпионов рассказал о целях «Баварии».

«Бавария» уже 11 лет или около того выигрывает чемпионат и брала Лигу чемпионов несколько лет назад. От нас ждут, что мы выиграем все турниры, в которых участвуем.

Думаю, в группе Лиги чемпионов всегда нужно двигаться от матча к матчу, а потом уже оценивать, в каком ты положении. Нужно хорошо начать. Хорошо начать в группе хочется всегда. Это задает тон всему остальному турниру», – сказал нападающий. 

20 сентября «Бавария» стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против «Манчестер Юнайтед».

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6 комментариев

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ZamoRano
Ответ headmaster
Учитывая группу, даже если случится осечка с МЮ, вряд ли баварцы в итоге не выйдут в плей-офф
Осечка с маню??🤣🤣а ты неплохой стендапер!
+4
0
+4
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Меган Лайф
Ответ Очки Дани Алвеса
С Баварией не все так просто, Харри. Даже если вы сейчас 18 очков в группе наберете, это не обезопасит вас от смены тренера с Тухеля на условного Колю Жопина в апреле следующего года, ну чтоб наверняка сезон засрать.
Чтобы спасти сезон с вашего позволения.
+2
0
+2
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Очки Дани Алвеса
С Баварией не все так просто, Харри. Даже если вы сейчас 18 очков в группе наберете, это не обезопасит вас от смены тренера с Тухеля на условного Колю Жопина в апреле следующего года, ну чтоб наверняка сезон засрать.
+2
-2
0
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headmaster
Учитывая группу, даже если случится осечка с МЮ, вряд ли баварцы в итоге не выйдут в плей-офф
0
0
0
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Уолтер Собчак
Ковёр задавал стиль всей комнате, не так ли?
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SpilightTwarkle
Ответ Очки Дани Алвеса
С Баварией не все так просто, Харри. Даже если вы сейчас 18 очков в группе наберете, это не обезопасит вас от смены тренера с Тухеля на условного Колю Жопина в апреле следующего года, ну чтоб наверняка сезон засрать.
Вполне может какой-нить Флик вернуться. Хасана больше нет, с которым у него разногласия были.
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