Харри Кейн: «От «Баварии» ждут побед во всех турнирах. В ЛЧ нужно хорошо начать – это задает тон»

Харри Кейн перед стартом Лиги чемпионов рассказал о целях «Баварии».

« » уже 11 лет или около того выигрывает чемпионат и брала Лигу чемпионов несколько лет назад. От нас ждут, что мы выиграем все турниры, в которых участвуем.

Думаю, в группе Лиги чемпионов всегда нужно двигаться от матча к матчу, а потом уже оценивать, в каком ты положении. Нужно хорошо начать. Хорошо начать в группе хочется всегда. Это задает тон всему остальному турниру», – сказал нападающий.

20 сентября «Бавария» стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против «Манчестер Юнайтед».

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