Кейн о переходе из «Тоттенхэма» в «Баварию»: «Чувствовал, что нужно играть на наивысшем уровне. Тут ты обязан побеждать. ЛЧ еще не началась, а мы уже ждем победы»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн рассказал, почему решил перейти из «Тоттенхэма» в «Баварию».

«Много говорят о трофеях, и, конечно, я хочу выигрывать трофеи. Но это не единственная причина, по которой я перешел в «Баварию». Я чувствовал, что мне необходимо играть на самом высоком уровне, если я хочу совершенствоваться.

Если я хочу быть рядом с лучшими нападающими и лучшими игроками мира, то мне нужно играть в Лиге чемпионов и бороться за трофеи. Чувствовал, что прошлый сезон прошел хорошо для меня лично (Кейн забил 30 голов в чемпионате – Sports.ru), но не для «Тоттенхэма» как команды.

Почувствовал, что настало время сделать еще один шаг и принять новый вызов. В «Баварии» я ощутил давление. Это не просто желание победить – здесь ты должен побеждать.

Мы еще не начали Лигу чемпионов, но уже ожидаем победы в ней. Это совсем другое давление, и я чувствую, что это поможет мне стать лучше на самой большой сцене и выступать на более высоком уровне», – сказал англичанин.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Степанов
Ответ Rus Donskoy
в тотенхеме побеждать не нужно было-логика кейна
Глупо обвинять Кейна в нежелании побеждать со шпорами учитывая сколько он сделал для команды
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ответ oberkorn
Ну не могут толком англичане играть вне острова
Кейн начал очень даже неплохо, Томори закрепился давно в Милане(полуфиналист ЛЧ), Абрахам до травмы очень неплохо играл в Роме, Санчо в Дортмунде был топом, а в Англии ослаб, Беллингем вообще настоящее и будущее сборной Англии и мадридского Реала, уже зарекомендовавший себя как очень крутой игрок.

Это не англичане?
Да, провалы тоже были. Как и у всех других.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ oberkorn
Ну не могут толком англичане играть вне острова
Бэкхэм и Билингем а с ними и Абрахам смеются тебе в лицо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Noxxx Leon
Забавно, что сейчас без Кейна шпоры заиграли намного лучше, наверное обоим нужен был новый вызов, клубу показать, что он не зависит от одного игрока, Кейну попробовать себя в гранде
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самсонов
Ответ Rus Donskoy
в тотенхеме побеждать не нужно было-логика кейна
В Тоттенхэме попадание в ЛЧ - достижение
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Бегагаев
Ответ GuruFutbola
Все до первого клуба не слабее Вильярреала)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий