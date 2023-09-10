Кейн о переходе из «Тоттенхэма» в «Баварию»: «Чувствовал, что нужно играть на наивысшем уровне. Тут ты обязан побеждать. ЛЧ еще не началась, а мы уже ждем победы»

Харри Кейн рассказал, почему решил перейти из «Тоттенхэма» в «Баварию».

«Много говорят о трофеях, и, конечно, я хочу выигрывать трофеи. Но это не единственная причина, по которой я перешел в «Баварию». Я чувствовал, что мне необходимо играть на самом высоком уровне, если я хочу совершенствоваться.

Если я хочу быть рядом с лучшими нападающими и лучшими игроками мира, то мне нужно играть в Лиге чемпионов и бороться за трофеи. Чувствовал, что прошлый сезон прошел хорошо для меня лично (Кейн забил 30 голов в чемпионате – Sports.ru), но не для «Тоттенхэма» как команды.

Почувствовал, что настало время сделать еще один шаг и принять новый вызов. В «Баварии» я ощутил давление. Это не просто желание победить – здесь ты должен побеждать.

Мы еще не начали Лигу чемпионов, но уже ожидаем победы в ней. Это совсем другое давление, и я чувствую, что это поможет мне стать лучше на самой большой сцене и выступать на более высоком уровне», – сказал англичанин.

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