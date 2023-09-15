Кейн забил 300 голов за 505 игр на клубном уровне. 280 мячей – в «Тоттенхэме»

Гол в ворота «Байера» стал для Харри Кейна юбилейным.

Форвард «Баварии» открыл счет в матче 4-го тура Бундеслиги на 7-й минуте.

Англичанин проводит 505-ю игру на клубном уровне и за это время забил 300 мячей. Больше всего – в составе « » (280).

Также у 9 голов за « », 5 – за « », 4 – за «Баварию», 2 – за « ».

Подробно со статистикой новичка мюнхенцев можно ознакомиться здесь.

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