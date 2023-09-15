Кейн забил 300 голов за 505 игр на клубном уровне. 280 мячей – в «Тоттенхэме»
Гол в ворота «Байера» стал для Харри Кейна юбилейным.
Форвард «Баварии» открыл счет в матче 4-го тура Бундеслиги на 7-й минуте.
Англичанин проводит 505-ю игру на клубном уровне и за это время забил 300 мячей. Больше всего – в составе «Тоттенхэма» (280).
Также у Кейна 9 голов за «Миллуолл», 5 – за «Лейтон Ориент», 4 – за «Баварию», 2 – за «Лестер».
Подробно со статистикой новичка мюнхенцев можно ознакомиться здесь.
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