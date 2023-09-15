Кейн забил 4 гола в 4 играх за «Баварию» в Бундеслиге. Сегодня – «Байеру»

Теги Бавария Байер Мирослав Клозе Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил в трех из четырех матчей за «Баварию» в чемпионате Германии.

Сегодня форвард открыл счет на 7-й минуте игры против «Байера» (1:0, первый тайм) в 4-м туре Бундеслиги.

Всего у англичанина 4 гола в составе мюнхенцев за 5 игр во всех турнирах. Также в этом сезоне он один раз забил за сборную Англии.

Кейн забил 4 гола в первых 4 матчах в Бундеслиге. Последним игроком «Баварии», которому это удавалось, был Мирослав Клозе в 2007 году.

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.

«Бавария» – «Байер». 1:0 – Кейн забил на 7-й. Онлайн-трансляция

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4 комментария

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Отец Абду
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