Кейн забил 4 гола в 4 играх за «Баварию» в Бундеслиге. Сегодня – «Байеру»

Харри Кейн забил в трех из четырех матчей за «Баварию» в чемпионате Германии.

Сегодня форвард открыл счет на 7-й минуте игры против « » (1:0, первый тайм) в 4-м туре Бундеслиги.

Всего у англичанина 4 гола в составе мюнхенцев за 5 игр во всех турнирах. Также в этом сезоне он один раз забил за сборную .

Кейн забил 4 гола в первых 4 матчах в Бундеслиге. Последним игроком «Баварии», которому это удавалось, был Мирослав Клозе в 2007 году.

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.

«Бавария» – «Байер». 1:0 – Кейн забил на 7-й. Онлайн-трансляция

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS