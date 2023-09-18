«Абаскаль не годится для «Спартака», он ничего не может сделать во время игры иногда, кого-то меняет на ходу. С кем он вообще работал? Ни с кем» Пятницкий о красно-белых
Андрей Пятницкий считает, что Гильермо Абаскаль не подходит «Спартаку».
«Абаскаль не годится для «Спартака». Команда сильно отличается в разные периоды. Иногда тренер ничего не может сделать во время игры: непонятные замены, кого-то меняет на ходу. С кем он вообще работал? Ни с кем. Ему трудно, поэтому «Спартак» кувыркается. Но сейчас команда чемпионская – способна бороться за трофей.
Пока не вижу, кто мог бы быть главным тренером. Уверен, что это должен быть российский специалист. «Спартак» много раз сталкивался с тренерами-иностранцами, но толку от этого не было», – сказал бывший игрок «Спартака».
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Т.е. он имеет в виду, что у команды не должны быть разные тактики, схемы, и принципы игры с разными соперниками?
"Иногда тренер ничего не может сделать во время игры: непонятные замены"
А какие замены понятны Пятницкому в запое? Для усиления атаки он предлагает выпускать Маслова вместо Селихова, а для укрепления центра поля Мелёшина вместо Денисова? Если что благодаря удачным заменам, Спартак и победил в минувшей игре. Но вот только когда это делает Семак, то тренер угадал с заменами, а когда Абаскаль, то тренер поплыл, и не контролируя раздевалку, не угадал стартовый состав.
"С кем он вообще работал? Ни с кем"
Андрюша, у него опыта и знаний больше, чем могло бы быть у тебя, если бы ты жил хоть 300 лет.
"Ему трудно, поэтому «Спартак» кувыркается"
Абсолютно не вижу, что ему стало труднее чем раньше, и чем ему труднее, чем другим тренерам. А кто кувыркается, так это только ты, Андрюша, за бутылку водки, перед журналистами.
"Пока не вижу, кто мог бы быть главным тренером. Уверен, что это должен быть российский специалист"
На основании чего эта уверенность? На основании того, что надеешься, что Аленичев и Титов подберут тебя в штаб хотя бы сетку с мячами таскать?
"Спартак» много раз сталкивался с тренерами-иностранцами, но толку от этого не было".
Если ты выйдешь из запоя, то узнаешь, что последние трофеи в виде кубка и золотых медалей чемпионата, взяли иностранные тренеры Спартака.
А с Кононовым он был чуть ли не на грани вылета, с Аленичевым играл в 7 защитников, а с Валерой пускал по пятёрке через матч, вылетая от команд Второй лиги.
Алковетеранская дешёвка повержена и уничтожена.
Или дальше Витязь и Росич тренируй, легенда Красно-Белого (магазина)
почему молчит романцев ???
Ваше мнение очень важно для нас (нет).
Особенно позабавила претензия "кого-то меняет на ходу", хорошо, в следующий раз он проведёт замену лёжа специально для того чтобы у псевдоветерана (За кого он кстати воевал?) зашевелился вялый.
P.S. Карреру в этом смысле вспоминать не надо. Во-первых, он был не молод, во-вторых, за спиной у него была работа подмастерьем у хорошего мастера.