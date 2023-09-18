«Абаскаль не годится для «Спартака», он ничего не может сделать во время игры иногда, кого-то меняет на ходу. С кем он вообще работал? Ни с кем» Пятницкий о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Пятницкий Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Пятницкий считает, что Гильермо Абаскаль не подходит «Спартаку».

«Абаскаль не годится для «Спартака». Команда сильно отличается в разные периоды. Иногда тренер ничего не может сделать во время игры: непонятные замены, кого-то меняет на ходу. С кем он вообще работал? Ни с кем. Ему трудно, поэтому «Спартак» кувыркается. Но сейчас команда чемпионская – способна бороться за трофей.

Пока не вижу, кто мог бы быть главным тренером. Уверен, что это должен быть российский специалист. «Спартак» много раз сталкивался с тренерами-иностранцами, но толку от этого не было», – сказал бывший игрок «Спартака».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Ветеран красно-белых - это даже не звание, это половая ориентация
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
milky way
Так это временный тренер пока Мостовой не доучится. Как только маэстро придёт - Спартак заиграет как надо.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
Ответ rarog
Научите деда пользоваться Википедией, пусть почитает, что Абаскаль работал с 7 командами
он же в ссср не работал...значит профнепригодный )))))))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Аленичев,Титов,Карпин,Кононов, конечно подходят?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
Ответ Ебздрогыч
Ветеран красно-белых - это даже не звание, это половая ориентация
ахахахаха))))))))
+100500 !!!!!!!!!!!!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rarog
Научите деда пользоваться Википедией, пусть почитает, что Абаскаль работал с 7 командами
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
А кто подходит Спартаку? Даже к Анчелотти у спартаковцев будут претензии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
London-D
"Команда сильно отличается в разные периоды"
Т.е. он имеет в виду, что у команды не должны быть разные тактики, схемы, и принципы игры с разными соперниками?

"Иногда тренер ничего не может сделать во время игры: непонятные замены"
А какие замены понятны Пятницкому в запое? Для усиления атаки он предлагает выпускать Маслова вместо Селихова, а для укрепления центра поля Мелёшина вместо Денисова? Если что благодаря удачным заменам, Спартак и победил в минувшей игре. Но вот только когда это делает Семак, то тренер угадал с заменами, а когда Абаскаль, то тренер поплыл, и не контролируя раздевалку, не угадал стартовый состав.

"С кем он вообще работал? Ни с кем"
Андрюша, у него опыта и знаний больше, чем могло бы быть у тебя, если бы ты жил хоть 300 лет.

"Ему трудно, поэтому «Спартак» кувыркается"
Абсолютно не вижу, что ему стало труднее чем раньше, и чем ему труднее, чем другим тренерам. А кто кувыркается, так это только ты, Андрюша, за бутылку водки, перед журналистами.

"Пока не вижу, кто мог бы быть главным тренером. Уверен, что это должен быть российский специалист"
На основании чего эта уверенность? На основании того, что надеешься, что Аленичев и Титов подберут тебя в штаб хотя бы сетку с мячами таскать?

"Спартак» много раз сталкивался с тренерами-иностранцами, но толку от этого не было".
Если ты выйдешь из запоя, то узнаешь, что последние трофеи в виде кубка и золотых медалей чемпионата, взяли иностранные тренеры Спартака.
А с Кононовым он был чуть ли не на грани вылета, с Аленичевым играл в 7 защитников, а с Валерой пускал по пятёрке через матч, вылетая от команд Второй лиги.

Алковетеранская дешёвка повержена и уничтожена.
Или дальше Витязь и Росич тренируй, легенда Красно-Белого (магазина)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
ждём комментарии об абаскале от кечинова кужлева филимонова и прочих посулек
почему молчит романцев ???
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
London-D
Пятницкий это тот лузер, который больше года никогда нигде не работал, его вершиной карьеры были клубы второй лиги, и который в 55 выглядит на 80?
Ваше мнение очень важно для нас (нет).
Особенно позабавила претензия "кого-то меняет на ходу", хорошо, в следующий раз он проведёт замену лёжа специально для того чтобы у псевдоветерана (За кого он кстати воевал?) зашевелился вялый.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лор'темар Терон
Если Абаскаль никак не влияет на игру по ходу матча, то почему его Спартак стабильно в числе лучших команд РПЛ по волевым ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fuji69
Пятницкий при всём уважении к его красно -белому прошлому , не обладает большим умом и прозорливостью. Кто тогда ? Валера ? Или Юран . Да все легионеры завтра чемоданы паковать начнут . Я в Евсеева тоже верил . Где он сейчас? Кубань с колен поднимает .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Маликов
Ответ London-D
"Команда сильно отличается в разные периоды" Т.е. он имеет в виду, что у команды не должны быть разные тактики, схемы, и принципы игры с разными соперниками? "Иногда тренер ничего не может сделать во время игры: непонятные замены" А какие замены понятны Пятницкому в запое? Для усиления атаки он предлагает выпускать Маслова вместо Селихова, а для укрепления центра поля Мелёшина вместо Денисова? Если что благодаря удачным заменам, Спартак и победил в минувшей игре. Но вот только когда это делает Семак, то тренер угадал с заменами, а когда Абаскаль, то тренер поплыл, и не контролируя раздевалку, не угадал стартовый состав. "С кем он вообще работал? Ни с кем" Андрюша, у него опыта и знаний больше, чем могло бы быть у тебя, если бы ты жил хоть 300 лет. "Ему трудно, поэтому «Спартак» кувыркается" Абсолютно не вижу, что ему стало труднее чем раньше, и чем ему труднее, чем другим тренерам. А кто кувыркается, так это только ты, Андрюша, за бутылку водки, перед журналистами. "Пока не вижу, кто мог бы быть главным тренером. Уверен, что это должен быть российский специалист" На основании чего эта уверенность? На основании того, что надеешься, что Аленичев и Титов подберут тебя в штаб хотя бы сетку с мячами таскать? "Спартак» много раз сталкивался с тренерами-иностранцами, но толку от этого не было". Если ты выйдешь из запоя, то узнаешь, что последние трофеи в виде кубка и золотых медалей чемпионата, взяли иностранные тренеры Спартака. А с Кононовым он был чуть ли не на грани вылета, с Аленичевым играл в 7 защитников, а с Валерой пускал по пятёрке через матч, вылетая от команд Второй лиги. Алковетеранская дешёвка повержена и уничтожена. Или дальше Витязь и Росич тренируй, легенда Красно-Белого (магазина)
Эдак вас проняло-то.... Аленичев в 7 защитников играл в начале своей тренерской эпопеи в "Спартаке" и на то, наверное, были свои причины. Следующий сезон при Аленичеве-Титове "Спартак" начал шикарно и уволил Аленичева скромный "АПОЭЛ". Но...... Кто помнит те два матча, тот соврать не даст, что один только Ананидзе всё должен был решить ещё в 1 тайме первого матча. Но всё закончилось как и закончилось. Так вот, если б нынче владельцем клуба оставался Федун, про Абаскаля мы уже потихоньку бы начали забывать. В чём-то Пятницкий неправ, конечно. Но в одном он прав 100%. "Спартак" солидный клуб, а не так ещё и давно он и по европейским меркам тоже был на уровне. Вопрос: почему такой клуб выступает в роли тренажёра, на котором обкатывают иностранный тренерский молодняк? Сколько ещё можно тащить в клуб молодых "будущих бесковых" из заграниц, обделываться с ними по самые ай-яй-яй и снова их тащить?
P.S. Карреру в этом смысле вспоминать не надо. Во-первых, он был не молод, во-вторых, за спиной у него была работа подмастерьем у хорошего мастера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий