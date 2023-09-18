«Абаскаль не годится для «Спартака», он ничего не может сделать во время игры иногда, кого-то меняет на ходу. С кем он вообще работал? Ни с кем» Пятницкий о красно-белых

Андрей Пятницкий считает, что Гильермо Абаскаль не подходит «Спартаку».

« не годится для «Спартака». Команда сильно отличается в разные периоды. Иногда тренер ничего не может сделать во время игры: непонятные замены, кого-то меняет на ходу. С кем он вообще работал? Ни с кем. Ему трудно, поэтому «Спартак» кувыркается. Но сейчас команда чемпионская – способна бороться за трофей.

Пока не вижу, кто мог бы быть главным тренером. Уверен, что это должен быть российский специалист. «Спартак» много раз сталкивался с тренерами-иностранцами, но толку от этого не было», – сказал бывший игрок « ».

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