«При Гвардиоле «Сити» всегда будут бояться. Выиграв ЛЧ, Пеп придал вес заявлениям, что он лучший тренер в истории». Каррагер об испанце

Джейми Каррагер допустил, что Пеп Гвардиола – лучший тренер в истории.

«Пока Гвардиола работает на « », «Манчестер Сити» будет оставаться командой, которой все боятся. У этого клуба лучшие ресурсы и лучший тренер.

Добавив Лигу чемпионов с « » в свое резюме, Гвардиола также придал вес заявлениям о том, что он лучший тренер в истории», – заявил бывший защитник «Ливерпуля» в интервью медиаслужбе «горожан».

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