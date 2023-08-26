«При Гвардиоле «Сити» всегда будут бояться. Выиграв ЛЧ, Пеп придал вес заявлениям, что он лучший тренер в истории». Каррагер об испанце

Теги Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Этихад Стэдиум Футбол

Джейми Каррагер допустил, что Пеп Гвардиола – лучший тренер в истории.

«Пока Гвардиола работает на «Этихад Стэдиум», «Манчестер Сити» будет оставаться командой, которой все боятся. У этого клуба лучшие ресурсы и лучший тренер.

Добавив Лигу чемпионов с «Ман Сити» в свое резюме, Гвардиола также придал вес заявлениям о том, что он лучший тренер в истории», – заявил бывший защитник «Ливерпуля» в интервью медиаслужбе «горожан».

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45 комментариев

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Михаил Цыганов 123
Ответ llolishe
Это не помешало Брентфорду дважды обыграть Ситевик в прошлом сезоне
всё, закрываем глаза на требл, нельзя засчитывать требл если дважды проиграли Брентфорду
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ramzan-ansar@mail.ru
Ответ llolishe
Это не помешало Брентфорду дважды обыграть Ситевик в прошлом сезоне
Первый матч был прямо перед чемпионатом мира и игроки берегли себя от травм, а второй матч был уже после завоевания титула и ничего не решал.
+22
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Кашшай Чакырович
Ответ Artem89S
Полтора лярда евро на трансферы, тут даже моя бабка на изи за 10 лет бы ЛЧ взяла, и то скажите спасибо Лакаке, что 4 раза в пустые не попал, иначе бы Пепун опять без чашки остался
Ага с момента прихода Гвардиолы Челси ,Мю ,Ливерпуль потратили 4 млрд и выиграли на троих 11 титулов, Гвардиола потратив 1 миллиард 241 миллион выиграл 15 титулов с треблом ,только вдумайся Гвардиола выиграл больше чем три клуба вместе взятых потратив в 4 раза меньше и это с треблом и 5 АПЛ из которых три подряд !
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serginn
Пепу после Сити надо в сборную идти. Но есть нюанс - там с покупками сложновато.
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Андрей Катков
Ответ Artem89S
Полтора лярда евро на трансферы, тут даже моя бабка на изи за 10 лет бы ЛЧ взяла, и то скажите спасибо Лакаке, что 4 раза в пустые не попал, иначе бы Пепун опять без чашки остался
Твоя бабка не Боули случайно?
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Mykytka
Ответ Михаил Цыганов 123
да, да, да, команда выигравшая требл в сезоне не имеет права гордиться этим если не выиграла 100% матчей в сезоне
Мне больше интересно кто минусует
Неужели кто-то правда думает, что Сити незаслуженно в прошлом сезоне стали лучшими почти везде?
Ну объективно. Я не фанат Сити, но есть реальность и ее стоит признавать.
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Михаил Цыганов 123
Ответ llolishe
Диаш будучи чемпионом Европы наверняка игрок мирового уровня А он ЧЕ стал до перехода в Сити Что-то не складывается у тебя
более того, Адиль Рами - чемпион мира, тоже несомненно великий футболист
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Андрей Катков
Ответ Михо
Лучший тренер в истории еще более спорный вопрос чем игрок. Пеп точно очень заметная фигура, причем не только результаты отличные, но и очень узнаваемая философия игры. Если когда нибудь возглавит топ сборную и с ней возьмет титул, тогда точно лучший
А кто лучше чем он?
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Михаил Цыганов 123
Ответ llolishe
Диаш будучи чемпионом Европы наверняка игрок мирового уровня А он ЧЕ стал до перехода в Сити Что-то не складывается у тебя
а ещё он был игроком Бенфики, и действительно игроком мирового уровня он стал только в первом сезоне под Гвардиолой
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Пацанчик реальный
Ответ Михаил Цыганов 123
напоминаю что даже из нынешнего состава Сити до Гвардиолы действительно звездой мирового уровня считались только Гвардиол, Холанд и возможно Де Брюйне, но Холанда и Де Брюйне он очень сильно прокачал, до уровня лучших в своëм амплуа в мире
Ага🤦‍♀️🤦‍♀️
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Михаил Цыганов 123
Ответ llolishe
Хваля Гвардиолку ,которому покупают качественных футболистов, всякaя спортсрушная тикток сторона недооценивает реальных гениев тренерского цеха, которые могли просто их ноунеймов создать топ игроков(Клопп)
напоминаю что даже из нынешнего состава Сити до Гвардиолы действительно звездой мирового уровня считались только Гвардиол, Холанд и возможно Де Брюйне, но Холанда и Де Брюйне он очень сильно прокачал, до уровня лучших в своëм амплуа в мире
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Леван Мкртчян
Ответ Владимир Владимирович
Я исправил пардон, но ты с минусом прям не медлишь
Чел, я тебе минус не ставил -- это во-первых. В во-вторых зачем удивляться минусам, если ты написал полную чушь про ’20 полуфиналов ЛЧ у Пепа’ ( ОК’, я понял что это было техническая ошибка, бывает).
Или ты думаешь, что люди слепые и только ’злой’ Леван тут умеет читать и ставит минусы?)
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zzzeeerrrooo
Ответ serginn
Пепу после Сити надо в сборную идти. Но есть нюанс - там с покупками сложновато.
Вообще нет смысла
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Леван Мкртчян
Ответ Владимир Владимирович
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Пеп всего 15 сезонов тренирует взрослые команды, как у него может быть 20 полуфиналов ЛЧ?)
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Andrew Kolevatykh
Ответ llolishe
Клопп Лобановский Фергюсон
При всей симпатии к Клоппу и Ферги, но Гвардиола все же показывает гораздо лучший и стабильный футбол, а главное интересный. Свой класс он подтверждает везде. Я поддерживаю МЮ, а также долгое время отдавал предпочтение Жозе в их испанском противостоянии, но все же за последние 10 лет Хосеп доказал, что лучше него никого нет: это по-прежнему самый желанный тренер мира, он по-прежнему каждый сезон придумывает что-то новое, и это работает. Показал высший уровень в 3 из 4 топ-лиг мира. И, надо сказать, он прекрасно умеет выбирать клубы, где есть возможность показать все свои задумки. Клопп очень хорош, но его последний сезон с Боруссией слегка смазал его статистику. Думаю, Ферги единственный, кто на равных с ним. Но будь у МЮ такой же безграничный бюджет в то время, то, скорее всего, даже Гвардиола бы не смог сравниться с ним. Это относится и к Венгеру.
А вот игры команд Лобановского вряд ли тут многие видели в сознательном возрасте. Ну и он не тренировал никогда на таком уровне, при всем уважении.
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Михо
Ответ Андрей Катков
А кто лучше чем он?
Для меня это Лобановский, сборная СССР вполне могла выиграть чм 86. Динамо Киев показывало просто выдающуюся игру, Барсу выносили легко и это при ограниченном ресурсе с игроками. И конечно Кройф, который и учил Гвардиолу
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Scorpio
Ответ llolishe
Ты понимаешь что тренируя Боруссию Дортмунд тяжело выигрывать у Баварии, а Клоппу чтобы создать сильный Ливерпуль понадобилось время и он даже в это время обыгрывал Гвардиолу
Согласен по всем пунктам, но на дистанции Пеп круче. И даже без Сити и их денег - его барса была катком, хоть я и блевал с этой тикитаки
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Scorpio
Ответ llolishe
Клопп сильнее как тренер чем Гвардиола Клопп чаще обыгрывал Гвардиолу чем какой-либо тренер мира+его БД была слабее по именам той Баварии
Клопп велик, но заявление чересчур безапелляционное
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Scorpio
Ответ llolishe
Клопп Лобановский Фергюсон
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Владимир Владимирович
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gPk
Ответ serginn
Пепу после Сити надо в сборную идти. Но есть нюанс - там с покупками сложновато.
Есть более важный нюанс. Там игроки приезжают всего на 1-2 недели и поставить футбол в который играют команды Пепа попросту невозможно.
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Михаил Цыганов 123
Ответ llolishe
Так ты на траты посмотри и зп футболистов сравни
и что? на поле выходят 11 человек с каждой команды и судьи, деньги на поле не играют, разве что только в том случае если одна команда подговаривает игроков другой или судей на нечестную игру, что в том случае если бы Сити правда подкупал кого-то, давно бы уже вскрылось, как вскрылись подкупы Барсы, Ювентуса, Милана и других команд, а деньги выплаченные в зарплату не влияют никак, в чём мы можем убедиться на примере Челси, МЮ ещё 2-летней давности, а также на примере условных Малаги и Герты, все эти команды имели и имеют большой денежный ресурс, который они не смогли использовать правильно
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ramzan-ansar@mail.ru
Ответ llolishe
Отличные отмазки🤣
🤷‍♂️😂
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Mykytka
Ответ llolishe
Требла бы небыло если бы судья не засчитал гол с оффсайда в матче Арсенал-Брентфорд
Хаха
Как фану Арсенала очень обидно 😅
Но на дистанции Сити без вопросов сильнее
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Михаил Цыганов 123
Ответ Mykytka
Хорошая мысль. Какой требл, если не обыграть Брентфорд? Все иллюзия.
да, да, да, команда выигравшая требл в сезоне не имеет права гордиться этим если не выиграла 100% матчей в сезоне
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