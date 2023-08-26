«При Гвардиоле «Сити» всегда будут бояться. Выиграв ЛЧ, Пеп придал вес заявлениям, что он лучший тренер в истории». Каррагер об испанце
Джейми Каррагер допустил, что Пеп Гвардиола – лучший тренер в истории.
«Пока Гвардиола работает на «Этихад Стэдиум», «Манчестер Сити» будет оставаться командой, которой все боятся. У этого клуба лучшие ресурсы и лучший тренер.
Добавив Лигу чемпионов с «Ман Сити» в свое резюме, Гвардиола также придал вес заявлениям о том, что он лучший тренер в истории», – заявил бывший защитник «Ливерпуля» в интервью медиаслужбе «горожан».
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Неужели кто-то правда думает, что Сити незаслуженно в прошлом сезоне стали лучшими почти везде?
Ну объективно. Я не фанат Сити, но есть реальность и ее стоит признавать.
Или ты думаешь, что люди слепые и только ’злой’ Леван тут умеет читать и ставит минусы?)
А вот игры команд Лобановского вряд ли тут многие видели в сознательном возрасте. Ну и он не тренировал никогда на таком уровне, при всем уважении.
Как фану Арсенала очень обидно 😅
Но на дистанции Сити без вопросов сильнее