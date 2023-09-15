Амрабат не сыграет за «МЮ» с «Брайтоном». Хавбек вернулся с травмой из сборной

Софьян Амрабат не сыграет в матче с «Брайтоном».

Главный тренер « » сообщил, что полузащитник не сможет принять участие в субботнем матче. Но добавил, что его дебют близок.

«К сожалению, вернулся из сборной [ ] с травмой, поэтому не сможет сыграть в субботу. Но, я думаю, в ближайшее время мы его увидим», – сказал тен Хаг.

Амрабат был арендован «МЮ» у «Фиорентины» перед самым закрытием летнего трансферного окна. Он еще не дебютировал за клуб.

Напомним, ранее тен Хаг заявил, что с « » также не сыграют Мэйсон Маунт и Рафаэль Варан.

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