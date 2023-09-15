Амрабат не сыграет за «МЮ» с «Брайтоном». Хавбек вернулся с травмой из сборной

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Сборная Марокко по футболу Брайтон Софьян Амрабат Эрик тен Хаг Футбол

Софьян Амрабат не сыграет в матче с «Брайтоном».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что полузащитник не сможет принять участие в субботнем матче. Но добавил, что его дебют близок.

«К сожалению, Амрабат вернулся из сборной [Марокко] с травмой, поэтому не сможет сыграть в субботу. Но, я думаю, в ближайшее время мы его увидим», – сказал тен Хаг.

Амрабат был арендован «МЮ» у «Фиорентины» перед самым закрытием летнего трансферного окна. Он еще не дебютировал за клуб.

Напомним, ранее тен Хаг заявил, что с «Брайтоном» также не сыграют Мэйсон Маунт и Рафаэль Варан.

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15 комментариев

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Dostick Nazarov
Да вы издеваетесь
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ОлегГуннар
Это будет очень долгий сезон
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Аскар Хакимов
да уж, начало сезона в МЮ лучше и не придумать🥲
+3
0
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Today I feel Qatari
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Там Тодибо уже открытым текстом заявлял, что не в видит никакого смысла переходить в бестолковый проект Тен Хага. А после кейса с Санчо вообще ни один талантливый футболист на пушечный выстрел к МЮ не подойдет. Но Тен Хаг как обычно не причем
+2
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Alisher Buranov
Здоровья футболистам, скорейшего выздоровления. Они погоды точно не испортят.
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Копатель морей
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А как же сделать главой медиаслужбы Лорен?
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Антон Суровый
Ответ Direct free kick
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