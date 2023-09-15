Амрабат не сыграет за «МЮ» с «Брайтоном». Хавбек вернулся с травмой из сборной
Софьян Амрабат не сыграет в матче с «Брайтоном».
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что полузащитник не сможет принять участие в субботнем матче. Но добавил, что его дебют близок.
«К сожалению, Амрабат вернулся из сборной [Марокко] с травмой, поэтому не сможет сыграть в субботу. Но, я думаю, в ближайшее время мы его увидим», – сказал тен Хаг.
Амрабат был арендован «МЮ» у «Фиорентины» перед самым закрытием летнего трансферного окна. Он еще не дебютировал за клуб.
Напомним, ранее тен Хаг заявил, что с «Брайтоном» также не сыграют Мэйсон Маунт и Рафаэль Варан.
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