Сперцян о том, что не уехал: «Немного расстроился. Считаю, заслужил шанс играть в Европе»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян высказался о том, что не смог уехать в Европу минувшим летом.

– Ты так и не уехал в Европу, хотя вероятность была довольно высокой. Не разочарован?

– Трудно сказать, что я разочарован. Но я, конечно же, немного расстроился. Потому что я считаю, что я заслужил этот шанс играть в Европе.

Но сейчас я в «Краснодаре», и все мои мысли здесь, с командой. Впереди очень важный сезон. Мы будем продолжать работать и биться за чемпионство. И я сделаю все, чтобы у меня был еще один шанс, – сказал полузащитник «Краснодара».

Статистику 23-летнего полузащитника, который забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах Мир РПЛ, можно найти здесь.

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22 комментария

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Данил Луговский
Ответ Wiley Fox
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А что выиграл Кейн? Что за логика. Если команда не выигрывает титулы, это не значит что игрок не заслуживает. Немного прокачай логику
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Никита Самарин
Всё будет (ни зимой, так следующем летом), главное продолжай демонстрировать высокий уровень футбола.
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Green grass
Он бы явно усилил нынешний Аякс
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Akhor100
Надо продолжать расти и будут еще варианты, даже получше чемпионата Голландии. Во Францию, Испанию вполне реально из РПЛ уехать, как показывает практика. Так что расстраиваться не из-за чего.
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Magmi
Ответ Wiley Fox
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Ответ противоречит твоему же первому посту. Что в этих командах выиграл Кейн?
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Magmi
Ответ Wiley Fox
С каких пор Золотая бутса не трофей для игрока? Игра в финале ЛЧ и ЧМ недостижимой мечтой для российских деревьев остаётся навсегда
Еще раз задаю твой же вопрос из первого поста: а что с ним выиграли Тоттенхэм и сборная Англии? Ведь именно по твоей логике мерилом трансферного потенциала игрока являются трофеи клуба
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Noxxx Leon
Ответ Green grass
Он бы явно усилил нынешний Аякс
В следующем сезоне кто покруче придет
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Артем Гладских
Сперцян, красавчик! не передивай, еше получишь шанс ппоявить себя в футболе)
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Carlton Palmer
Он же сам говорил,что только в Аякс хочет.
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AlbertDav
Если выиграет Краснодар чемпионат, а он будет играть ключевую роль, то летом будет хватать покупателей и ценник 20+ устроит всех. Без отмазок Аякса, ведь у Реал Сосьедада нашлась возможность. Просто Сперцяну нужен еще один сезон на высоком уровне
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Adjusted
Ответ Алексей Ненахов
Галицкому ?
Совету директоров Аякса.
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