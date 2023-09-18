Сперцян о том, что не уехал: «Немного расстроился. Считаю, заслужил шанс играть в Европе»
Эдуард Сперцян высказался о том, что не смог уехать в Европу минувшим летом.
– Ты так и не уехал в Европу, хотя вероятность была довольно высокой. Не разочарован?
– Трудно сказать, что я разочарован. Но я, конечно же, немного расстроился. Потому что я считаю, что я заслужил этот шанс играть в Европе.
Но сейчас я в «Краснодаре», и все мои мысли здесь, с командой. Впереди очень важный сезон. Мы будем продолжать работать и биться за чемпионство. И я сделаю все, чтобы у меня был еще один шанс, – сказал полузащитник «Краснодара».
Статистику 23-летнего полузащитника, который забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах Мир РПЛ, можно найти здесь.
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