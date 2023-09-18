Тикнизян о Дзюбе: «У «Локо» есть «дзюбозависимость», Артем – яркая личность и хороший центрфорвард. Его форма во многом влияет на игру»
Наир Тикнизян считает, что игра «Локомотива» зависит от Артема Дзюбы.
– Когда у Дзюбы идет игра, то «Локомотив» побеждает. Насколько он значимый игрок для команды?
– Я неоднократно говорил, что Дзюба очень важный игрок для нашей команды. Действительно, у нас есть «дзюбозависимость». Он очень яркая личность, хороший центральный форвард. Во многом его форма влияет на нашу игру, и отчасти так и есть, что побеждаем, когда у него идет игра.
– В этом сезоне часто менялась пара центральных защитников, тебе как защитнику это не мешает в игре? С кем удобнее играть больше?
– Это нормальный процесс. Мне со всеми удобно играть, это вопрос привычки уже. Но в последних четырех играх в РПЛ пара защитников Фассон – Морозов не менялась, – сказал защитник «Локомотива».
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