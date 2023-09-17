«Извини, нам запретили». Дзюба и Магкеев отказались общаться с болельщиками и прессой у стадиона «Локо»
Артем Дзюба не стал общаться с болельщиками и прессой у стадиона «Локомотива».
После поражения от «Оренбурга» (0:2) форвард после просьбы дать комментарии сел в машину со словами «Извини, нам запретили».
Защитник железнодорожников Станислав Магкеев тоже не смог ответить на вопрос журналистов о восстановлении после травмы.
«Нам нельзя общаться», – сказал футболист напротив VIP-входа около парковки на «РЖД Арене».
В августе Дзюба был дисквалифицирован на 2 матча условно за угрозу «засунуть телефон в одно место» журналисту «РБ Спорт» и оштрафован на 50 тысяч рублей.
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Нам запретили говорить, но я могу ответить на ваши вопросы.
Ай, нельзя же, только после следующей игры можно!)