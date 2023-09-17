«Извини, нам запретили». Дзюба и Магкеев отказались общаться с болельщиками и прессой у стадиона «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики Оренбург Станислав Магкеев Футбол

Артем Дзюба не стал общаться с болельщиками и прессой у стадиона «Локомотива».

После поражения от «Оренбурга» (0:2) форвард после просьбы дать комментарии сел в машину со словами «Извини, нам запретили».

Защитник железнодорожников Станислав Магкеев тоже не смог ответить на вопрос журналистов о восстановлении после травмы.

«Нам нельзя общаться», – сказал футболист напротив VIP-входа около парковки на «РЖД Арене».

В августе Дзюба был дисквалифицирован на 2 матча условно за угрозу «засунуть телефон в одно место» журналисту «РБ Спорт» и оштрафован на 50 тысяч рублей.

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10 комментариев

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sokolglazov
какой Дзюбинатор вежливый оказывается может быть
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6tspey7tb5
Если бы Дзюба забил, ответ был бы таков
Нам запретили говорить, но я могу ответить на ваши вопросы.
+20
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dudufufu
Дзюбе всегда «запрещают», когда он ничего на поле не показывает
+7
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dreamstep
Слишком вежливо для дзюбы.
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Yujanin
ну журналюги получили то что хотели
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.ru
Дзюба и Магкеев, болельщикам и прессе: Можете пользоваться своими телефонами и дальше...
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pav11k
Это что-то новенькое
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Nik Yeremich
Генич зарядил на победу Оренбурга?
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Клирик
А если молча кому-то телефон засунуть?)
Ай, нельзя же, только после следующей игры можно!)
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