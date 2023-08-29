Дзюба назвал Тикнизяна «самым отмороженным футболистом РПЛ». Наир прошел мимо него с колонкой, из которой играл «Сиреневый туман» Владимира Маркина

Артем Дзюба в шутку назвал Наира Тикнизяна самым отмороженным игроком Мир РПЛ.

После матча 6-го тура с «Сочи» (1:0) ответил на вопрос, нравится ли ему музыка в раздевалке. В это время оттуда вышел с колонкой в руках, из которой звучала песня Владимира Маркина «Сиреневый туман».

«Музыка мне нравится. Тика забавный. Самый отмороженный футболист , мне кажется. В хорошем смысле», – сказал Дзюба.

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