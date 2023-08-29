Дзюба назвал Тикнизяна «самым отмороженным футболистом РПЛ». Наир прошел мимо него с колонкой, из которой играл «Сиреневый туман» Владимира Маркина
Артем Дзюба в шутку назвал Наира Тикнизяна самым отмороженным игроком Мир РПЛ.
После матча 6-го тура с «Сочи» (1:0) Дзюба ответил на вопрос, нравится ли ему музыка в раздевалке. В это время оттуда вышел Тикнизян с колонкой в руках, из которой звучала песня Владимира Маркина «Сиреневый туман».
«Музыка мне нравится. Тика забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле», – сказал Дзюба.
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О нравы...
ну и вкусы же у них там...