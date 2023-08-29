Дзюба назвал Тикнизяна «самым отмороженным футболистом РПЛ». Наир прошел мимо него с колонкой, из которой играл «Сиреневый туман» Владимира Маркина

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Наир Тикнизян Футбол

Артем Дзюба в шутку назвал Наира Тикнизяна самым отмороженным игроком Мир РПЛ.

После матча 6-го тура с «Сочи» (1:0) Дзюба ответил на вопрос, нравится ли ему музыка в раздевалке. В это время оттуда вышел Тикнизян с колонкой в руках, из которой звучала песня Владимира Маркина «Сиреневый туман».

«Музыка мне нравится. Тика забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле», – сказал Дзюба.

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5 комментариев

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Фут.Боль
Тики слушает музыку только связанную с паровозами)
+2
0
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lokoball
Ответ Очки Дани Алвеса
Ой, а что это, был какой-то интересный вопрос? Или король дает интервью только после удачных игр?
Это было интервью клубному ТВ, неинтересный пользователь
+5
-4
+1
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catcher69
О времена !!!!!!!!!
О нравы...
ну и вкусы же у них там...
0
0
0
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charly_54
Ответ Очки Дани Алвеса
Ой, а что это, был какой-то интересный вопрос? Или король дает интервью только после удачных игр?
Даёт интервью когда хочет
+2
-2
0
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