Судья Федоров – защитнику «Оренбурга» о борьбе с Дзюбой: «Не трогай его, у него второй майки нет»

Судья попросил игроков «Оренбурга» больше не портить футболку Артему Дзюбе.

В середине первого тайма форвард пожаловался Артуру Федорову на порванную футболку и затем разорвал ее до конца.

Спустя несколько минут рефери обратился к защитнику и попросил вести себя осторожнее в борьбе с нападающим «Локомотива».

«Не трогай его, у него второй майки нет», – сказал Федоров.

«Локомотив» не умеет атаковать без Дзюбы – зависимость от него запредельна

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