Судья Федоров – защитнику «Оренбурга» о борьбе с Дзюбой: «Не трогай его, у него второй майки нет»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия судьи Оренбург игровая форма Матиас Перес II Футбол

Судья попросил игроков «Оренбурга» больше не портить футболку Артему Дзюбе.

В середине первого тайма форвард пожаловался Артуру Федорову на порванную футболку и затем разорвал ее до конца.

Спустя несколько минут рефери обратился к защитнику Матиасу Пересу и попросил вести себя осторожнее в борьбе с нападающим «Локомотива».

«Не трогай его, у него второй майки нет», – сказал Федоров.

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11 комментариев

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Пашка Донофф
Наверно третьей? Во второй он играет. Но эпизод в трансляции реально забавным получился))
+10
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+10
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Артем Гладских
Ответ Gravdaar Iyaad
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почему? прикольная, интересная новость.
+3
0
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Артем Гладских
забавный эпизод.
+2
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Фут.Боль
Лучший момент первого тайма.
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Пашка Донофф
Наверно третьей? Во второй он играет. Но эпизод в трансляции реально забавным получился))
Второй запасной
+1
0
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Gravdaar Iyaad
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Mixos Demid
Когда Дзюба рвал на себе майку, он представлял, что это делает Лёня!
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NOOhr
Не трогай его законтачишься)))
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interested
Недостойная реакция судьи: он не шутить поставлен. (
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Artie Bukko
Ответ Артем Гладских
почему? прикольная, интересная новость.
интересно было бы посмотреть, что будут делать, если Дзюбе порвут все комплекты))) играть в чужой)?
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Артем Гладских
Ответ Artie Bukko
интересно было бы посмотреть, что будут делать, если Дзюбе порвут все комплекты))) играть в чужой)?
наверно])))))
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