Судья Федоров – защитнику «Оренбурга» о борьбе с Дзюбой: «Не трогай его, у него второй майки нет»
Судья попросил игроков «Оренбурга» больше не портить футболку Артему Дзюбе.
В середине первого тайма форвард пожаловался Артуру Федорову на порванную футболку и затем разорвал ее до конца.
Спустя несколько минут рефери обратился к защитнику Матиасу Пересу и попросил вести себя осторожнее в борьбе с нападающим «Локомотива».
«Не трогай его, у него второй майки нет», – сказал Федоров.
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