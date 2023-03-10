Ткаченко о том, что изменит ситуацию с отказом клубов Европы от россиян: «Отъезд Кузяева, лучшего российского футболиста. Не верю, что им не заинтересуются середняки топ-лиг»

Теги Зенит премьер-лига Россия Sports.ru Герман Ткаченко Эйпен Далер Кузяев агенты Александр Филин Футбол

Герман Ткаченко рассказал, что может изменить отношение к российским игрокам на европейском рынке.

Ранее глава компании ProSports Management заявил, что многие европейские клубы отказываются от трансферов российских футболистов из-за политической ситуации. 

– Мне кажется, у нас все-таки сохранилась основа для того, чтобы это изменить – и это не связано с политикой. На улицах не чувствуется русофобии. Должно произойти что-то знаковое – и мы посмотрим на реакцию европейцев.

– Что-то знаковое – это что?

– Что-то чуть заметнее зимнего перехода Александра Филина в бельгийский «Эйпен». Возможно, это уже маленький шаг к переменам, но я говорю о другом – летнем отъезде Далера Кузяева, лучшего российского футболиста.

Тут все может сложиться: у Далера очень высокий уровень, он становится свободным агентом, у него уже точно не космические запросы. Я не верю, что им не заинтересуются клубы из середины таблиц топовых лиг.

То, что за Кузяева не придется платить, освобождает его потенциальный клуб от сложностей с переводами, но это лишь технический момент. Кузяев и в «Зените», и без «Зенита» – российский игрок, – сказал Ткаченко в интервью Sports.ru.

«Клуб не может сказать агенту: «Ты мне предложил дерьмо, поэтому ты виноват». Интервью Германа Ткаченко

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26 комментариев

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Wiley Fox
Укуренный

Кузяев возрастное днище, который до Газпрома не забил ни гола
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Андрей Долгов
Филин украинец
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antitoxic
Ответ Игорь Волков
Лучший российский футболист на текущий момент - это Пеняев, кузяев же это посредственность из посредственности. Коваленко его не только заменит, а также ещё и существенно усилит команду
«Пеняев» и Коваленко на данный момент перспективная молодежь, но лучшими их называть рано. Кузяев состоявшийся игрок, профессионален, универсален и стабилен, закрывает спокойно несколько позиций и среди Россиян в РПЛ действительно один из лучших на данный момент, называть его посредственностью это конечно верх аналитики)
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razoblachitel
Ответ Gaiar
А что не так? Разве Далер не лучший русский в РПЛ?
Герман, перелогинься
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Slavnov
какой дурак назвал этого бегунка лучшим...какие топ чемпионаты,его за ролтон в прошлом году никто не взял,сейчас он старше еще стал,турция максимум...
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no_one_perfect
Сегодня новость пришла что Акинфеев в списке лучших 50 вратарей за последние 35 лет мирового футбола, а ты называешь кузяева лучшим российским футболистом…
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Игорь Рыжков
Ответ Игорь Волков
Лучший российский футболист на текущий момент - это Пеняев, кузяев же это посредственность из посредственности. Коваленко его не только заменит, а также ещё и существенно усилит команду
Пиняев это пока даже не середнячок. Его максимум пока это пару раз обыграть кого-то на фланге и в сми по этому поводу поднять восторженные вздохи. А по факту у него гнет ни голов, ни голевых передач. Просто бегунок по флангу.
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Игорь Рыжков
Ответ MagicWithoutBorders
А Малком и Клаудиньо разве не лучшие российские игроки?))
Ну эти воспитанники российского футбола не его клиенты. Поэтому про них он умолчал.
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Игорь Рыжков
Помнится Кузяев в лучшие свои годы никуда так и не уехал, и то же бесплатно. Сейчас он тем более не будет востребован. Он середнячок по уровню команд из топ-5 чемпионатов. В средний клуб условной Испании он не пойдет, так как там зп ниже чем в Зените раза в 3. А ЕК так же нет...А в более менее сильном клубе он не нужен никому...
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Gaiar
Ответ Старина Шимус
Разве Далер русский?
Российский, но сути вопросы это не отменяет. Ну и не думаю, что он не считает себя русским
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А я ясные дни оставляю себе
Кузяев настолько лучший футболист страны, что я все время думал, что он играет за туркменов или узбеков.
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Чиф
это точно, что он лучший?
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Ole Gunor
Любые так называемые скромные запросы Кузяева являются "скромными" по меркам Зенита. Не один клуб даже из середины таблицы топ5 его запросы не потянет и близка, раза так в два, да и незачем им все это. Это не игрок с именем, на которого хотя бы ходить будут, да и адаптация сомнительна будет с человеком, который даже языка судя по всему никакого не знает.
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Старина Шимус
Ответ Gaiar
А что не так? Разве Далер не лучший русский в РПЛ?
Разве Далер русский?
+6
-2
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Gaiar
Ответ bold
Какой отъезд в 30 лет , какой середняк из топ-лиг его подпишет ?) сказки у Малахова рассказывайте
Футбол может начнете глазами смотреть?
+5
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Gaiar
Ответ melmi
Хвалит своего клиента . А чего вы ожидали ? Не похвалишь -не поедешь
А что не так? Разве Далер не лучший русский в РПЛ?
+6
-7
-1
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Фут.Боль
Его Алавес 3 года назад свободным не взял. А сейчас почему должны брать, непонятно. Далеру почти 30 уже. Реальным выглядит только чемпионат Турции.
+12
-1
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bold
Какой отъезд в 30 лет , какой середняк из топ-лиг его подпишет ?) сказки у Малахова рассказывайте
+8
-3
+5
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Игорь Волков
Лучший российский футболист на текущий момент - это Пеняев, кузяев же это посредственность из посредственности. Коваленко его не только заменит, а также ещё и существенно усилит команду
+2
-5
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блокад блокадыч
Ответ MagicWithoutBorders
А Малком и Клаудиньо разве не лучшие российские игроки?))
АХАХАХАХХААХХА, как смешно, всю жизнь теперь так шутить будете наверное
+3
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utsh44psmr
Ответ MagicWithoutBorders
А Малком и Клаудиньо разве не лучшие российские игроки?))
Вот-вот, доморощенные
+2
-2
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utsh44psmr
Во чешет
+3
-2
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Ишби-Эрра
Легко. Не напрашиваться в клубы которые играют в чемпионатах которые на три головы выше чемпионата России.
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melmi
Хвалит своего клиента . А чего вы ожидали ?
Не похвалишь -не поедешь
+10
-3
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Ярик01
Что он несёт
+2
-2
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