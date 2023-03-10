Ткаченко о том, что изменит ситуацию с отказом клубов Европы от россиян: «Отъезд Кузяева, лучшего российского футболиста. Не верю, что им не заинтересуются середняки топ-лиг»

рассказал, что может изменить отношение к российским игрокам на европейском рынке.

Ранее глава компании ProSports Management заявил, что многие европейские клубы отказываются от трансферов российских футболистов из-за политической ситуации.

– Мне кажется, у нас все-таки сохранилась основа для того, чтобы это изменить – и это не связано с политикой. На улицах не чувствуется русофобии. Должно произойти что-то знаковое – и мы посмотрим на реакцию европейцев.

– Что-то знаковое – это что?

– Что-то чуть заметнее зимнего перехода в бельгийский « ». Возможно, это уже маленький шаг к переменам, но я говорю о другом – летнем отъезде , лучшего российского футболиста.

Тут все может сложиться: у Далера очень высокий уровень, он становится свободным агентом, у него уже точно не космические запросы. Я не верю, что им не заинтересуются клубы из середины таблиц топовых лиг.

То, что за Кузяева не придется платить, освобождает его потенциальный клуб от сложностей с переводами, но это лишь технический момент. Кузяев и в «Зените», и без « » – российский игрок, – сказал Ткаченко в интервью Sports.ru.

«Клуб не может сказать агенту: «Ты мне предложил дерьмо, поэтому ты виноват». Интервью Германа Ткаченко