Рахимов о судействе в матче с «Зенитом»: «Даку убегает, его хватали за майку, но даже не дали свистка. Этот момент мог быть ключевым. Еще несколько эпизодов было таких»
Рашид Рахимов оценил судейство в матче Мир РПЛ «Рубин» – «Зенит» (0:3).
– Можете дать комментарий по судейству? Свистки были в обе стороны.
– Наверное, они были в обе стороны, но те, которые определили: голевой момент – Даку убегает, его хватали за майку, но даже не дали свистка. Отсюда возникает вопрос. Этот момент мог быть ключевым. Еще несколько эпизодов было таких. Отсюда у меня были возмущения.
Но я не говорю, что это главное в нашем поражении. Мы должны находить свои ошибки. Впереди мы должны были доводить даже при счет 0:3, – сказал главный тренер «Рубина».
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.
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Или этого абаскаль покусал? Желтая карточка сломала игру :)
А вот 100% удаление Кабутова, которое судья предпочёл не заметить, могло повлиять на итоговый результат. Но об этом ревнитель справедливого судейства Рахимов рот не открывает.
Он понимает, что московская пресса радостно подхватит любой гон в сторону Зенита, вот и старается. Проиграл на футбольном поле, взамен хочет победить в прессе.
Потом показали повтор. Сам Даку вцепился Эраковичу в футболку и тащит его за собой не отпуская.
Так что Рашидик, нет.
А еще был второй фол сзади по ногам убегающему Изидору от Кабутова и это была вторая желтая
Но сыкло со свистком побоялся показывать
Рахитка смешной, будет на матч тв опять чушь пороть в обидете на ФК Зенит
Рашид скоро на матч тв вернётся.
Тут вижу, там не вижу, здесь в уме долумал, а тут и вовсе рыбу заворачивал
В 30 метрах от ворот, при счёте 0-1, когда Даку тоже снимал майку с Эраковича?
Какие еще "ключевые" моменты увидел мэтр?
Может аут на 47 не в ту сторону?
Зотов и Кабутов вполне могли не доиграть матч за вторые жк, которые не показаны