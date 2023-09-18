Рахимов о судействе в матче с «Зенитом»: «Даку убегает, его хватали за майку, но даже не дали свистка. Этот момент мог быть ключевым. Еще несколько эпизодов было таких»

Рашид Рахимов оценил судейство в матче Мир РПЛ «Рубин» – «Зенит» (0:3).

– Можете дать комментарий по судейству? Свистки были в обе стороны.

– Наверное, они были в обе стороны, но те, которые определили: голевой момент – убегает, его хватали за майку, но даже не дали свистка. Отсюда возникает вопрос. Этот момент мог быть ключевым. Еще несколько эпизодов было таких. Отсюда у меня были возмущения.

Но я не говорю, что это главное в нашем поражении. Мы должны находить свои ошибки. Впереди мы должны были доводить даже при счет 0:3, – сказал главный тренер « ».

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

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