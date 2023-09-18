Рахимов о судействе в матче с «Зенитом»: «Даку убегает, его хватали за майку, но даже не дали свистка. Этот момент мог быть ключевым. Еще несколько эпизодов было таких»

Теги Зенит Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия судьи Мирлинд Даку Рафаэль Шафеев Футбол

Рашид Рахимов оценил судейство в матче Мир РПЛ «Рубин» – «Зенит» (0:3).

– Можете дать комментарий по судейству? Свистки были в обе стороны.

– Наверное, они были в обе стороны, но те, которые определили: голевой момент – Даку убегает, его хватали за майку, но даже не дали свистка. Отсюда возникает вопрос. Этот момент мог быть ключевым. Еще несколько эпизодов было таких. Отсюда у меня были возмущения.

Но я не говорю, что это главное в нашем поражении. Мы должны находить свои ошибки. Впереди мы должны были доводить даже при счет 0:3, – сказал главный тренер «Рубина».

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

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34 комментария

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Juran
Он не смотрел этот момент в записи чтоли? Там полностью обоюдная борьба с нарушением правил с обоих сторон.
Или этого абаскаль покусал? Желтая карточка сломала игру :)
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fil_spb
У Абаскаля появился конкурент. Ключевое якобы нарушение на 10 минуте в 40 метрах от ворот, там где даже нарушения не было, так как руками соперники действовали обоюдно.

А вот 100% удаление Кабутова, которое судья предпочёл не заметить, могло повлиять на итоговый результат. Но об этом ревнитель справедливого судейства Рахимов рот не открывает.
+40
-6
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Celsius
Ответ Juran
Он не смотрел этот момент в записи чтоли? Там полностью обоюдная борьба с нарушением правил с обоих сторон. Или этого абаскаль покусал? Желтая карточка сломала игру :)
"абаскаль покусал?"
Он понимает, что московская пресса радостно подхватит любой гон в сторону Зенита, вот и старается. Проиграл на футбольном поле, взамен хочет победить в прессе.
+29
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Cst Cap
Поддержу. Кабутов и Зотов наиграли на удаления. Судья не должен пропускать такую грубую игру. Но он пожалел хозяев. А Рахимов махал руками из-за аутов даже, и даже тогда, когда не был прав. Скоро снова будет экспертить среди телепузиков МатчТВ.
+19
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Ryan T.
В динамике сначала показалось, что очевидный фол.
Потом показали повтор. Сам Даку вцепился Эраковичу в футболку и тащит его за собой не отпуская.
Так что Рашидик, нет.
+18
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Juran
Ответ Штаны Габора Кирая
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Опа проснулись апологеты «желтая карточка сломала игру))))»
+15
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Кирилл.С-Пб
Там ещё в первом они должны были минус один играть. Рашитик не весь матч видел?)
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Stanislav Cherchesov
Рубин назначил Рахимова - этот момент может стать ключевым в плохом смысле.
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Катя_СПб
Ответ Vadyan_chel1994
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И итог оказался плачевен - всего-то КУЕФА, а не ЛЧ
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SMART789
Страхиня держал потому что Даку его держал точь в точь также

А еще был второй фол сзади по ногам убегающему Изидору от Кабутова и это была вторая желтая

Но сыкло со свистком побоялся показывать

Рахитка смешной, будет на матч тв опять чушь пороть в обидете на ФК Зенит
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Причёска Бэйла
Надоели эти клоуны. Проиграли из-за судейства по-любому)
Рашид скоро на матч тв вернётся.
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Дмитрий9779
Хватали за майки друг друга,это видно на повторах,а вот почему не было второй ЖК Кабутову,да и вообще нарушения,вопрос.Зотов Мантуана у углового отварил+потом получил ЖК,Рубин должен был вдевятером заканчивать.
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ТрактоПоктер
Ответ Кирилл.С-Пб
Там ещё в первом они должны были минус один играть. Рашитик не весь матч видел?)
Избирательное зрение)
Тут вижу, там не вижу, здесь в уме долумал, а тут и вовсе рыбу заворачивал
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schwein
Ответ Vadyan_chel1994
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Напомню вам, что гегемон в Европе стабильно набирал больше всех очков, в отличие от забитых газпромовским судейством несчастных клубов.
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L.A.S_Vegas_777_
Зарема, мы тебя узнали 😆😆😆
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Виталик Украинский
Физруков понесло.... От создателей: "ЖК на 10 минуте сломала игру".
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Сергей Жарковский
А почему Рахимов не сказал что игру испортил судья, показавший ему жёлтую карточку?
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Hong Kil
Рахимов косплеит Абоскаля
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okkervil
А если посмотреть на ручонки Даку, где они были ? Захватик то был взаимным....
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Виталик Украинский
Запущенный физруками всемирный плач:"судья не даёт играть..., судья посадил игроков на карточки..." несколько видоизменился и сейчас выглядит так""почему судья позволяет играть сопернику?".
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Baobabb forever
Это был ключевой момент?
В 30 метрах от ворот, при счёте 0-1, когда Даку тоже снимал майку с Эраковича?
Какие еще "ключевые" моменты увидел мэтр?
Может аут на 47 не в ту сторону?
Зотов и Кабутов вполне могли не доиграть матч за вторые жк, которые не показаны
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sd4fmwrvz8
Рахимову место среди экспертов на матч тв осталось интересно?а то там места застолбили давно быстровы да радимовы всякие
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Andrey Bokov
что касается данного момента, что описывает Рахимов, то фол там безусловно был. Это как минимум штрафнорй, по хорошему, по правилам,- это еще и ЖК. Это пишет болела Зенита. Я тоже в трансляции этот момент отметил сразу. Что не отменяет того, что Рубин играл по заветам Ростова, Факела и Динамо М: "10 минут жестко , потом в кость". Но ЖК там и правда была. И это не тот момент, что обсуждают все на ветке. Это минут за 5 до этого было
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Александр Жердин
Ответ Валерий Глубокий
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3-1 на вашей же Открывашке. А ты всё ерепенишься.
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Tydeus
Ответ Juran
Он не смотрел этот момент в записи чтоли? Там полностью обоюдная борьба с нарушением правил с обоих сторон. Или этого абаскаль покусал? Желтая карточка сломала игру :)
Мне, кстати, понравилось, что судья этот момент не свистнул – и всем видом показал обоим игрокам, что нужно играть, потому что там обоюдно друг друга за футболки и не только держали.
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