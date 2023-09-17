Смородская об Изидоре: «Как можно конкуренту сделать такой подарок? Он забил за «Зенит» в 1-м матче, а «Локо» проигрывает «Оренбургу». Понять логику невозможно»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Ульянов Ольга Смородская Михаил Галактионов Вильзон Изидор Футбол

Ольга Смородская раскритиковала решение отпустить Вильзона Изидора в «Зенит».

«Локомотив» отдал Изидора в «Зенит», и там он забил в первом же матче, а сам «Локомотив» проигрывает «Оренбургу». Понять логику невозможно.

Но тут вопрос в том, что Изидор не хотел играть за «Локомотив». Я думаю, что это вынужденная продажа. Когда футболист не хочет играть, с ним ничего не сделаешь.

Я все думаю, как можно было конкуренту сделать такой подарок? Чем они думают? Ульянов, Галактионов – все там хороши.

В «Локомотиве» явно тяжелый кризис. Видно по игре. «Оренбург» не та команда, которую нельзя победить», – сказала бывший президент «Локомотива».

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13 комментариев

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rigobersong
Зенит и Локомотив такие же конкуренты как МС и Лутон:))
+39
-10
+29
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Доктор Верховцев
Конкуренту?! )))) Ха-ха-ха!!!
+11
-3
+8
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ElijahVol
Ольга Юрьевна, они просто не поняли до конца, где там пошире надо, где поуже…)
+8
-2
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Геннадий Туник
Изидор ушел не к конкуренту,а в более сильную команду на повышение.
+8
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Назар Игорь
Дзюбе надо играть в футбол, а не сниматься в рекламе Мегафона и в шоу со Слуцким.
+4
-1
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artemuk
Ну так тем денежку хорошую дали, + Изидор, думаю, сам захотел в чемпионскую команду, а откажись они, потеряли бы и деньги и мотивированного игрока, проходили уже…
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Архитектор Мендисабаль
Зачем им Изидор, ведь у них есть Сарвели и Сулейманов...
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Циник Петербургский
Если я правильно понял логику менеджмента Локо в этом трансфере, они постарались получить деньги за футболиста, которого могли потерять бесплатно.
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Groznyi2024
Ответ rigobersong
Зенит и Локомотив такие же конкуренты как МС и Лутон:))
Это в топ)
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Михаил Савченко
Ответ Назар Игорь
Дзюбе надо играть в футбол, а не сниматься в рекламе Мегафона и в шоу со Слуцким.
А ты можешь с 9 до 18 каждый день ходить на работу, а после работы один раз за неделю поработать ещё час? Ну вот и футболисты могут.
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ltkmaby
Ответ artemuk
Ну так тем денежку хорошую дали, + Изидор, думаю, сам захотел в чемпионскую команду, а откажись они, потеряли бы и деньги и мотивированного игрока, проходили уже…
Дело не в этом, что нужно делать, чтобы игрок пытался свалить из клуба хоть куда, лишь бы уйти.
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