Смородская об Изидоре: «Как можно конкуренту сделать такой подарок? Он забил за «Зенит» в 1-м матче, а «Локо» проигрывает «Оренбургу». Понять логику невозможно»
Ольга Смородская раскритиковала решение отпустить Вильзона Изидора в «Зенит».
«Локомотив» отдал Изидора в «Зенит», и там он забил в первом же матче, а сам «Локомотив» проигрывает «Оренбургу». Понять логику невозможно.
Но тут вопрос в том, что Изидор не хотел играть за «Локомотив». Я думаю, что это вынужденная продажа. Когда футболист не хочет играть, с ним ничего не сделаешь.
Я все думаю, как можно было конкуренту сделать такой подарок? Чем они думают? Ульянов, Галактионов – все там хороши.
В «Локомотиве» явно тяжелый кризис. Видно по игре. «Оренбург» не та команда, которую нельзя победить», – сказала бывший президент «Локомотива».
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