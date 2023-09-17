Смородская об Изидоре: «Как можно конкуренту сделать такой подарок? Он забил за «Зенит» в 1-м матче, а «Локо» проигрывает «Оренбургу». Понять логику невозможно»

Ольга Смородская раскритиковала решение отпустить Вильзона Изидора в «Зенит».

« » отдал Изидора в «Зенит», и там он забил в первом же матче, а сам «Локомотив» проигрывает « ». Понять логику невозможно.

Но тут вопрос в том, что не хотел играть за «Локомотив». Я думаю, что это вынужденная продажа. Когда футболист не хочет играть, с ним ничего не сделаешь.

Я все думаю, как можно было конкуренту сделать такой подарок? Чем они думают? Ульянов, – все там хороши.

В «Локомотиве» явно тяжелый кризис. Видно по игре. «Оренбург» не та команда, которую нельзя победить», – сказала бывший президент «Локомотива».

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