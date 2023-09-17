«Спартак» не собирается подписывать свободных агентов: «Трансферная кампания завершена»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Олег Малышев Футбол

«Спартак» не планирует новых подписаний этой осенью.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Олег Малышев.

Трансферное окно в Мир РПЛ закрылось 14 сентября, но в ближайшие две недели клубы смогут подписывать игроков на правах свободных агентов.

«Думаю, «Спартак» не будет подписывать свободных агентов в ближайшие дне недели.

Трансферная кампания завершена», – сказал Малышев.

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9 комментариев

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Leon9
Ответ Nik Yeremich
25 млн потратили.... куда ещё трансферы?
Как куда, ещё по 25 надо двоих,в нападении Мелешин🤣🤣🤣🤣
В опорной Умяров🤣🤣🤣🤣
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Vasyamarch91
То есть второй нападающий - Мелешин. Сильно)
+5
-2
+3
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Дядя ТУРА
Ответ Kit Belleu
Свободные это не кому не нужные игроки.Все правильно,жизнь научила.
Месси был свободным игроком. 2 раза причем))
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Кузбасс
Герасиму премию выписали за блестяще проведенную трансферную кампанию?
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Артур Межаков
Не спеши.....
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