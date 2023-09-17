«Спартак» не собирается подписывать свободных агентов: «Трансферная кампания завершена»

«Спартак» не планирует новых подписаний этой осенью.

Об этом сообщил генеральный директор клуба .

Трансферное окно в Мир закрылось 14 сентября, но в ближайшие две недели клубы смогут подписывать игроков на правах свободных агентов.

«Думаю, « » не будет подписывать свободных агентов в ближайшие дне недели.

Трансферная кампания завершена», – сказал Малышев.

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