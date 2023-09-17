Гендиректор «Спартака» о призыве депутата давать деньги на СВО, а не на футбол: «Если будет такой закон, будем смотреть»

Теги Спартак премьер-лига Россия Государственная дума Советский спорт Политика деньги Олег Малышев Алексей Журавлев депутат Футбол

В «Спартаке» отреагировали на призыв направить деньги на СВО.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил: «Запретил бы бюджету и корпорациям содержать клубы. Пусть лишние деньги на СВО перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам».

«Посмотрим. Если будет такой закон, будем смотреть», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев

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36 комментариев

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Барыга блинами
Пускай депутат идёт лучше на СВО и детей с родственниками с собой заберёт.
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T622222
Ответ Барыга блинами
Пускай депутат идёт лучше на СВО и детей с родственниками с собой заберёт.
Он не может - они на мучении в Австрии живут так сказать среди гнили этой(
+45
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T622222
Журавлев пусть дочь из Австрии вернет на Родину!
+36
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Anthony Wrynn
это не тот Журавлев, который на федеральном канале поливает грязью всех и вся, оскорбляя всех кого нужно, хваля Кремль и даже орет на ведущих?
нашли кого слушать, его в больницу надо отправить, там у человека с психикой проблемы
+21
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garryking
Ответ Anthony Wrynn
это не тот Журавлев, который на федеральном канале поливает грязью всех и вся, оскорбляя всех кого нужно, хваля Кремль и даже орет на ведущих? нашли кого слушать, его в больницу надо отправить, там у человека с психикой проблемы
Он еще рассуждал о том, как в Дании любой может изнасиловать черепаху!
+10
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+9
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Руслан Узденов
К сожалению, гендир Спартака, ввиду своей должности и публичности, не может ответить так, как ему хотелось бы.
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Кирилл.С-Пб
Какие же вы жополизы. Где СВО и где футбол??? На детский футбол, на сложные операции детям, на пенсии ветеранам футбола - да. Но на это...🤦
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Пикачу82
Ответ Anthony Wrynn
это не тот Журавлев, который на федеральном канале поливает грязью всех и вся, оскорбляя всех кого нужно, хваля Кремль и даже орет на ведущих? нашли кого слушать, его в больницу надо отправить, там у человека с психикой проблемы
Да, я видел как то это по ТВ, отморозок то еще!))) И такие люди у нас в Думе сидят!)))
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Красная стрела
Футболисты получают лишнего. Но проблема явно не в них. Премии менеджерам гос корпораций сократить не хотите?
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Serg101
Нельзя этого депутата на фронт забрить, в качестве примера и в назидание.
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Пикачу82
А может арестовать все счета семей депутатов и чиновников свыше 100 миллионов рублей и их недвижимость на Рублевке а деньги направить на СВО? Как на такое ответит депутат?
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Marat_NJL
Ответ Anthony Wrynn
это не тот Журавлев, который на федеральном канале поливает грязью всех и вся, оскорбляя всех кого нужно, хваля Кремль и даже орет на ведущих? нашли кого слушать, его в больницу надо отправить, там у человека с психикой проблемы
К счастью, передачи с его участием не смотрю, но точно слышал, что Мбаппе стоило бы его остерегаться)
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David Rigert
если Малышев это серьезно,то он дебил(медицинский термин, означающий лёгкую стадию олигофрении).
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Роман Комаров
пусть гос Дума подаст пример
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валя_стакан
Алексе́й Алекса́ндрович Журавлёв (род. 30 июня 1962, Воронеж) — Депутат. Первый заместитель председателя комитета Гос Думы по обороне.
Дочь Надежда Латшенбергер, гражданка Австрии. Постоянно проживает в Лондоне. Окончила университет Вестминстера.
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Anthony Wrynn
Ответ garryking
Он еще рассуждал о том, как в Дании любой может изнасиловать черепаху!
я не удивлен, ему в общество выходить опасно с его болезнью
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Мукунку хороший
Ответ T622222
Журавлев пусть дочь из Австрии вернет на Родину!
В Америку?)
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kreator.vvv
так пусть всю свою ЗП и накопления передаст на СВО..подаст пример так сказать
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David Rigert
Ответ Anthony Wrynn
это не тот Журавлев, который на федеральном канале поливает грязью всех и вся, оскорбляя всех кого нужно, хваля Кремль и даже орет на ведущих? нашли кого слушать, его в больницу надо отправить, там у человека с психикой проблемы
тот.
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Anthony Wrynn
Ответ Marat_NJL
К счастью, передачи с его участием не смотрю, но точно слышал, что Мбаппе стоило бы его остерегаться)
я тоже, но иногда, когда я в гостях у родственников пожилых, смотрю ради интереса как промывают мозги людям на таких передачах и мне становится плохо. Людей превращают в быдлорабов
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Александр Каретников
а если будет закон : о праве первой ночи для чиновников...
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Wiley Fox
А ещё дети героев СВО должны без экзаменов играть за клубы РПЛ
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iPatrick
Ответ Sobachkin
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Доложи куда следует 😏
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Artem Ka
Ответ Sobachkin
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У тебя мягкое с теплым перепутано. Спартак платит миллионы рублей налогов в бюджет - пусть эти деньги идут на СВО. Лукойл платит миллиарды рублей в бюджет. Почему они должны еще платит?
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Schiaff1no
Лучше уж пусть Зенит спонсируют всем скопом
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