Гендиректор «Спартака» о призыве депутата давать деньги на СВО, а не на футбол: «Если будет такой закон, будем смотреть»

В «Спартаке» отреагировали на призыв направить деньги на СВО.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил: «Запретил бы бюджету и корпорациям содержать клубы. Пусть лишние деньги на СВО перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам».

«Посмотрим. Если будет такой закон, будем смотреть», – сказал генеральный директор « » .

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