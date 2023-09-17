Гендиректор «Спартака» о призыве депутата давать деньги на СВО, а не на футбол: «Если будет такой закон, будем смотреть»
В «Спартаке» отреагировали на призыв направить деньги на СВО.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил: «Запретил бы бюджету и корпорациям содержать клубы. Пусть лишние деньги на СВО перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам».
«Посмотрим. Если будет такой закон, будем смотреть», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
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