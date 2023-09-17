Соболев – оскорбившему его и жену фанату: «Закусывай, когда водку пьешь. Либо обиженный по жизни, либо малолетка»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Александр Соболев Спорт-Экспресс Благотворительность Футбол

Александр Соболев ответил на грубость со стороны болельщика.

Нападающий «Спартака» вел эфир на своем канале на Twitch. Один из зрителей отправил Соболеву донат, в котором призвал его переходить в «Зенит», оскорбил футболиста и его жену.

«Ты когда дома водку пьешь, ты закусывай, ладно? В следующий раз, когда писать такое будешь. Закусывай просто и все.

Ты думаешь, что ты меня как-то этим задел что ли, дурачок? Иди водки налей и выпей еще. Может уснешь. Не буду тебе грубо отвечать.

Либо обиженный по жизни, либо малолетка. Чего с него взять? 300 рублей на благотворительность отправил – молодец. В этом плане молодец. Сделал доброе дело», – ответил Александр. 

Через несколько минут болельщик скинул еще один донат на сумму 300 рублей.

«Ладно, Сашка, извини, тупой я. Вот еще 300 рублей на благотворительность! Извини, внимание твое хотел, с победой», – написал зритель. 

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36 комментариев

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Батуа
новости, которые мы засоужили
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Олег Карпов
отстранение от футбольной деятельности на год будет?
+32
-2
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Честный контроль
Когда игрок ФКСМа и его фанат на одной волне. На волне пятиклассника.
+36
-7
+29
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Гамарджоба Генацвале
Судя по новости там был фаната Зенита.
фанат Зенита никогда бы не предложил Соболеву перейти в Зенит)
+19
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Шурик Шурик
Ответ Батуа
новости, которые мы засоужили
Спорц такую золотую жилу пропускает. Можно из каждого доната новость делать. Циркумфлекс обратный слэш циркумфлекс обратный слэш я собака ты собака я собака ты собака
+11
-1
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MstAndreev
Слишком много футбола в одной новости. Не вывезу)
+7
-1
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Клирик
Как всё это интересно, аж жуть..
+5
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Nik Yeremich
Сашка видимо после неудачных матчей Спартака тоже выпивает, но в отличие от пользователей, закусывает.
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rusichi
Как болельщики мы можем критиковать спортсменов, но ни в коем случае нельзя оскорблять!
+3
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PsichoEscape
Какой же он тугодум. Говорит, не задело, а сам отвечает. И фантазии хватает только про водку...
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Чемпион Людей
клубам стоит поработать со своими игроками насчет общения на личных стримах. очень мало кто сможет ни разу не подставиться
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ArnoNeputevy
Типичный ответ обиженного малолетки.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ArnoNeputevy
Типичный ответ обиженного малолетки.
Ну он же признался, что тупой. Понять и простить.
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Фантом
Ответ Вова Пупкин
А Соболь у нас оказывается ранимая личность?😂 Когда Соболь водку пьёт, он хоть сам закусывает? Не каждому человеку залезет в голову мысль хватать себя за яички, на футбольном поле.🤣🤣🤣
Ну вообще-то есть разница между тем, что можно сотворить во время матча на эмоциях, и тем, что получается в спокойной обстановке. Я не любитель Соболева, но в данном случае с ним можно только согласиться.
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Олег Сагайдачный
Соболев и эфир 👎
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Hong Kil
Нападающий «Спартака» вел эфир на своем гребном канале
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Вова Пупкин
Ответ Фантом
Ну вообще-то есть разница между тем, что можно сотворить во время матча на эмоциях, и тем, что получается в спокойной обстановке. Я не любитель Соболева, но в данном случае с ним можно только согласиться.
Какие эмоции? Соболь - от природы немного подлая личность и поведение на поле у него часто нестабильное. Вёл бы он себя порядочно, то и от фанатов к нему было бы отношение нормальное, без оскорблений. Хотя, как чисто футболист, так он реально неплохой.
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Алехин
Ответ PsichoEscape
Какой же он тугодум. Говорит, не задело, а сам отвечает. И фантазии хватает только про водку...
Конечно тугодум, ещё 300 рублей собрал не напрягаясь.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Честный контроль
Когда игрок ФКСМа и его фанат на одной волне. На волне пятиклассника.
Судя по новости там был фаната Зенита.
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LaffyTaffy
Ответ Chinafon2012
А что за эфиры он ведёт?Как посмотреть??
На твиче
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Chinafon2012
Ответ LaffyTaffy
На твиче
Ну это я понял.А что это?Как искать его?Я просто не знаю про это ничего.Просто на сайте твич пишешь: Соболев?
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Ktoto_V_Dome
Стрей 2.0?
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Pok_Toholo
Какой же тупой этот соболев
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Андрей Габдрахманов
Вот Дзюба бы всем отвечал кто оскорбляет его и его дорогую руку , на футбол точно времени не хватило))
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Сергей Галынский
"Не буду грубо отвечать"
Ответил Соболев
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