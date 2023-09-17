Соболев – оскорбившему его и жену фанату: «Закусывай, когда водку пьешь. Либо обиженный по жизни, либо малолетка»

Александр Соболев ответил на грубость со стороны болельщика.

Нападающий « » вел эфир на своем канале на Twitch. Один из зрителей отправил донат, в котором призвал его переходить в «Зенит», оскорбил футболиста и его жену.

«Ты когда дома водку пьешь, ты закусывай, ладно? В следующий раз, когда писать такое будешь. Закусывай просто и все.

Ты думаешь, что ты меня как-то этим задел что ли, дурачок? Иди водки налей и выпей еще. Может уснешь. Не буду тебе грубо отвечать.

Либо обиженный по жизни, либо малолетка. Чего с него взять? 300 рублей на благотворительность отправил – молодец. В этом плане молодец. Сделал доброе дело», – ответил Александр.

Через несколько минут болельщик скинул еще один донат на сумму 300 рублей.

«Ладно, Сашка, извини, тупой я. Вот еще 300 рублей на благотворительность! Извини, внимание твое хотел, с победой», – написал зритель.

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