Соболев – оскорбившему его и жену фанату: «Закусывай, когда водку пьешь. Либо обиженный по жизни, либо малолетка»
Александр Соболев ответил на грубость со стороны болельщика.
Нападающий «Спартака» вел эфир на своем канале на Twitch. Один из зрителей отправил Соболеву донат, в котором призвал его переходить в «Зенит», оскорбил футболиста и его жену.
«Ты когда дома водку пьешь, ты закусывай, ладно? В следующий раз, когда писать такое будешь. Закусывай просто и все.
Ты думаешь, что ты меня как-то этим задел что ли, дурачок? Иди водки налей и выпей еще. Может уснешь. Не буду тебе грубо отвечать.
Либо обиженный по жизни, либо малолетка. Чего с него взять? 300 рублей на благотворительность отправил – молодец. В этом плане молодец. Сделал доброе дело», – ответил Александр.
Через несколько минут болельщик скинул еще один донат на сумму 300 рублей.
«Ладно, Сашка, извини, тупой я. Вот еще 300 рублей на благотворительность! Извини, внимание твое хотел, с победой», – написал зритель.
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Ответил Соболев