У Мудрика нет результативных действий в 7 матчах подряд. Вингер ни разу не забил после перехода в «Челси»

У Михаила Мудрика нет результативных действий в 7 матчах подряд.

Вингер «Челси» вышел на матч с « » (0:0, второй тайм) в стартовом составе своей команды и был заменен на 63-й минуте. За время на поле он получил желтую карточку и не отличился результативными действиями.

У Мудрика нет голов и ассистов в 7 последних матчах за « » и сборные своей страны – главную и молодежную.

В последний раз он отличился результативными действиями в игре молодежной сборной против Франции в 1/4 финала Евро 2 июля (3:1), отдав голевой пас.

Отметим, что с момента перехода в «Челси» в январе этого года Мудрик ни разу не забивал за клуб и сборные.

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

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