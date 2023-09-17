У Мудрика нет результативных действий в 7 матчах подряд. Вингер ни разу не забил после перехода в «Челси»

Теги Челси Сборная Украины по футболу сборная Украины U-21 премьер-лига Англия Борнмут Михаил Мудрик Футбол

У Михаила Мудрика нет результативных действий в 7 матчах подряд.

Вингер «Челси» вышел на матч АПЛ с «Борнмутом» (0:0, второй тайм) в стартовом составе своей команды и был заменен на 63-й минуте. За время на поле он получил желтую карточку и не отличился результативными действиями. 

У Мудрика нет голов и ассистов в 7 последних матчах за «Челси» и сборные своей страны – главную и молодежную.

В последний раз он отличился результативными действиями в игре молодежной сборной Украины против Франции в 1/4 финала Евро 2 июля (3:1), отдав голевой пас. 

Отметим, что с момента перехода в «Челси» в январе этого года Мудрик ни разу не забивал за клуб и сборные.

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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68 комментариев

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Отец Абду
Сердце Челси, диспетчер Челси, легенда Челси, любимчик Спортса и Агент 0 0 7!
+100
-8
+92
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Антон Герасименко
Для чего про это дно постоянно писать???
+62
-5
+57
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rigobersong
Ничего страшного, еще год на адаптацию и талант раскроется!:))
+49
-14
+35
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Александр Белов
Глянул на состав, Силва, Стерлинг и 9 ноунеймов. И чего ждут от этой команды, команда уровня подвала АПЛ.
+33
-3
+30
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Александр Беляков
Лучше бы они за 15 взяли Кузяева)
+21
-1
+20
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Акира_1
Почему вы пишите об этом серядняке? Чем он заслужил отдельную новость? Его судьба - в конце сезона вернутся назад на Украину или в лучшем случае отправиться в аренду. Только сложно представить, кому он будет нужен в Европе даже в аренде.
+24
-4
+20
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werowolf-gears
Ответ Александр Белов
Глянул на состав, Силва, Стерлинг и 9 ноунеймов. И чего ждут от этой команды, команда уровня подвала АПЛ.
Чилвелл и Энцо тоже ноунеймы чтоли?
+20
-3
+17
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Ноно Гомес
ходячее посмещище...
+16
-2
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Timur Artemyev
деньги на войну играть не умеют
+13
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Rudenzik
Побьёт рекорд Чеха по сухим матчам, а вы дальше завидуйте хейтеры
+10
0
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Sadn Jutr
Почему бы им просто не использовать его как маскота? Пусть ходит вдоль поля и размахивает руками, заводит болельщиков-результат такой же будет.
+9
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9wkbc9rjcb
Вот если сравнить статистику Мудрика и нашего Заболотного (ЗЕ) ЗЕ это Месси.как то так….
+6
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Mikko
Ответ Shuller18
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Из-за этого наверное его первым и заменили.
+5
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Спортлото
Агент 007 снова в деле
+4
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Борис Энгельгардт
Ответ Доктор Кто
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на трибуну бегом)
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Александр Сачков
Ответ Антон Герасименко
Для чего про это дно постоянно писать???
Потому что читают и комментируют. Трафик сам себя не сделает.
+4
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Плевал я
Расскачается ещё, шесть лет впереди 😂😂😂
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Xm.md
Ответ werowolf-gears
Чилвелл и Энцо тоже ноунеймы чтоли?
Кто это?
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Плевал я
Ответ Xm.md
Кто это?
Энцо чемпион мира. Основной состав
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fatei4
Да там весь челси один сплошной мудрик. посмотрел второй тайм - страх и ужас.
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rigobersong
Ответ Shuller18
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Ты матч смотрел?:) Потому что если ты его смотрел и говоришь, что Мудрик был не так плох, то у тебя явно беда с пониманием футбола:)) То что он несколько раз взял мяч и пробежал до штрафной соперника, где его спокойно встречали это был не так плох?:)) 0 созданных моментов для партнеров, 0 созданных опасных ситуаций. Вот Доку вчера за МС был не так плох, даже если бы не забил, он бегал и обострял, а Мудрик как во дворе вышел сам с собой поиграть:))
+8
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Отец Абду
Ответ rigobersong
Ничего страшного, еще год на адаптацию и талант раскроется!:))
Главное не 8 лет на адаптацию...
+6
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Молодой Френки
Александр Зинченко уже плакал по этому поводу?!
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Hi Hi
Ответ Social Warrior
А, то есть забивал после перехода за клуб в играх, просто не в оф.турнирах? Не очень понятно из статьи. На да ладно, это же спортс, а не таймс))
Очевидно что голы на предсезонке не считаются. То же самое, что и считать голы на командной тренировке
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*** Ruslan ***
Ответ rigobersong
Ничего страшного, еще год на адаптацию и талант раскроется!:))
Но сейчас тоже неплохо, держит определенную планку, а в АПЛ это не легко)
+2
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